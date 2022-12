Après un Roomba i5+ en demi-teinte, iRobot veut frapper fort avec son premier robot aspirateur/laveur de sol, le Roomba Combo J7+. Jusqu’à présent, le constructeur proposait soit des aspirateurs robots (gamme Roomba) soit des robots dédiés au lavage des sols (gamme BraavaJet). Avec ce Combo J7+, il rejoint enfin la norme du marché qui propose depuis longtemps la fonction lavage des sols en plus de l’aspiration.

L’Américain ne pouvait pas arriver avec un concept identique à ce que proposent déjà Roborock (technologie de vibration) ou Ecovacs (patins rotatifs) depuis deux à trois ans. Ainsi, il a développé un support serpillière mécanisé, qui place la face humide face au sol quand le robot doit le laver, et au-dessus du robot quand il passe sur un tapis ou de la moquette. De plus, iRobot se différencie également en faisant l’impasse sur le télémètre laser, misant tout sur une caméra grand-angle et ses algorithmes. La technologie de lavage du Combo J7+ est-elle supérieure à ce que proposent Roborock et Ecovacs ? Sans LIDAR, ce robot est-il aussi intelligent que ses concurrents haut de gamme ? Nous vous invitons à découvrir les réponses dans notre test.

Fiche technique

Modèle iRobot Roomba Combo j7 Plus Détection des obstacles Oui Création de mur invisibile Oui Compatible Google Home Oui Couleur Noir Fonction lavage Oui Dimensions n/a Indice de réparabilité ? 8,1/10 Prix 999 € Fiche produit

Ce test a été réalisé à partir d’un produit prêté par la marque.

Design : un Combo J7+ très inspiré du J7+

iRobot sait faire de beaux robots et le prouve encore ici avec son Roomba Combo j7+. Certes, il reprend le design du Roomba J7+, mais pourquoi bouder son plaisir ? Ainsi, il affiche une superbe coque en plastique mat noir. Elle est soignée, esthétique et si la poussière s’accumule dessus, un simple coup de chiffon lui rendra son lustre d’origine. L’ensemble respire la qualité, celle des matériaux, comme celle de fabrication. Il y a pourtant deux petites différences avec le J7+ : son épaisseur supérieure à l’arrière, qui correspond au support serpillière, et les bras mécaniques que vous devinez de part et d’autre de la machine.

Il affiche des dimensions de 33,9 cm de diamètre pour une hauteur de 8,7 cm. Ce dernier point lui permet de se glisser sous bien plus de meubles que la majorité de ses concurrents, qui dépassent souvent les 9 cm de hauteur. Même s’il a tendance à beaucoup se cogner, il a le bon goût de ne pas trop en garder de marques ou de traces.

Un seul bouton physique est disponible, il se nomme Clean. Un appui suffit pour lancer un cycle de nettoyage et un appui long le renverra à sa base.

Le Roomba Combo J7+ reprend le même système de brosses que celui du Roomba i5+ ou du Roomba j7+. Le constructeur associe deux brosses centrales en caoutchouc flexible. Une configuration qui a fait ses preuves et se révèle être l’une des plus efficaces du marché. Notez que nous n’avons qu’une seule brosse latérale en fil de nylon.

La configuration des brosses proposée par iRobot est l’une des meilleures du marché // Source : Yazid Amer – Frandroid Comme d’habitude chez iRobot, nous n’avons qu’une seule brosse latérale // Source : Yazid Amer – Frandroid

Le bac à poussière affiche un volume de 0,4 litre et propose une configuration très classique avec un premier filtre qui bloque les grosses poussières et un second pour les plus petits résidus et les allergènes. Même si le robot est livré avec une base de vidage automatique, vous devrez régulièrement le manipuler. Dans le même bac, nous avons un second espace dédié à l’eau et au liquide de nettoyage iRobot, d’une capacité de 0,33 litre.

Ces deux brosses travaillent en tandem et se révèlent à l’usage très efficaces//Source : Yazid Amer — Frandroid La configuration du bac à poussière est classique chez Roomba, sauf qu’ici s’ajoute un bac à eau // Source : Yazid Amer – Frandroid

L’ensemble est solide et très facile à manipuler.

La Clean Base format mini

La Clean Base qui équipe la majorité des produits iRobot (Roomba i7+, S9+ et i3+) est tout sauf discrète avec une hauteur de 48 cm pour 30,1 cm de largeur et 38,4 cm de profondeur. Celle qui accompagne le Combo J7+ est identique à celle du Roomba J7+. Avec une hauteur de 35 cm, elle est plus compacte et discrète, ce qui la rend plus aisée à placer dans un intérieur.

