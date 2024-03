Test de l’iRobot Roomba Combo J9 Plus : beau, intelligent et performant, mais il nous laisse sur notre faim

iRobot revient sur le marché du haut de gamme avec un Roomba Combo J9+ qui se veut être la version la plus aboutie de ses robots aspirateur-laveur. Le constructeur a vraiment soigné le design et l’intelligence du robot, mais en prenant à contre-courant la fonction de lavage de vadrouille, ce robot perd de sa superbe.

L’aspirateur-robot iRobot Roomba Combo J9 Plus se veut la version encore plus puissante, intelligente et hygiénique du Roomba Combo J7+, dont il reprend l’astucieux et très efficace système de serpillière rétractable. Ainsi que sa caméra RGB qui remplace le classique télémètre laser. Le capteur vidéo est accompagné par ce qui reste parmi les meilleurs algorithmes du marché en navigation et en détection d’obstacles. Autre nouveauté, une Clean Base redessinée et surtout capable de remplir le réservoir d’eau du robot, en plus de vider le bac à poussière.

Un produit haut de gamme qui fait pourtant l’impasse sur le nettoyage des serpillières, alors que ces concurrents à prix équivalent (1399 euros) voir moins, propose cette fonction bien pratique. iRobot justifie ce choix pour des questions d’hygiènes et offrir une station réellement propre et sans odeur.

Fiche technique

Modèle iRobot Roomba Combo J9 Plus Dimensions 40,1 cm x 41,5 cm x 41,7 cm Détection des obstacles Oui Couleur Marron Fonction lavage Oui Fiche produit

Ce test a été réalisé à partir d’un produit prêté par le constructeur.

Design

Le Roomba Combo J9+ d’iRobot reprend exactement le même design que celui du Roomba Combo J7+. Ce produit est l’un des plus esthétiques du marché avec sa coque en plastique mat noir, élégante et de plus, facile à entretenir. Seul le cercle de couleur effet métal est différent du Combo J7+, passant de l’argent à l’or. Côté finition, rien à signaler : Roomba sait faire de beaux et très solides robots aspirateur-laveur.

Il affiche des dimensions assez standard, avec sa forme ronde et son diamètre de 34,8 cm. Par contre, l’absence de télémètre laser et du dôme qui l’accompagne en général lui permet d’afficher une hauteur de seulement 8,7 cm. Il passe donc sans encombre sous bien plus de meubles que la plupart des concurrents, dont la hauteur moyenne oscille entre 9,5 et 10,5 cm.

Contrairement aux systèmes de vibration de Roborock ou aux patins rotatifs d’Ecovacs, la mécanique de la vadrouille ajuste la position de la serpillière en fonction du type de sol : contre le sol pour le lavage et relevé au-dessus du robot lorsqu’il navigue sur des tapis ou de la moquette.

Le Combo J9+ n’affiche qu’un seul bouton, une pression pour démarrer un cycle de nettoyage, une pression longue pour retourner le robot à sa base.

Source : Yazid Amer – Frandroid Source : Yazid Amer – Frandroid

En termes de nettoyage, ce robot reprend le système éprouvé de deux brosses centrales en caoutchouc flexible et une brosse latérale en fil de nylon. Cette configuration est simplement la plus efficace actuellement, notamment dans la gestion des débris et des poils d’animaux.

Source : Yazid Amer – Frandroid Source : Yazid Amer – Frandroid

Le bac à poussière, avec filtre HEPA, d’une capacité de 0,3 litre est complété par un compartiment de 0,2 litre pour l’eau. Une simple pression sur le bouton situé sur le côté permet de le sortir du robot et un détrompeur évite toute erreur quand nous le remettons en place.

La Clean Base

La Clean Base fournie avec le Roomba Combo J9+ est sûrement l’une des plus belles du marché, si ce n’est la plus séduisante.

En effet, iRobot l’a imaginée comme un meuble bas, avec une hauteur de 40,1 cm, et un encombrement au sol de 41,7 x 41,5 cm à sa base. La surface en plastique noir est joliment striée et une belle plaque de bois repose sur le dessus.

Source : Yazid Amer – Frandroid Source : Yazid Amer – Frandroid Source : Yazid Amer – Frandroid

Inamovible, cet espace se transforme rapidement en support pour poser des fleurs et autres éléments de décoration. Si vous tirez doucement sur sa languette en faux cuir, vous accédez aux entrailles de la Clean Base.

