Les aspirateurs robots de 2024 : on est pas loin des voitures autonomes miniatures

Les aspirateurs robots sont devenus des incontournables de nos foyers, mais savez-vous réellement ce qu'ils ont dans le ventre ? Nous avons assisté à la présentation des dernières nouveautés de Roborock à Pékin.

Le marché des aspirateurs robots peut sembler monotone pour certains, mais il est en réalité en constante évolution. Et ça va très vite.

Nous nous sommes rendus à Pékin, en Chine, invités par Roborock, pour découvrir les dernières innovations en matière d’aspirateurs robots, et nous avons été impressionnés par les similitudes avec les voitures autonomes. Ces appareils partagent de nombreux composants tels que des caméras, un laser TOF, des capteurs de proximité, de l’intelligence artificielle et des capacités avancées de navigation.

Roborock, l’un des acteurs majeurs du secteur, a profité du lancement de ses nouveaux appareils pour célébrer ses 10 ans d’existence et revendiquer sa position de leader du marché, selon une étude d’Euromonitor.

Mais, ce qui nous intéresse réellement, ce sont les produits eux-mêmes. Trois nouveaux aspirateurs robots ont été annoncés : le V20, le G20S (ou S8 MaxV Ultra en France) et le P10S Pro.

Les nouvelles technologies de Roborock

Le V20 est doté d’un système Lidar 3D ToF à double vision, qui utilise des réflexions de lumière modulées pour améliorer la précision de la profondeur et offrir une cartographie du sol plus précise. Cette technologie, appelée caméra temps de vol, permet de mesurer en temps réel une scène en trois dimensions. Roborock promet qu’il s’agit du système le plus avancé actuellement, il aura fallu cinq ans de développement pour le concevoir.

Les caméras TOF illuminent la scène et les objets mesurés par un éclair de lumière, et calculent le temps que cet éclair prend pour effectuer le trajet entre l’objet et la caméra. Ce temps de vol est directement proportionnel à la distance entre la caméra et l’objet mesuré, et est mesuré indépendamment par chaque pixel de la caméra, permettant ainsi d’obtenir une image complète en 3D de l’objet mesuré.

Malheureusement, cette technologie est uniquement présente sur le V20 pour le moment, le plus haut de gamme Roborock.

Le G20S / S8 MaxV Ultra est, quant à lui, équipé de la brosse latérale FlexiArm Design, un bras robotique conçu pour nettoyer les coins, et d’une vadrouille latérale supplémentaire pour les bords.

Cette dernière permet au robot d’étendre sa brosse latérale pour aller chercher les poussières jusque dans les coins tout en ajoutant une petite serpillière rotative, du même côté que la brosse latérale, pour laver le sol le long des murs.

Le G20S / S8 MaxV Ultra est également doté d’un système de reconnaissance d’obstacle basé sur l’IA, amélioré, Ractive AI 2.0, et d’un assistant vocal maison appelé Hello Rocky. Il y a aussi le support de Matter, mais ça on le savait déjà.

Un mode Animal de compagnie

Parmi les fonctionnalités les plus intéressantes, on retrouve le mode Animal de compagnie, qui permet de rechercher et de photographier à distance des animaux de compagnie à la maison avec l’aspirateur robot. Ce mode, baptisé Pet Snap, devrait ravir les propriétaires d’animaux.

Autre changement, déjà évoqué, le G20S ou S8 Max Ultra comprend la nouvelle station RockDock Ultra capable de laver les serpillières en utilisant de l’eau chauffée à 60º C et de les sécher avec de l’air chaud à 60º C, évitant ainsi la prolifération de bactéries et de moisissures, assurant de même qu’une meilleure hygiène au quotidien.

Le G20S / S8 MaxV Ultra sera commercialisé en Europe en avril au prix d’environ 1500 euros. Bien qu’il ne comprenne pas le système 3D ToF, il intègre les autres nouveautés présentées.

On attend aussi des nouvelles du P10S Pro en Europe, mais ça sera pas pour tout de suite.