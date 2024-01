Test Logitech G Astro A50 X : le casque ultime ?

Le casque gaming sans-fil Logitech G Astro A50 X est un véritable OVNI. S’il reprend le concept de son prédécesseur qui est de proposer un casque associé à une station de charge, il passe un nouveau cap en se rendant compatible avec les deux consoles principales du marché.

Cela est rendu possible par l’arrivée d’une nouvelle station d’accueil, qui intègre une double connectique HDMI. Celle-ci permet d’y raccorder Xbox et PS5 tout en assurant la bascule entre les consoles de façon transparente puisque c’est la base qui sera ensuite raccordée au téléviseur pour transmettre la vidéo.

Moins bien lotis, les joueurs PC pourront également profiter du casque de manière simplifiée grâce à la connectique USB dédiée. Une fois la base installée, elle pourra alors être totalement « oubliée », car toutes les fonctionnalités sont accessibles directement depuis le casque, qui profite aussi d’une liaison Bluetooth, en plus de la transmission sans-fil Lightspeed.

En clair, Logitech G semble proposer le casque ultime pour les joueurs multiplateformes. Ultime jusque dans son prix puisque ce nouveau modèle est proposé au prix conseillé de 400 euros, qui en fait le casque de jeu grand public le plus onéreux du moment.

Fiche technique

Modèle Logitech Astro A50 X Format Casque sans fil Batterie amovible Non Microphone Oui Réduction de bruit active Non Autonomie annoncée 24 heures Type de connecteur USB Type-C Poids 363 g Fiche produit

Ce test a été réalisé à partir d’un produit prêté par la marque.

Logitech Astro A50 X Un casque qui ne change pas réellement

Les habitués de la marque Astro ne seront pas dépaysés puisque le casque en lui-même a à peine évolué par rapport à la génération précédente. Le modèle fourni par la marque est tout de blanc vêtu, avec quelques touches de rouge disséminées çà et là, mais Logitech propose également une livrée noire, plus classique.

La construction du A50 X s’articule autour d’un arceau en plastique souple qui accueille en son centre une seconde pièce en plastique. C’est cette dernière qui arbore une généreuse mousse qui reposera sur le sommet du crâne. Le reste de la structure est ainsi suspendu à cet arceau via d’imposantes tiges coulissantes permettant d’ajuster l’amplitude du casque.

Sans pour autant disposer de crans marqués, ces tiges sont graduées et suffisamment résistantes pour conserver leur réglage au fil des sessions de jeu. Ces tiges permettent par ailleurs aux oreillettes de pivoter à 90°, avant de déposer confortablement le casque autour du cou, tout en l’aidant à s’ajuster correctement à la morphologie de l’utilisateur. Bien qu’il fasse la part belle au plastique, l’arceau semble plutôt solide et conserve une bonne souplesse, sans trop serrer le crâne.

En clair, et une fois vissé sur la tête, l’Astro A50 X se montre très confortable tout en étant un peu plus léger que son prédécesseur, avec un peu moins de 360 g au total. Cette sensation de confort est également apportée par les coussinets en tissu installés sur les oreillettes qui offrent au passage un peu d’air à nos oreilles. Notez d’ailleurs que ces derniers sont identiques à ceux de la génération précédente et peuvent être remplacés très facilement.

C’est l’oreillette gauche qui accueille la très longue tige du microphone intégré. Malgré sa longueur, son utilisation ne pose aucun problème particulier grâce à sa bonne flexibilité. Le microphone dispose par ailleurs d’une fonction de coupure automatique dès que la perche est remontée le long de l’arceau.

Tous les boutons de commandes siègent sur l’oreillette droite et nous sommes ici plutôt gâtés. Le casque s’équipe ainsi d’une molette de réglage du volume très pratique, d’un commutateur d’alimentation, associé au bouton PLAYSYNC actionnant la bascule entre les différentes sources. L’arrivée du Bluetooth dote également l’A50 X d’un bouton dédié, pour le contrôle des médias notamment. Enfin, la plaque externe de l’oreillette droite servira quant à elle à contrôler la balance entre le son du jeu et du chat vocal.

