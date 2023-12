Le top 3 des meilleurs casques sans fil chez Frandroid en décembre 2023

Tant de produits tech passent sur notre banc d'essai… dont les casques audio. Nous faisons régulièrement des tops des meilleurs produits que nous testons. Pour le dernier mois de l'année, on se penche sur les casques sans fil, qui feront peut-être résonner des chants de Noël dans vos oreilles.

Sur Frandroid, nous testons tous types de produits, du smartphone au PC portable, en passant par les voitures électriques ou les aspirateurs robots, mais aussi les produits audio. On voit ainsi défiler de nombreux exemplaires d’écouteurs et de casques sans fil. Ce mois-ci, nous avons relevé d’excellents modèles qui renouvellent un peu les gammes en termes de casques Bluetooth. Tout de suite, les trois meilleurs casques sans fil que nous avons eu la chance de tester en cette fin d’année.

Bose QuietComfort Un des meilleurs casques de 2023

Le Bose QuietComfort renouvelle la gamme du célèbre fabricant spécialisé. Incarnant le milieu de la gamme, le tout nouveau QuietComfort peut se targuer d’être une réussite. Pour résumer, ce casque fait tout bien. Le confort de port est excellent, notamment grâce à une belle légèreté, le design est sobre, et le casque se transporte aisément puisqu’il se replie.

Ses qualités sonores sont par ailleurs remarquables : il offre un son puissant et particulièrement détaillé. Aucune fréquence n’est oubliée. Ce n’est pas tout puisqu’il brille par son exceptionnelle réduction de bruit qui vous fera oublier que vous êtes dans le métro. Il a tout bon aussi sur l’autonomie avec plus de 25 heures atteintes avec l’ANC activée. Vous pourrez en outre compter sur la praticité du Bluetooth multipoint et la présence d’une entrée analogique. Un casque banger pour la fin d’année : nous l’avons d’ailleurs placé dans le top 3 de notre sélection des meilleurs casques sans fil.

Philips Fidelio L4 Un son fantastique

Philips tente un discret retour sur le devant de la scène avec le pourtant excellent Fidelio L4 qui mise sur un séduisant look un peu old-school, avec des oreillettes rondes. Ces dernières accueillent des contrôles tactiles très bien pensés. On saluera tout particulièrement son autonomie stratosphérique qui atteint les 40 heures avec l’ANC activée.

Écouter sa musique avec est un vrai plaisir, notamment grâce à un équilibre tonal proche de la perfection. Il est de plus capable de jouer vraiment fort, sans perte. Sur la réduction de bruit active, il ne sera pas le meilleur de sa catégorie, mais ne déméritera pas pour autant. Philips a par contre mis le paquet sur la qualité du micro et globalement des appels. Un casque Bluetooth léché aux qualités acoustiques véritablement convaincantes.

Sennheiser Accentum Wireless La meilleure autonomie du moment

Sennheiser est réputé depuis fort longtemps pour ses casques, notamment sur la scène professionnelle. Le modèle Sennheiser Accentum s’adresse quant à lui au grand public, avec un prix de vente à moins de 200 euros. Placé sur une gamme en dessous de celle des deux modèles ci-dessus, il a tout de même de belles qualités. À commencer par son autonomie extensive de 50 heures, un vrai chameau. Il est aussi très compact et confortable.

Acoustiquement, il propose une expérience honnête pour les oreilles, même si une meilleure précision sur les aigus reste à regretter. On lui notera deux vrais défauts : l’absence de Bluetooth multipoint et d’une entrée analogique. Mais à 179 euros, et en comptant sur de futures promotions, il s’agit d’une proposition honnête.