La porte intègre deux espaces de rangement, l’un pour les serpillières et l’autre pour les sacs à poussière. Au centre de la Clean Base, il y a le compartiment dédié au sac à poussière qui récupère les résidus du bac du robot. Et au-dessus, un réservoir d’eau de 3L qui va s’occuper de remplir le bac à eau du robot. En termes de fonctionnalité, cette Clean Base conserve ses performances en vidant efficacement le bac à poussière du robot. Elle génère une pollution sonore d’environ 65 dB à un mètre de distance (c’est considérable), mais assez courte, en moyenne de 5 à 10 secondes.

Vous aurez noté l’absence de fonction de lavage automatique de la serpillière. iRobot juge que cela est peu hygiénique avec l’accumulation de résidus humides et de bactéries dans l’espace de nettoyage des serpillières. Un choix qui se discute, car les utilisateurs qui ne nettoient pas cet espace régulièrement ne feront peut-être pas plus d’effort pour retirer immédiatement la serpillière du J9+ et la laver à la machine. De plus, si vous souhaitez laver votre sol quotidiennement, il vous faudra toujours avoir assez de serpillières en stock.

Les capteurs embarqués

L’approche d’iRobot concernant la navigation de ses robots est différente de celle de ses concurrents. Alors que de nombreux robots aspirateurs, y compris ceux de milieu ou d’entrée de gamme, sont équipés de télémètres laser, iRobot a choisi de ne pas intégrer cette technologie dans le Roomba Combo J9+. À la place, la société mise sur une combinaison d’une caméra RGB, soutenue par un puissant spot lumineux, et des algorithmes avancés pour guider le robot.

À cela s’ajoutent les traditionnels bumpers situés à l’avant et sur les côtés du robot, qui détectent les obstacles physiques par contact. Bien que le robot ne dispose pas de vision nocturne, cette configuration lui permet, en théorie, de naviguer efficacement et de bien appréhender les reliefs et la profondeur.

Un capteur optique est également situé sous le robot, une fonctionnalité qui lui permet de suivre les variations du sol et d’identifier les zones particulièrement sales grâce à la technologie Dirt Detect.

Application et gestion

L’application iRobot est maintenant bien connue et reste toujours un modèle d’ergonomie et de simplicité. Cela se retrouve déjà dans le processus d’installation qui est presque entièrement automatisé.

iRobot Home Télécharger gratuitement

L’utilisateur n’a qu’à scanner le QR Code sur le robot ou choisir manuellement le produit dans la liste proposée par l’application. Vous n’aurez qu’à entrer le code Wi-Fi et mettre le robot en mode appairage, une procédure qui ne prend généralement pas plus de trois à cinq minutes.

Sur la page d’accueil de l’application, la carte de la maison n’est pas affichée par défaut. Au premier plan, on trouve une image du robot (animée lorsqu’il est en fonctionnement). Pour accéder à la cartographie, il faut cliquer sur l’icône de carte située à droite de l’image du robot. Juste en dessous se trouvent les indicateurs de batterie du robot, son niveau d’eau et celui du réservoir de la Clean Base. Il est donc impossible de visualiser en temps réel les déplacements du robot sur l’application.

L’application permet également un contrôle manuel du vidage du bac à poussière, ou de sauter des étapes dans la liste des pièces à traiter. En dessous, la section Favoris offre la possibilité de lancer des cycles de nettoyage personnalisés en une seule pression. Cela peut inclure l’aspiration dans certaines pièces et le lavage dans d’autres, ou cibler une zone spécifique, comme la cuisine après la préparation du dîner. Le bouton Programmer ouvre l’accès à la création de programmes de nettoyage personnalisés, permettant de sélectionner les pièces à traiter et de définir si le robot doit aspirer, laver, ou les deux.

Les options de personnalisation sont intuitives, permettant de choisir le mode de nettoyage, le niveau d’humidité de la serpillière, et le nombre de passages (un ou deux). L’utilisateur peut également déterminer l’ordre de nettoyage des pièces.

Le menu des Paramètres, bien que limité, offre des options essentielles, comme le réglage du nombre de passages lors d’un cycle de nettoyage ou la définition du comportement du robot en cas de bac à poussière plein.

Bien entendu, l’association avec les assistants vocaux est belle et bien présente.

Entretien et accessoires

L’entretien du Roomba Combo J9+ n’est pas très chronophage. Ainsi, la conception de ses brosses réduit considérablement les risques d’enroulement et de blocages mécaniques. Pour garantir une performance optimale, il est préférable de retirer régulièrement les débris enroulés autour des brosses, idéalement une fois par semaine ou toutes les deux semaines.