Logitech Astro A50 X Une station d’accueil qui change tout

Si cette version X du A50 ne semble pas changer radicalement, c’est du côté de sa station d’accueil qu’il faut se tourner pour entrevoir tout son potentiel. Sa face avant intègre différents éléments lumineux qui permettent de connaître en un coup d’œil la batterie restante ainsi que la source audio utilisée. Là encore, le design n’évolue que sensiblement et il faut se pencher sur sa connectique pour y trouver la vraie nouveauté.

Une station d’accueil et des compromis

Afin de proposer un casque compatible avec toutes les plateformes et qui se montre réellement commode au quotidien, Logitech a pris le parti de proposer une station d’accueil qui fait en réalité office de commutateur HDMI. En clair, les consoles devront être raccordées en HDMI (jeu) et en USB (chat) au dock qui sera ensuite raccordé au téléviseur via sa sortie HDMI 2.1. On conserve ainsi toutes les fonctionnalités avancées des consoles next gen comme la 4K 120 FPS, le VRR ou l’ALLM.

Proposer un commutateur HDMI c’est bien, le rendre pratique à l’usage, c’est mieux. Et, Logitech a réussi ce pari avec un bouton dédié présent sur le casque. Ce dernier permet alors de basculer d’une console à l’autre en une fraction de seconde, sans avoir à utiliser la télécommande du téléviseur.

En clair, vous jouez à Spider-Man 2 sur PS5 et voulez passer sur votre XBOX pour explorer l’univers de Starfield, un simple appui sur le bouton PLAYSYNC du casque vous permettra de le faire en une seconde. Un appui supplémentaire basculera sur la connectique dédiée à votre PC, pour enchaîner, par exemple, sur une vidéo YouTube ou un live Twitch.

Cette solution ingénieuse a néanmoins plusieurs inconvénients. À commencer par la quantité de câbles nécessaires puisqu’il faudra raccorder les deux consoles en HDMI et en USB, sans oublier la connectique USB du PC, qui sert aussi à raccorder l’alimentation. Enfin, il restera la sortie HDMI à relier au téléviseur. Évidemment, malgré le tarif prohibitif du A50 X, Logitech fournit uniquement le strict nécessaire dans la boîte, à savoir le câble d’alimentation et un câble USB.

Par ailleurs, cette station n’a du sens que si toutes les consoles sont raccordées au même téléviseur et que le PC est, lui aussi, présent au même endroit. Si avoir ses consoles au même endroit n’est en général pas un problème, ce n’est pas nécessairement le cas pour le PC et pour ce cas de figure, on aurait adoré profiter d’un dongle dédié. Enfin, et même si Logitech n’en fait pas particulièrement la publicité, rien n’empêche d’utiliser une Switch ou un PC avec les ports HDMI dédiés PS5 et XBOX.

Une autonomie virtuellement infinie et du Bluetooth bienvenu

En dehors de cette connectique « complexe » et finalement très spécifique, l’Astro A50 X s’arme désormais du Bluetooth, qui lui permet alors d’être utilisé sur toutes les plateformes. À un détail près : c’est la station d’accueil qui porte la liaison, ce qui rend impossible l’utilisation de ce dernier en mobilité. En revanche, l’A50 X est capable de diffuser simultanément le son de la source choisie et du Bluetooth, permettant aux joueurs console d’échanger sur Discord sur un smartphone connecté en Bluetooth tout en profitant du son du jeu.

La liaison principale du casque n’est autre que le traditionnel Lightspeed de Logitech. Comme toujours, cette dernière fonctionne impeccablement bien , même si elle montre se montre moins généreuse en termes de portée que ce que nous a proposé la marque par le passé.

