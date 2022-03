iRobot : Siri peut désormais faire les consignes à vos Roomba et Braava

Grâce à une mise à jour, Siri est désormais pris en charge par les aspirateurs robots Roomba ainsi que par le laveur Braava d'iRobot. Les raccourcis et la commande vocale peuvent être utilisés pour peaufiner le nettoyage.

Face à la forte concurrence d’Ecovacs, Roborock, Xiaomi et tant d’autres, iRobot, pionnier du secteur, se doit de mettre tous les atouts et toutes les options de son côté. À défaut de proposer des aspirateurs robots combinant lavage et aspiration, la marque américaine enrichit les fonctionnalités.

Dis Siri, fais le ménage dans le salon !

Pour en profiter, il faut mettre à jour l’application iRobot Genius 4.0 Home Intelligence sur iPhone et iPad. Elle va permettre d’utiliser votre Roomba i7+, Roomba S9+ ou même Roomba i3+ avec l’assistant vocal d’Apple. Les routines étaient déjà disponibles depuis quelque temps.

L’intégration de Siri va permettre de lancer votre Roomba ou votre nettoyeur Braava Jet m6 à l’assaut d’une pièce bien particulière ou pour tout nettoyer.

Dommage cependant qu’HomeKit ne prenne pas encore totalement en charge les produits iRobot. Il vous faudra passer par l’élaboration de routines pour tout automatiser et non directement par l’application Maison. Un cheminement un peu plus fastidieux, mais qui tend à se simplifier. Car rien ne vous empêche de créer une routine pour que le ménage commence quand vous vous êtes éloigné des lieux.

La mise à jour Genius 4.0 vient aussi avec d’autres améliorations préalablement annoncées, notamment une meilleure détection d’objets comme les vêtements qui peuvent traîner ou des serviettes, un mode sieste pour stopper le nettoyage à certains moments ou faire moins de bruit en allant d’une pièce à une autre, ainsi qu’un verrouillage de l’appareil pour éviter le démarrage par un enfant ou un animal.

