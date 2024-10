Test Alienware Pro Headset : un casque gaming beau et bon

Après une souris et un clavier globalement convaincants, Alienware lève le voile sur son casque « Pro », à destination des joueurs professionnels et compétitifs. Concurrent de modèles déjà bien établis, le Pro Headset semble tout avoir pour plaire.

Source : Edouard Patout pour Frandroid

Le casque gamer Alienware Pro Headset est un modèle sans-fil haut de gamme, qui se distingue par son design soigné et passepartout. À l’intérieur, Dell parait avoir mis le paquet en y intégrant des transducteurs en graphène de 50 mm, certifié Hi-Res Audio (en filaire) et associés à une réduction de bruit active.

La liaison avec le PC est assurée par un dongle 2,4 GHz propriétaire, mais le Bluetooth est également de la partie, pour une compatibilité plus large. L’autonomie n’est pas en reste et culmine à plus de 70 heures. De quoi pouvoir jouer sans contraintes pendant plusieurs jours.

Comme ses concurrents directs, le Pro Headset d’Alienware est un casque onéreux, puisque proposé au prix conseillé de 230 euros. Une somme toujours aussi importante, mais qui revêt cependant presque de la norme sur ce segment…

Fiche technique

Modèle Dell Alienware Pro Headset Format Casque sans fil Batterie amovible Non Microphone Oui Réduction de bruit active Oui Autonomie annoncée 75 heures Type de connecteur USB Type-C Poids 315 g Fiche produit

Ce test a été réalisé à partir d’un produit prêté par la marque.

Un design sobre et efficace au service du confort

Dans cette livrée blanc cassé que nous testons, le Pro Headset d’Alienware tient plus d’un Sony WH-1000XM5 que d’un classique casque gaming. Ce qui n’est pas pour nous déplaire, puisqu’on envisage ainsi très bien une utilisation nomade, loin des consoles de jeu et des ordinateurs. La sobriété semble être un élément distinctif de la gamme Pro d’Alienware puisque cet adjectif s’appliquait tout autant au clavier et à la souris déjà passés entre nos mains.

Source : Edouard Patout pour Frandroid

Pour autant, le Pro Headset s’articule autour d’une construction classique, avec un arceau métallique, couvert de similicuir. Le gaufrage qui trône sur la partie supérieure omet volontairement le nom de la marque et se permet de rappeler ostensiblement la taille des transducteurs : 50 mm. De cet arceau sortent les câbles qui se raccordent ensuite aux oreillettes.

Source : Edouard Patout pour Frandroid

L’amplitude du casque s’ajuste grâce aux fourches métalliques qui coulissent de façon fluide, mais avec suffisamment de résistance pour que l’absence de cran ne soit pas un problème. L’ensemble offre suffisamment de débattement pour convenir à la plupart des crânes, même les plus volumineux.

Une fois vissé sur le crâne, l’Alienware Pro Headset est un casque très confortable et relativement léger. Il lui manque simplement une articulation verticale des oreillettes qui aiderait à l’ajustement morphologique et permettrait également de poser le casque autour du cou.

Les oreillettes ne sont d’ailleurs pas parfaitement parallèles et appuient plus fermement sur l’arrière des oreilles, sans que cela soit vraiment dérangeant.

Source : Edouard Patout pour Frandroid

Cette sensation de confort est aussi liée aux coussinets des oreillettes, eux aussi couverts de similicuir. À l’intérieur, on retrouve une mousse à mémoire de forme assez « molle » et qui rappelle encore une fois ce que propose Sony avec ses casques Bluetooth. Seule son épaisseur déçoit, puisqu’on note un léger manque de profondeur pour les oreilles, qui pourra déranger certains utilisateurs.

Source : Edouard Patout pour Frandroid

Le Pro Headset n’est pas avare en boutons, disséminés sur chaque oreillette. À droite, le contrôle de l’alimentation et de la connectivité, via deux commutateurs qui entourent une LED d’indication. Celle-ci est d’ailleurs le seul élément lumineux du casque, qui ne s’équipe pas d’illumination RGB et se contente alors du discret logo de la marque, imprimé sur la face externe des oreillettes.

Source : Edouard Patout pour Frandroid

C’est finalement l’oreillette gauche qui est la plus fournie, avec la très agréable molette de contrôle du volume, ainsi qu’un bouton permettant de couper la captation du microphone. Microphone amovible qui trouve justement sa place sur cette même oreillette. Un dernier bouton permet quant à lui d’ajuster le mode de fonctionnement de la réduction de bruit active. L’ensemble des fonctions activées par ces boutons profite d’ailleurs d’un retour vocal.

Source : Edouard Patout pour Frandroid

Le microphone amovible se compose d’une perche à mémoire de forme particulièrement convaincante. Celle-ci est suffisamment longue pour se positionner idéalement et reste parfaitement en place une fois ajustée. En plus de sa fine bonnette, il s’équipe d’un cerclage lumineux qui s’illumine en rouge lorsque la captation est coupée. Seul regret : le microphone est difficile à enlever et nécessite de forcer un peu sur la base de perche, ce qui à terme pourrait poser un problème pour sa longévité.