Nous la trouvons non seulement moins encombrante, mais surtout plus esthétique avec sa surface noire rainurée. Ajoutez une petite languette en faux cuir, qui permet d’accéder à l’espace qui cache le sac à poussière de 0,7 litre, et nous avons l’une des plus belles bases du moment. Enfin, quand la Clean Base vide le bac à poussière du robot, elle émet une pollution sonore d’environ 55 dB quand vous êtes à un mètre et cela durant environ de 10 à 15 secondes.

Une caméra au centre de tout

Alors que la concurrence dote tous ses robots, même de milieux de gamme, voire d’entrée de gamme, d’un télémètre laser, iRobot fait totalement l’impasse dessus, misant sur des capteurs classiques, une caméra grand-angle avec spot lumineux et la qualité de ses algorithmes. Ainsi, on retrouve les classiques bumpers à l’avant et sur les côtés.

À cela s’ajoute un capteur optique sous le robot pour suivre le dénivelé du sol ou détecter les zones très sales (technologie Dirt Detect). La caméra reste l’élément central, elle est grand-angle et épaulée par un spot lumineux pour l’aider à se déplacer dans les environnements les plus sombres. Même sans vision nocturne, elle sait en théorie parfaitement appréhender les reliefs et la profondeur.

Application iRobot : toujours aussi simple

L’application iRobot est une référence pour tous les utilisateurs de robots aspirateurs. Elle affiche une interface très claire, simple à appréhender et comme vous pourrez le constater l’installation et la configuration sont presque entièrement automatisées.

iRobot HOME Télécharger iRobot HOME gratuitement APK

L’application détecte automatiquement le robot une fois qu’il est alimenté. Votre seule action sera d’entrer le code de votre réseau Wi-Fi et de mettre le robot en mode appairage. L’opération ne vous prendra pas plus de trois à cinq minutes. Si le robot n’est pas détecté automatiquement, il suffit de passer par le mode manuel qui n’est pas plus complexe.

Source : Yazid Amer – Frandroid Source : Yazid Amer – Frandroid Source : Yazid Amer – Frandroid Source : Yazid Amer – Frandroid

La page d’accueil de l’app n’affiche pas la carte par défaut. Nous avons en premier une image (animée quand il travaille) du robot. Pour accéder à la cartographie, il faut cliquer sur l’icône carte à droite de l’image du Roomba Combo J7+. Au même niveau, à gauche, se trouve un indicateur pour l’état du bac à eau et ensuite celui de la batterie.

Sous l’image du robot, un bouton permet de lancer manuellement le vidage du bac à poussière. En dessous, la section Favoris permet de lancer des cycles de nettoyage personnalisés en un appui. Vous pouvez par exemple uniquement passer l’aspirateur dans certaines pièces et en laver d’autres ou encore viser une pièce précise, comme la cuisine après avoir terminé de préparer le dîner. Le bouton Programmer donne accès à la création d’un véritable planning de nettoyage. Vous pourrez choisir les pièces à traiter, si le robot lave et aspire, ou juste l’une des deux actions.

Toutes les fonctions personnalisées sont très simples à programmer // Source : Yazid Amer – Frandroid Vous pouvez choisir le mode de nettoyage, le niveau d’humidifier de la serpillière et le nombre de passages // Source : Yazid Amer – Frandroid Il est également possible de choisir l’ordre de traitement des pièces // Source : Yazid Amer – Frandroid

Le menu des Paramètres est très limité, vous pourrez vous y rendre pour décider du nombre de passages du robot (un seul, deux ou automatique) lors d’un cycle de nettoyage ou son comportement quand le bac à poussière est plein (continuer le cycle sans vidage automatique ou n’effectuer aucun nettoyage sans avoir vidé le bac auparavant).

La cartographie

Avec sa seule caméra, le Combo J7+ réussit à garantir une cartographie aussi précise que celle obtenue avec un télémètre laser. Même le découpage des pièces est presque parfait. Comparés à d’autres robots, nous n’avons que peu de changement à effectuer. Quoi qu’il en soit, la séparation et la fusion de pièce est une procédure simplissime.

La carte obtenue par le Combo J7+ est précise et le découpage des pièces de bon niveau // Source : Yazid Amer – Frandroid Découper ou fusionner des pièces se fait en quelques secondes // Source : Yazid Amer – Frandroid iRobot propose des noms de pièce par défaut, mais rien ne vous empêche de créer les vôtres // Source : Yazid Amer – Frandroid

Pensez à nommer les pièces pour une gestion plus fine et précise au quotidien et pour les commandes vocales. Le Roomba Combo J7+ embarque iRobot OS, la base de toute l’intelligence de la machine. Ainsi, il peut identifier les tapis et les afficher sur la carte. De plus, il apprend au fil du temps et peut identifier des zones à traiter plus régulièrement. Dans notre cas, ce fut l’espace face au plan de travail de la cuisine, mais cela peut aussi être la zone autour de la table basse du salon.

