L’Apple Watch n’est plus N° 1 sur le segment des wearables

Alors que les montres connectées d’Apple semblent monopoliser toute l’attention de l’industrie, leurs ventes se sont essoufflées en 2024, au grand plaisir de Huawei qui devient N° 1 du secteur.

Après les smartphones, c’est au tour des montres et autres bracelets connectées de rentrer dans le creux de la vague. D’après les derniers chiffres publiés par IDC, le volume de vente des tocantes numériques a baissé de 1 % sur les trois premiers trimestres de l’année 2024. Un léger recul qui permet à Huawei de devenir le premier constructeur mondial en termes de wearables.

Comme l’a remarqué Android Authority, la pomme a en effet connu une année 2024 peu réjouissante sur ce segment avec des ventes en berne de 12 % par rapport à la même période en 2023. L’entreprise n’a écoulé, dans le monde, « que » 22,5 millions d’appareils sur l’année, là où Huawei atteint les 23,6 millions d’unités vendues. Bien évidemment, sont comptées dans ces chiffres les montres connectées, mais aussi les bracelets de sport, comme le Huawei Band 3 Pro.

Le Chine, moteur du secteur

Cette spectaculaire percée de Huawei s’explique en partie par le fait que c’est la Chine tout entière qui tire le marché des accessoires connectés vers le haut. Là où le monde voit le marché se contracter, localement, la Chine affiche une croissance insolente avec 20 % de vente en plus qu’en 2023. Sur le segment des montres connectées seules, le pays affiche des volumes de vente en croissance de 23 % et sur les bracelets connectés de quasiment 13 %.

Pas étonnant, vu cette configuration, que Huawei soit passé devant Apple au classement des marques qui écoulent le plus de montres et bracelets connectés. La population chinoise a en effet tendance à privilégier les marques locales, ce qui explique pourquoi Xiaomi est également en embuscade juste derrière Apple avec 20,5 millions d’appareils vendus. Si les dynamiques de croissance restent ce qu’elles sont (avec 44,3 % d’augmentation pour Huawei et 26,5 % pour Xiaomi), il y a fort à parier qu’Apple aura chaud aux fesses dans les prochains mois.

Apple doit innover

Il est intéressant de noter que, si l’on s’intéresse uniquement au segment des montres connectées (en excluant les bracelets de sport), Apple est encore N° 1 de la catégorie. Comme le note IDC cependant, « la marque doit présenter des modèles plus innovants pour continuer à dominer le secteur. »

Après une Apple Watch 10 qui ne présentait aucune nouveauté majeure par rapport aux modèles précédents, il va donc falloir que l’entreprise change un peu son train-train pour rester compétitive.