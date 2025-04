Ce récent mini vidéoprojecteur Full HD sur batterie est déjà en promotion sur Amazon

Avec le Dangbei Freedo, vous avez un vidéoprojecteur léger et compact avec Google TV, qui plus est nomade grâce à sa batterie. S’il vous intéresse, sachez qu’Amazon propose d’ores et déjà une réduction de 25 euros pour cet excellent appareil.

Dangbei Freedo // Source : site officiel

Présenté à l’IFA 2024, le Dangbei Freedo est un vidéoprojecteur ultra-compact monté sur un support qui lui permet d’être totalement incliné pour projeter une image sur un mur ou au plafond. Il répond au besoin de regarder un film partout, puisqu’il est sur batterie, et diffuse de la Full HD en vous faisant profiter de Google TV. Cette référence est disponible depuis quelques mois, et on le retrouve avec 25 euros de réduction.

Les avantages du Dangbei Freedo

Un vidéoprojecteur compact qui fonctionne sur batterie

Des images en Full HD jusqu’à 180 pouces

L’interface Google TV

Initialement proposé à 499 euros, le vidéoprojecteur Dangbei Freedo se trouve actuellement en promotion à 474 euros sur le site d’Amazon.

Un vidéoprojecteur, parfait pour chez soi ou en extérieur

Haut de 11 cm, le Dangbei Freedo est un vidéoprojecteur que l’on peut qualifier de compact, surtout avec son poids plume de 1,4 kg. Il est facile à transporter et ne prendra peu de place dans un sac si l’envie d’une séance ciné hors de chez vous se fait sentir. Grâce à son support orientable à 160°, il peut se poser tout simplement sur une table ou être accroché à un support via son pas de vis situé dessous, et diffuser une image jusqu’au plafond.

Vous pourrez même vous accorder une session en plein air, puisque ce modèle intègre une batterie, qui lui confère une autonomie de 2 heures et 30 minutes et d’écouter de la musique pendant 8 heures d’après la marque. Pour prolonger votre séance de ciné, vous pourrez le brancher à une batterie externe ou à une prise de courant.

Des images toujours nettes, avec Google TV aux commandes

Ce vidéoprojecteur est capable de projeter des images en Full HD pouvant aller jusqu’à 180 pouces, ce qui permet de visionner tout type de contenus sur une grande surface. La luminosité de 450 lumens est toutefois faible, il vaut mieux donc utiliser cet appareil dans un environnement obscur pour espérer avoir une bonne qualité d’image.

Compatible HDR10, ce modèle propose aussi plusieurs fonctions pour corriger automatiquement l’image et même éviter les obstacles sur un mur afin d’avoir toujours une image nette et rectangulaire. Côté audio, les haut-parleurs diffusent un son sur 360 degrés et compatible Dolby Audio.

Enfin, si vous souhaitez surtout l’interface la plus simple à utiliser, vous serez ravis de découvrir Google TV comme système d’exploitation. Les suggestions sont pertinentes et la navigation fluide, sans oublier que vous pourrez regarder Netflix, Prime, Disney+ ou tout autre service de streaming.

Le Dangbei Freedo est d’ailleurs équipé d’un port HDMI, pour y brancher votre Nintendo Switch par exemple, mais aussi d’un port USB, et d’une sortie audio jack 3,5 mm. Google oblige, on peut aussi opérer des requêtes vocales grâce à Google Assistant, et de profiter de la fonction Chromecast.

