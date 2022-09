Roomba Combo j7 : iRobot annonce son premier robot aspirateur laveur avec un ingénieux système

Plusieurs années après les constructeurs chinois, dont Roborock, iRobot annonce son premier aspirateur robot 2-en-1. Il aspire, et il lave.

Jusqu’à maintenant, le constructeur américain proposait des robots aspirateurs dans deux familles différentes : les aspirateurs robots, la gamme Roomba, et les nettoyeurs de sols, la gamme Braava. Voici le Roomba Combo j7 qui intègre une serpillère, il peut donc laver le sol, en plus de l’aspirer.

Il aspire et il lave

Si iRobot arrive bien plus tard que les autres, ils ont fait les choses différemment. Pour résoudre le problème lié aux tapis et autres surfaces comme la moquette, où l’on ne doit pas passer la serpillère, le module de nettoyage humide peut complètement se rétracter.

Ce système utilise deux bras métalliques capables de gérer en toute autonomie l’abaissement et le repli de la lingette à l’approche de ces types de sols. De plus, il peut détecter si une lingette est fixée et si le réservoir de solution de nettoyage est plein, pour passer automatiquement en mode lavage. Il aspire puis lave au cours de la même mission, permettant un gain de temps.

Malgré ce changement, le Roomba Combo j7 reste un Roomba. Il adopte donc les dernières technologies, dont la possibilité de reconnaître plus de 80 objets courants, ou d’identifier des endroits pour les éviter : le bac à litière, les gamelles des chiens, des câbles emmêlés avec une multiprise, etc.

iRobot Roomba Combo j7 // Source : iRobot

De plus, c’est le premier aspirateur robot d’iRobot à intégrer le système iRobot OS 5.0 Home Intelligence. Cette nouvelle version du logiciel propose beaucoup de fonctions, dont la possibilité de créer des raccourcis Siri pour iOS. Vous pouvez exclure une pièce à la volée, pendant le nettoyage, en appuyant sur le nouveau bouton « next », ou encore mieux cibler le nettoyage en identifiant précisément un lieu, comme « autour du lave-vaisselle ».

Disponibilité et tarifs des Roomba Combo j7 et Combo j7+

Le Roomba Combo j7+ sera disponible en Europe à partir du 4 octobre. Comme d’habitude, il y a deux versions. La première version de l’aspirateur robot laveur Roomba Combo j7+ est équipé de la Clean Base, et elle sera disponible au prix recommandé de 999 euros. Sans la Clean Base, l’aspirateur robot est vendu 799 euros.

