iRobot OS 5.0 arrive sur tous les Roomba et Braava : quels sont les changements de cette mise à jour ?

Encore une nouvelle mise à jour majeure des aspirateurs robots iRobot Roomba et Braava. Cette fois-ci, c'est la 5.0 qui arrive avec un gros lot de nouveautés.

Après le Roomba Combo j7, premier aspirateur laveur 2-en-1 d’iRobot, le constructeur américain dévoile la nouvelle version de sons système pour fêter ses 20 ans. Bonne nouvelle : la mise à jour de l’OS 5.0 d’iRobot sera également disponible pour les autres Roomba. Après la mise à jour 4.0 de mars 2022, qui apportait le support de Siri, iRobot va bien plus loin avec cette mise à jour 5.0.

Quelles nouveautés pour iRobot OS 5.0 Home Intelligence ?

Tout d’abord, le vocabulaire visuel est enrichi, puisque Clean Zones va désormais détecter et recommander automatique des zones complexes, comme les zones autour du lave-vaisselle, des toilettes, du jour, de la litière de chat ou les gamelles des chiens. Vous pourrez identifier des zones précises, et passer les assistants Alexa et Google Assistant pour envoyer votre robot les nettoyer.

Notez que cette nouvelle fonction n’est disponible que pour les aspirateurs robots Roomba dotés de la technologie Imprint Smart Mapping et le robot laveur de sol Braava jet m6.

Même constat pour éviter des objets. Les Roomba série j peuvent dorénavant détecter et éviter des objets comme des chaussettes, des chaussures, des casques, des serviettes et même des crottes d’animaux (oui, vous avez bien lu). Cela fait penser à certaines fonctions déjà présentes sur les Roborock, dont les modèles équipés d’une caméra. Les Roomba j7 sont d’ailleurs les modèles qui ont le plus à gagner en passant à Genius 4.0 puisqu’ils sont les seuls à identifier des obstacles avec leur caméra avant, et donc à pouvoir profiter des nouveaux algorithmes développés par iRobot.

Les raccourcis Siri vont encore plus loin. Si vous avez un iPhone, vous pouvez à présent créer des raccourcis Siri pour le nettoyage dirigé des pièces et les « favoris » enregistrés à partir de l’application iRobot Home.

Enfin, il est possible d’exclure une pièce en cours de nettoyage. Il y a un nouveau bouton nommé « next ». Ce dernier permet au robot aspirateur de passer à la pièce suivante.