La Clean Base n’est pas exempte d’entretien, principalement pour remplacer le sac à poussière. Ce que vous devrez faire environ une fois par mois pour une utilisation intensive, ou tous les 45 à 60 jours avec un usage « normal ».

De plus, le socle où se pose le robot voit des résidus se déposer et, même avec le système de serpillière rétractable, quelques gouttes d’eau peuvent se déposer devant ou sur le socle. En fonction de l’état de saleté, il faudra donc régulièrement nettoyer cette surface.

Ce qui nous fait encore plus regretter l’absence de lavage automatique des serpillières. Ces dernières se lavent en machine sans difficulté, mais après un cycle rude, il vaut parfois mieux les laver à la main. Enfin, la caméra étant essentielle au fonctionnement du robot, il faut s’assurer qu’elle soit toujours propre.

Performances et usages

La cartographie

Malgré l’absence de télémètre laser, nous sommes très satisfaits de la cartographie générée par le J9+. Certes, elle n’est pas aussi précise visuellement dans l’application que celle proposée par la concurrence haut de gamme, mais sur le terrain, elle est tout aussi efficace.

L’application est très bien conçue au niveau de la gestion de la cartographie. Vous pouvez enregistrer plusieurs cartes, dans le cas où votre domicile dispose de plusieurs étages. Il est très simple de corriger le découpage des pièces. Celui proposé par le J9+ est déjà de très bon niveau et les ajustements ne devraient pas être trop nombreux. Il est facile de les diviser, les fusionner et les nommer à votre guise.

Vous pouvez également créer des zones interdites, comme l’endroit où se trouve la gamelle des animaux, ou des zones de nettoyage spécifique, comme sous la table du salon après chaque repas. Il est juste dommage qu’il ne soit pas possible d’en créer à la volée pour nettoyer immédiatement une zone précise. Il faut préalablement la créer et l’enregistrer, ce qui n’est pas très pratique pour traiter rapidement un incident domestique.

Fonction intéressante : Dirty Detective. Le robot analyse l’état de vos sols sur plusieurs sessions afin de déterminer les zones les plus souvent sales. Le résultat est plutôt bon, l’analyse est de qualité et on arrive à obtenir un traitement encore plus fin, tout en économisant de l’énergie en dosant au mieux les efforts du robot. Toutefois, si vous avez des enfants ou des animaux, leur capacité à générer du chaos rend cette fonction plus aléatoire.

Navigation et détection d’obstacle

La navigation du J9+ peut être un peu déconcertante pour ceux qui sont habitués aux modèles équipés de télémètre laser. Ici, la combinaison de caméra et de bumpers fait que le robot se cogne très souvent, ce qui est intégré à son fonctionnement. Cela lui permet, en plus de l’utilisation de la caméra, d’être certain de ne pas rater un virage, par exemple, et d’aller derrière les rideaux. Nous avons noté qu’il prend un très grand soin des plinthes. Alors oui, il est plus hésitant, s’arrête souvent, se cogne, mais au final, il ne rate rien. Il passe et se faufile dans des endroits où un produit avec télémètre laser n’oserait pas s’aventurer, même si physiquement, il pourrait y parvenir. De plus, si vous déplacez un meuble ou ouvrez une porte, le robot met à jour sa carte après chaque cycle. Le temps de traitement des sols est environ 10 % à 15 % plus long, mais le résultat est identique, voire meilleur, en termes de couverture de votre domicile.

Nous avons ensuite soumis le robot à notre parcours d’obstacles, qui se compose d’une chaussure, de deux Playmobil, de deux briques Lego, d’une voiture jouet et d’une mini-voiturette, d’un câble USB et enfin de déjections animales. Nous remercions Mangue, une chatte écaille de tortue de 5 kg, pour sa participation.

Nous sommes simplement bluffés par les capacités de détection et d’identification du J9+. Ainsi, la chaussure est parfaitement évitée ou, au pire, touchée une fois. Les plus petits objets comme les LEGO, les Playmobil, et même la voiturette Hot Wheels sont détectés de loin et parfaitement contournés. Dans le pire des cas, il les effleure, mais ne les aspire pas. Les câbles USB subissent le même traitement, avec ici un comportement plus prudent du robot qui met une distance évitant tout frottement.

Même chose avec les déjections animales, et le J9+ est encore plus prudent que pour les câbles USB. Il ne prend aucun risque, et cela se comprend. Avec sa garantie POP, iRobot s’engage à remplacer tout robot qui passerait sur des déjections. Si vous vivez dans un domicile très animé, avec des enfants et des animaux, ou que vous êtes simplement peu ordonné, ce robot est une véritable perle.

