Fidelio, la gamme audio de Philips repart à l’assaut du premium

Si Philips a repris du poil de la bête sur le marché des téléviseurs, la marque n’a pas oublié que l’audio était aussi son fer de lance. Relancée récemment, la gamme Fidelio s’offre pléthore de nouveautés pour la rentrée, des produits premium, à réduction de bruit active ou encore un nouvel écosystème pour le multiroom sans fil. Pour toutes les envies et tous les goûts !

Jamais deux sans trois. Ce ne sont pas moins de trois produits audio qu’a dévoilé Philips, mardi, dans la fenêtre d’annonces qu’occupe habituellement le salon IFA. Mais faute d’événement de rentrée, tout se passe en ligne. Et au terme d’un événement interactif, la firme néerlandaise en a profité pour étayer sa gamme de casques, écouteurs et barres de son Fidelio en laquelle elle croit à nouveau.

Tout cela pour non seulement apporter les dernières technologies à chaque produit, mais aussi garantir les utilisateurs de performances audio alliées à une qualité de fabrication haut de gamme. Une expérience promise premium qui se voit déjà dans le soin apporté au design de chaque produit.

Une nouvelle gamme pour s’inscrire sur le haut de gamme

Philips a fièrement souligné que son casque circum-aural Fidelio L3 avait remporté un Red Dot Awards 2020 pour son design. Et il est en effet plutôt élégant avec son arceau métallique serti de cuir Muirhead écoresponsable et supportant des coussinets épais en cuir souple. Le casque dispose de larges haut-parleurs de 40 mm avec une structure unique à trois niveaux (une couche de matériau d’amortissement TPU entre deux couches de PEEK, un polymère utilisé pour les casques très haut de gamme).

L’isolation passive du bruit a été retravaillée à l’aide d’une mousse à mémoire de forme en supplément du coussinet souple en cuir. Elle s’ajoute à la réduction de bruit active (ANC) hybride intégrée. Les quatre micros captent le niveau sonore et permettent une annulation du bruit sans porter atteinte à la musique que vous écoutez ni à l’ambiance, que l’ANC soit activée ou non.

Les commandes tactiles sont permises par balayage, effleurement et clic sur l’écouteur. Le Fidelio L3 permet aussi d’avoir recours à la fonction Push to Talk pour utiliser son téléphone en mode mains libres et à la voix avec l’aide de l’Assistant Google.

Le casque promet une connexion Bluetooth 5.0 ultra-fiable et une véritable stabilité de l’audio sans fil, mais vous disposez d’un câble fourni pour profiter de la lecture audio haute-résolution. De plus, il est compatible avec le codec aptX-HD. Vous pourrez également passer et recevoir vos appels en toute tranquillité avec un micro supplémentaire intégré et dédié à la suppression des bruits de fond.

Le Fidelio L3 peut compter sur 35 heures d’autonomie en lecture et 30 heures quand la réduction de bruit active (ANC) fonctionne. Le casque propose également la recharge ultrarapide (15 minutes de charge pour 6h d’autonomie via le port USB-C.

Le design et la technologie ont un prix. Le casque Philips Fidelio L3 sera disponible à 399 euros à compter de l’automne.

Des écouteurs true wireless avec ANC à moins de 200 euros

Le Fidelio L3 est d’ailleurs la tête de gondole de la nouvelle gamme audio ANC qui compte aussi des écouteurs true wireless. Les Philips T8505 et T5505 sont tournés vers la vie au grand air, pour ceux qui ont un budget plus restreint, mais une volonté de profiter d’un produit de qualité pour le quotidien. Ces écouteurs intra-auriculaires sont ainsi étanches aux projections d’eau. En plus de la réduction de bruit active, ils comptent aussi sur la fonction Aware qui permet d’écouter les sons ambiants.

Leur autonomie est assez standard : jusqu’à 6 heures pour les écouteurs « boutons » T8505 (5 heures en écoute avec l’ANC activée). Le boîtier est plutôt impressionnant avec 18 heures d’écoute supplémentaires annonces. Il se recharge en USB-C avec même de la charge rapide (1h supplémentaire en 15 minutes). Les T5505, avec un design « tige », constituent un modèle plus intermédiaire et, s’ils promettent les mêmes fonctions et qualité de finition que le modèle plus haut de gamme, la différence se ressent légèrement sur l’autonomie : jusqu’à 4,5 heures en écoute avec ANC (5h si elle est désactivée) et 15 heures supplémentaires grâce à l’étui de recharge.

Les écouteurs TWS T8505 sont disponibles courant octobre à 199 euros tandis que les T5505 s’afficheront à 149 euros.

Les écouteurs Philips Fidelio T8505 // Source : Philips Les écouteurs sans fil Philips Fidelio T8505 // Source : Philips

Le casque Fidelio L3 tout comme les écouteurs T5505 et T8505 fonctionnent avec l’application Philips Sound. Ils prennent en charge de nombreux formats audio haute qualité dont l’aptx de Qualcomm et s’avèrent compatibles avec les assistants vocaux comme Google Assistant ou Amazon Alexa.

La barre de son Fidelio B97 certifiée IMAX

Pour accompagner sa nouvelle gamme de téléviseurs OLED, dont l’ambitieux OLED+ 935, Philips a aussi présenté des barres de son, les Fidelio B95 et B97. Cette dernière embarque des haut-parleurs Dolby Atmos Elevation pour une configuration multicanal 7.1.2 et la technologie Surround-on-demand de Philips. Celle-ci permet de synchroniser ou dissocier les différentes enceintes pour une plus grande expérience audio surround. Car la B97 est composée de deux enceintes sans fil détachables pour reprendre les canaux gauche et droit lorsqu’elles sont connectées à la barre principale. Si elles sont détachées et réparties dans la pièce, vous aurez alors des canaux surround, très utile notamment pour l’immersion lorsque vous regardez un film.

Le système B97 comprend 17 haut-parleurs dont 8 dédiés aux basses et moyennes fréquences, 6 tweeters à dôme de 19 mm répartis dans les enceintes détachables (deux tweeters avant et un latéral). Chaque enceinte amovible dispose d’un haut-parleur qui fonctionne de pair avec ceux des canaux gauche et droit quand ils sont connectés à la barre principale. Deux haut-parleurs se comportent comme des éléments d’un canal central dédié. Un haut-parleur de graves 8’’ est disposé dans un caisson de basses séparé sans fil (fréquences jusqu’à 35 Hz). La barre de son délivre une puissance de 500 W pour le système principal et 240W pour le caisson de basses.

Du côté des compatibilités, la barre Fidelio B97 supporter le Dolby Atmos et le DTS-X. Elle est également certifiée IMAX Enhanced, l’un des tout premiers produits au monde à l’être.

Les satellites de la barre de son Fidelio B97 de Philips La barre de son Fidelio B97 avec son caisson de basses Une des enceintes détachables de la barre de son Fidelio B97 de Philips // Source : Philips

Modèle haut de gamme, la B97 bénéficie d’une connectivité sans fil via Bluetooth ou Apple AirPlay. Elle dispose de connecteurs HDMI 2.1 eARC et 4K pass-through. Elle peut être associée au système multi-room Philips Wireless Home grâce à la technologie DTS Play-Fi qui permet de connecter des appareils de marques différentes pour créer un multi-room sans fil. La B95 est la petite sœur B97 en format 5.1.2, mais elle est privée de la technologie Surround-on-demand et ne compte que 14 haut-parleurs dont cinq tweeters à dôme.

La barre Fidelio B97 sera commercialisée courant octobre à 1 199 euros tandis que la B95 sera disponible en même temps à 899 euros.