Au fil de temps, le robot peut détecter les zones stratégiques // Source : Yazid Amer – Frandroid Le robot détecte automatiquement les zones de tapis ou de moquette // Source : Yazid Amer – Frandroid Vous pouvez définir très facilement des zones à traiter manuellement // Source : Yazid Amer – Frandroid

Vous pouvez bien sûr créer des zones manuellement. Sur le papier, il est possible de lui demander vocalement de traiter tous ces endroits avec précision. Au quotidien, quand il s’agit de zones définies par le robot, cela fonctionne parfaitement. Quand il s’agit de zones définies par nos soins, nous n’avons jamais obtenu l’action demandée oralement. Rien qu’une mise à jour ne puisse pas régler, mais agaçant, si vous êtes un accro des commandes vocales. Très bon point : nous avons configuré la géolocalisation avec IFTT et cela a fonctionné sans aucun accroc. Si vous activez cette fonction, dès que vous quittez de votre domicile, le Combo J7+ se mettra au travail automatiquement.

Il faut avoir un compte IFTT actif pour l’utiliser // Source : Yazid Amer – Frandroid La géolocalisation sera associée au smartphone qui associé au compte IFTT // Source : Yazid Amer – Frandroid L’association avec les assistants vocaux nous a posé problème avec Google Home // Source : Yazid Amer – Frandroid

Comme le Yeedi Vac 2 Pro, ce Combo J7+ fait aussi bien, voire mieux que bien des concurrents dotés d’un télémètre laser.

Entretien : peu de choses à faire, mais régulièrement

L’entretien de ce robot est très simple. Sa configuration de brosse est moins sensible au phénomène d’enroulement. Il y a beaucoup moins de risques d’avoir des blocages mécaniques et nous l’avons encore vérifié avec le Roomba Combo J7+. Ainsi, au bout de trois semaines d’utilisation, nous n’avons observé aucun problème.

Néanmoins, pour une efficacité optimale, retirez avec un coupe-fil les éléments qui se sont enroulés aux brosses une fois par semaine, ou toutes les deux semaine. La Clean Base cache un sac à poussière de 0,7 litre à remplacer une fois par mois si vous avez un grand usage du robot, sinon tous les 45 à 60 jours. Il y a même un espace pour ranger les sacs de remplacement. Notez que ces derniers coûtent environ 19,90 euros par pack de trois.

Le meilleur ami des intérieurs « vivants »

La cartographie

Les déplacements dans l’espace de ce robot sont efficaces, tout en nous laissant songeurs. Ainsi, si un produit avec télémètre laser aura souvent un comportement très logique, rectiligne. Le Combo J7+ est plus créatif. Attention, il a une structure logique dans ses déplacements, avec un traitement des sols en zigzag. Mais parfois, il hésite, réfléchi, par en biais devant une portion de pièce pour en traiter une autre et ensuite revenir à celle évitée. Toutefois, à moins que votre passion soit de suivre votre robot quand il travaille, aucune raison que cela vous dérange.

La surface verte est celle traitée par le robot // Source : Yazid Amer – Frandroid

Toutefois, comme tous les robots sans télémètre laser, il se cogne assez souvent. Néanmoins, ce Combo J7+ le fait beaucoup moins qu’un Yeedi Vac 2 Pro. Face au rideau, il s’approche délicatement pour être sûr que ce n’est pas un mur et traiter la plinthe derrière. Vous pourrez vérifier sur la carte qu’il traite plus de 95 % des surfaces. Les blocages sont rares, cela ne nous est arrivé qu’une fois sur une cinquantaine de cycles de nettoyage.

La détection d’objet

Ce robot se targue de détecter, d’identifier et d’éviter le moindre obstacle au sol. Nous l’avons donc poussé dans ses derniers retranchements en mettant sur sa route : un câble USB, une voiturette, un cheval Playmobil, une chaussure, une chaussette et une déjection animale.

Après chaque cycle de nettoyage, un rapport s’affiche dans l’application. Chaque obstacle rencontré est identifié par une photo et une icône sur la carte. L’app vous demande pour chacun s’il doit le considérer comme permanent ou occasionnel. Vous pouvez enregistrer chaque objet afin d’alimenter l’intelligence artificielle du Combo J7+. Les résultats obtenus par ce robot sont étonnants.