Une triple connectivité, mais une autonomie limitée par sa réduction de bruit active

La liaison avec le PC est assurée par un adaptateur USB C très compact, accompagné d’un adaptateur USB A. Cette liaison 2,4 GHz s’est montrée convaincante pendant toute la durée de notre test, en assurant une communication stable, sans coupure et avec une portée généreuse. Il est ainsi possible d’utiliser le casque, même en étant dans une autre pièce.

Le Bluetooth 5.3 est aussi de la partie et permet une utilisation nomade sur la grande majorité des appareils, mais sans diffusion simultanée, dommage. Enfin, notons que le Pro Headset peut aussi être utilisé en filaire, grâce à son port USB C et profite alors d’une certification Hi-Res Audio.

Source : Edouard Patout pour Frandroid

En sans-fil, l’autonomie culmine à plus de 70 heures et se montre un peu plus généreuse encore lorsque le Bluetooth est utilisé. L’activation de la réduction de bruit a nécessairement un impact sur cette autonomie, qui chute de moitié lorsque la fonction est enclenchée. Durant notre test, et après un peu plus d’une semaine d’utilisation modérée, le Pro Headset affichait encore 75 % de batterie restante.

Un casque qui en met plein les oreilles

Sans égaliseur, les transducteurs en graphène de 50 mm proposent un rendu chaleureux et très détaillé, qui met tout particulièrement en avant le milieu du spectre, avec un débord net sur les basses fréquences. Les aigus ne sont pas en reste et sont, eux aussi, bien mis en avant (peut-être même un peu trop). En revanche, on note un « trou » très net dans les infrabasses, qui se ressent assez nettement sur certains titres musicaux.

Source : Edouard Patout pour Frandroid

Pour autant, et à l’inverse, le rendu global du Pro Headset est justement « basseux », sans en faire trop et en restant finalement plutôt équilibré. On en prend plein les oreilles, aussi bien en écoute musicale qu’en jeu, grâce à l’excellente précision des transducteurs graphène et a une bonne stéréophonie. Ce côté très généreux du milieu-bas du spectre peut néanmoins être un peu fatigant pour la musique, mais ravira très clairement les joueurs. Mon avancée dans l’histoire de Final Fantasy VII Remake sur PlayStation 5 a été un réel plaisir auditif grâce au Pro Headset.

Saluons la prestation des préréglages Dolby Atmos qui parviennent effectivement à donner plus d’ampleur à la bande-son des jeux et des films. Sans améliorer radicalement la spatialisation, la scène sonore se montre plus riche et plus imposante en procurant un côté plus spectaculaire aux ambiances sonores. Nous conseillons néanmoins de désactiver ces préréglages lors de l’écoute musicale.

Source : Edouard Patout pour Frandroid

La réduction de bruit active s’est montrée convaincante, du mois pour un casque gaming. Ayant pour habitude d’utiliser un casque Sony XM dont c’est l’un des points forts, j’ai très honnêtement eu parfois l’impression que l’ANC du Pro Headset ne fonctionnait pas correctement. En réalité, elle se montre efficace pour les bruits légers et continus, tels que la ventilation d’un PC, par exemple, et se contentera d’atténuer les autres sons, sans vraiment parvenir à les supprimer. De plus, et lorsque aucun son n’est diffusé, un léger souffle se fait entendre.

En clair, l’utilisation de l’ANC selon Alienware est plutôt taillée pour être utilisée à domicile qu’en déplacement. Le mode transparence est quant à lui efficace et pratique pour ne pas s’isoler complètement du monde qui nous entoure.

Enfin, le microphone intégré délivre des performances tout juste correctes, en capturant la voix de façon claire et intelligible. La compression se fait néanmoins entendre et ne permet pas au Pro Headset de délivrer des performances aussi convaincantes que certains concurrents. La réduction de bruit proposée sur le microphone est quant à elle totalement dispensable, tant elle se montre peu efficace.

Deux applications pour le prix d’une

Fonctionnant parfaitement dès sa sortie de boite, le Pro Headset est également compatible avec la suite logicielle Alienware Command Center. Celle-ci permet notamment d’ajuster les réglages du microphone, en choisissant son volume, celui du retour ainsi que l’activation ou non de la réduction du bruit. Au-delà du microphone, la batterie profite aussi de quelques réglages afin d’ajuster le seuil d’activation de l’économiseur, de même que le délai avant la mise en veille du casque.

L’onglet dédié à la sortie audio du casque est pauvre en réglages et permet simplement d’ajuster le fonctionnement de la réduction de bruit. Un paramétrage qui peut par ailleurs être réalisé directement sur le casque, à l’aide du bouton dédié. Finalement, c’est l’application Dolby Atmos qu’il convient d’utiliser pour personnaliser le rendu sonore du casque.

Le Pro Headset octroie automatiquement une licence pour cette dernière, qui fait alors office d’égaliseur. Dans l’idée, cette application propose quelques préréglages en fonction du type de contenu, ainsi qu’un accès à un égaliseur à 10 bandes. S’il est possible de sauvegarder trois profils différents, il semble cependant impossible de basculer automatiquement entre ces derniers selon le jeu ou de l’application.

Prix et disponibilité du casque Alienware Pro Headset

Le casque Alienware Pro Headset est disponible au prix conseillé de 230 euros.