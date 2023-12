2024, l’année des robots domestiques connectés ? LG tente le coup !

Son nom : Smart Home AI Agent. Mais derrière ça, un mignon petit robot qui veut nous simplifier la vie. OK, laissons encore une chance à ces robots domestiques connectés d'entrer à la maison.

On en parle depuis des lustres : des robots qui traînent à la maison, qui font le ménage, qui nous tiennent compagnie… Mais franchement, jusqu’ici, ça n’a pas vraiment décollé. C’est cher, c’est imparfait, bref, c’est pas encore ça. Mais, il semblerait que 2024 soit l’année où tout change grâce à LG et son nouveau robot, le Smart Home AI Agent, qu’ils comptent présenter au CES. Il a un look sympa avec ses roues à deux pattes, même s’il ne monte pas les escaliers. Mais bon, on ne peut pas tout avoir, hein ?

Nous faciliter la vie…

Ce robot est censé nous faciliter la vie. Imaginez un peu : un centre de contrôle mobile pour tous vos gadgets intelligents. Il peut discuter, reconnaître qui vous êtes et ce que vous voulez. On parle même de conversations un peu plus poussées que les « OK Google » auxquels on est habitués. Et il peut afficher des émotions, un peu comme un animal de compagnie qui ne ferait pas de bêtises.

Il peut aussi faire des trucs basiques comme vous rappeler de sortir les poubelles ou vous dire qu’il va pleuvoir. Et il capte même si vous êtes de mauvais poil pour mettre une musique relax. Avec ses caméras et ses micros, il veille au grain et vous prévient si quelque chose cloche à la maison. Mais pour que tout ça marche, il faut que votre maison soit équipée smart, sinon le robot ne sera pas très utile.

Tout ça, c’est beau sur le papier, mais il y a encore pas mal de zones d’ombre. On ne sait pas trop comment il va s’intégrer dans nos maisons, combien de temps sa batterie va tenir, et surtout, est-ce que ça va vraiment marcher comme promis ? Les curieux, comme Omar et Arnaud, vont probablement se précipiter au CES 2024 pour voir ça de plus près. Reste à voir si ce robot va vraiment révolutionner notre quotidien ou si c’est juste un autre gadget.