Après chaque cycle de nettoyage, l’application fournit un rapport détaillé de la surface traitée et surtout affiche sur la carte la position des obstacles rencontrés. L’appli vous propose de les passer en revu afin de déterminer les obstacles temporaires, les fixes et s’il s’agit d’une mauvaise analyse de l’algorithme. Cela permet d’améliorer l’intelligence artificielle du robot.

Une fois cela fait, vous pouvez retirer ses obstacles et lancer la phase de finition. Le J9+ traitera spécifiquement les zones qu’il n’a pas traité.

Aspiration et nettoyage

Aspiration

Le Roomba Combo J9+ d’iRobot adapte automatiquement la puissance d’aspiration en fonction de l’état des sols. De plus, il détecte automatiquement les tapis et la moquette. Sur sol dur, nous récupérons de 90 à 94 % des résidus disséminés, et c’est presque 88 % sur les tapis à poil ras. Ceux à poil long restent la grande faiblesse de tous les aspirateurs robots, avec ici de 75 % à 78 %.En termes de bruit, le robot ajuste automatiquement sa puissance d’aspiration, oscillant entre environ 58 dB à deux mètres dans ses modes plus silencieux et montant jusqu’à 76 dB lorsqu’il augmente sa puissance.

Lavage des sols

Dans le meilleur des cas, un robot aspirateur laveur évite les tapis et la moquette ou soulève la serpillière de 0,7 cm pour éviter d’humidifier ces zones. Ce qui, bien souvent, peut se révéler trop juste, et nous nous retrouvons avec des poils humides ou sales. Le J9+ évite cet écueil grâce à son système de serpillière rétractable. Le support mécanisé déplace la serpillière sous le robot pour le nettoyage et la remonte sur le dessus lorsqu’elle n’est pas utilisée. Un système qui fonctionne vraiment très bien.

Nous avons donc fait subir au J9+ des taches de cola, de café, de ketchup et de maquillage, le tout ayant séché quelques heures. Le robot propose une fonction SmartScrub qui est vraiment celle qui change tout. En effet, le robot analyse les sols et fait en sorte de réaliser plusieurs va-et-vient sur la même bande de sol pour mieux la nettoyer.

Le résultat nous a encore une fois impressionné, mais il faut nuancer. Les taches de cola sont rapidement éliminées, par contre celles de café un peu moins, laissant encore des traces. En réalisant un cycle en deux passages, le problème n’apparaît plus, et le sol est presque impeccable.

Le cas du ketchup est particulier, car le robot refusait de passer dessus. La détection d’obstacle semble l’assimiler à une déjection animale, comme peuvent en laisser parfois des animaux malades. Nous avons donc dû désactiver la détection d’obstacle pour que le J9+ la traite. Au premier passage, il est surtout étalé, ce qui peut être un peu effrayant à voir. Mais ensuite, la majorité est retirée. C’est au second passage qu’elle disparaît entièrement.

Le maquillage est lui aussi très bien traité ; au premier passage, il est déjà plus qu’écrémé, au second, il ne reste que quelques traces. Idem avec le café et le ketchup, sur nos nombreux essais, il n’est pas rare que de petites traces subsistent.

Par contre, il reste un peu de sensation de sol collant, un point appréciable. Un ultime passage ne sera pas de trop en cas de sol très sale, et changer de serpillière ne sera peut-être pas un luxe.

La technologie de nettoyage humide est ici inférieure à ce que peut proposer le Roborock S8 Pro Ultra avec ses serpillières à vibration ou les patins rotatifs de l’Ecovacs Omni X2. C’est le fait de passer de deux à huit fois sur la même zone qui le rend aussi efficace, voire plus, que les deux précédemment nommés.

iRobot conseille l’usage de son propre liquide de nettoyage ; l’emploi de ce dernier améliore légèrement les résultats. Cependant, le coût du liquide, à 14,99 euros pour 473 mL, représente un investissement supplémentaire non négligeable, et la différence sans n’est pas vraiment notable.

Au niveau de l’autonomie, en mode aspiration seule, nous avons une moyenne de 128 min en mode automatique, 116 min à la puissance maximale et environ 102 min avec le lavage activé en plus.

Prix et disponibilités de du iRobot Roomba Combo J9+

L’iRobot Roomba Combo J9+ est commercialisé au prix de 1399 euros et à 799 euros sans sa Clean Base sur le site d’iRobot, ainsi qu’auprès de revendeurs partenaires.