Après chaque cycle, l’app affiche un rapport avec la position des obstacles rencontrés // Source : Yazid Amer – Frandroid Les chaussures et chaussettes sont parfaitement identifiées et évitées // Source : Yazid Amer – Frandroid

Il a identifié et évité tous ces obstacles. Avec pourtant quelques nuances. Ainsi, la chaussette, la chaussure, la voiture ont été parfaitement contournées. Il a même réussi à repérer le cheval Playmobil et à l’éviter, mais l’a tout de même fait chuter. Le câble USB a été évité trois fois sur cinq et n’a pas occasionné de blocage quand le robot est passé dessus.

Ce cheval Plyamobil a été évité avec succès, ce que seul le Samsung Jetbot avait réussi jusqu’à présent // Source : Yazid Amer – Frandroid Les déjections sont identifiées et évitées dans presque tous les cas // Source : Yazid Amer – Frandroid

Vient maintenant le cas des déjections animales, ici félines. La première fois le robot a presque foncé dessus, s’arrêtant à la dernière seconde. Finalement, il a réussi à les contourner neuf fois sur dix. À moins que votre animal ait vraiment l’habitude de se laisser aller régulièrement dans votre intérieur, les chances qu’un incident fatal entre robot et déjections arrive sont plus que faibles. Mieux vaut pour iRobot, car le constructeur assure qu’il remplacera le produit de tout client à qui cela arrivera. Il se révèle aussi bon, et parfois meilleur, que ses concurrents directs comme l’Ecovacs Omni X ou le Roborock S7 Max V Ultra.

L’efficacité d’aspiration

Sans surprise, le Roomba Combo J7+ est un excellent robot aspirateur. Ainsi, il traite en moyenne plus de 90 à 95 % des surfaces avec plus de 90 % des résidus répartis sur des sols durs aspirés. Ce taux atteint les 87 % sur les tapis à poil ras. Toutefois, sur ceux à poil long, il ne fait pas de miracle avec, au mieux, 75 à 80 % des résidus aspirés. Nous sommes face à un excellent produit, qui se positionne incontestablement dans le TOP des robots aspirateurs. Un seul bémol : s’il aspire des tickets bancaires ou des tickets de métro, ces derniers peuvent bloquer le vidage automatique de la base.

Ce robot est assez bruyant et il est impossible de choisir le niveau de puissance. Il gère automatiquement cet aspect, la raison pour laquelle il peut être assez discret avec une pollution sonore d’environ 60 dB à un mètre et passer la seconde suivante à 75 dB. Quant à la batterie, elle assure approximativement 1 h 30 à presque deux heures d’autonomie.

Le nettoyage humide

iRobot innove avec une mécanique inédite pour sa serpillière. Au mieux, la concurrence propose de relever d’environ 5 mm la serpillière pour éviter d’humidifier les tapis à poil ras. Mais il faut que ces derniers soient vraiment ras… L’Américain explore une autre piste, un support mécanisé. Ainsi, la serpillière est par défaut placée sur le dessus de la machine et se positionne sous le robot à la demande. L’opération est rapide, à peine cinq secondes et, selon le constructeur, la mécanique devrait durer des années.

Nous avons testé le lavage au sol avec une tache de cola, de café, de ketchup et de maquillage, chacune ayant séché six bonnes heures. Le premier passage réussit déjà à bien éliminer une bonne part des taches. Le ketchup est réduit, le café et le cola presque éliminés et le maquillage écrêté.

Premier passage Second passage

Un second passage enlève une bonne partie des taches, mais laisse des traces. La navigation fait qu’il passe en général deux fois sur une surface à laver.

Second passage Troisième passage

Un troisième passage élimine quasi toutes les taches, il ne reste que quelques traces légères et un point plus réduit de maquillage. Si vous avez des sols sales, mieux vaut lancer un cycle de nettoyage avec deux passages pour obtenir le meilleur résultat. Cela qui impliquera de trois à quatre passages sur les taches et devrait donc en retirer l’essentiel.

Troisième passage Quatrième passage

Nous avons ici un robot surprenant d’efficacité. Nous avions des craintes face à la surface réduite de la serpillière et pourtant le résultat est excellent. Quand vous remplissez le bac à eau, il est conseillé d’utiliser le liquide de nettoyage iRobot. Nous avons testé sans ce liquide et il faut admettre que le résultat est un peu meilleur avec. Toutefois, il coûte tout de même 14,99 euros pour 473 ml, soit plus de 30 euros le litre.

Prix et disponibilités

Le Roomba Combo J7+ est vendu à 999 euros avec sa Clean Base sur le site d’iRobot, mais aussi auprès de revendeurs partenaires. Il existe une déclinaison du robot aspirateur sans la base, le Roomba Combo J7, disponible à 499 euros.



au meilleur prix ? Où acheter L' iRobot Roomba Combo j7 Plus au meilleur prix ?