Enfin, nous considérons l’autonomie du A50 X comme virtuellement infinie puisqu’il pourra rester de 15 à 20 heures sans être chargé. Il suffit ensuite de le déposer sur sa station pour démarrer automatiquement la charge grâce aux connecteurs présents à la base des oreillettes. Une fois le réflexe pris, le casque est techniquement toujours chargé à 100 %. Un port USB C est aussi présent sur le casque et uniquement dédié à la charge « manuelle » de ce dernier.

Logitech Astro A50 X Une excellente prestation sonore, sur tous les plans

Convainquant par sa construction et son fonctionnement, l’Astro A50 X l’est aussi pour sa prestation sonore. Les transducteurs en graphène que nous avions découverts sur le G Pro X 2 Lightspeed permettent au casque de diffuser un son globalement équilibré et qui ne manque pas de détail.

Comme souvent, on retrouve une légère emphase sur le bas du spectre dont les fréquences sont retranscrites de façon naturelle et aérée. Le milieu du spectre sonne juste alors que les plus hautes fréquences ont tendance à être un peu en retrait et donne ainsi un très léger côté étouffé au son. Fort heureusement, ces menus défauts peuvent aisément être corrigés à l’aide de l’excellent égaliseur intégré à G Hub.

En jeu, l’A50 X procure une bonne immersion grâce à sa compatibilité Dolby Atmos sur PC et Xbox. Les joueurs PlayStation ne sont pas en reste et pourront profiter du son 3D avec lequel le casque est également compatible. Notez par ailleurs que les oreillettes profitent d’une conception semi-ouverte qui donne de l’espace au son et favorise encore un peu plus l’immersion.

Aussi bien à l’aise sur les RPG que les titres compétitifs, l’Astro A50 X est aussi un compagnon de choix pour l’écoute musicale, et ce, peu importe les genres. Encore une fois, un rapide tour dans G Hub permettra d’ajuster le rendu sonore en fonction des préférences de chacun.

L’autre bonne surprise vient du microphone intégré qui propose une captation d’excellente qualité. Sans pour autant atteindre la qualité d’un microphone dédié, la voix est enregistrée très clairement, sans réelle distorsion. Sur ce point, le dernier-né de chez Astro fait aussi bien que la gamme HS80 de Corsair.

Logitech Astro A50 X Des fonctionnalités accessibles aussi aux consoleux

L’A50 X est le premier casque Astro à être compatible avec le pilote G Hub. L’interface, qu’il n’est plus nécessaire de présenter, permet d’ajuster les différents paramètres du casque et de tous les autres produits de la marque. L’égaliseur intégré est d’ailleurs particulièrement précis et bien supérieur à ce que peuvent proposer les concurrents.

Le microphone dispose quant à lui de son propre égaliseur à 10 bandes et intègre lui aussi quelques préréglages adaptés à certaines situations. Des presets communautaires seront aussi accessibles dans les semaines à venir pour s’inspirer de joueurs professionnels ou s’adapter à certains jeux. Le microphone profite d’ailleurs d’une fonctionnalité d’atténuation des bruits ambiants paramétrables en fonction des situations.

Enfin, et pour se rapprocher un peu plus du monde du streaming, un système de routage du son relativement simpliste est proposé. Celui-ci contribue à ajuster le volume des différents canaux à envoyer à un logiciel de diffusion tel qu’OBS. À noter que les réglages cités jusqu’ici sont stockés dans la mémoire interne du casque et seront également valables pour une utilisation sur console.

Les joueurs sur consoles pourront par ailleurs utiliser l’application mobile dédiée pour configurer le casque. Ainsi, si vous ne disposez pas d’un ordinateur ou que le casque n’y est pas raccordé, il reste possible de le personnaliser en détail, sans avoir besoin d’utiliser G Hub.

Logitech Astro A50 X Prix et disponibilité du casque Logitech G Astro A50 X

Le casque Logitech G Astro A50 X est proposé au prix conseillé de 400 euros.