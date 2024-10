Roborock Qrevo Slim : un aspirateur laveur ultra fin pour nettoyer les recoins

Avec le Qrevo Slim, Roborock enrichit sa gamme d’aspirateurs robots laveurs en y ajoutant une innovation de taille : un design ultra-fin de seulement 8,2 cm de hauteur. Compact, puissant et intelligent, le Qrevo Slim offre un nettoyage complet dans les moindres recoins.

Roborock

Le Roborock Qrevo Slim vient enrichir la série de robots aspirateurs laveur cœur de gamme de Roborock avec de nouvelles innovations. Celle-ci est déjà très riche, composée déjà d’excellents produits comme les Qrevo Master, Qrevo Curv et Qrevo MaxV.

Avec autant de références, on est en droit de se demander ce qu’apporte le Qrevo Slim. Sa principale innovation réside dans son design étonnamment fin, d’où son appellation. En effet, il mesure seulement 8,2 cm de hauteur, lui permettant de passer facilement sous les meubles bas.

Pour le reste, il reprend essentiellement les excellentes caractéristiques du Qrevo Master, notamment sa puissance d’aspiration et ses technologies de nettoyage.

Un design compact mais familier

Le Qrevo Slim reprend le design du reste de la gamme Qrevo, notamment celui de la station. Elle conserve une conception verticale mais se dote d’un motif étoilé sur la façade. Ce modèle n’est d’ailleurs disponible qu’en noir.

Roborock

Quant au robot, il est légèrement différent des autres. Bien qu’il reprenne une forme circulaire, le dessus est désormais plat. Le Qrevo Slim n’est pas doté d’un dôme LiDAR et utilise à la place des capteurs sur les côtés. Cette approche lui permet d’être plus fin pour passer plus facilement sous les meubles.

Une navigation de pointe

Le Qrevo Slim fait appel à une technologie de navigation innovante, utilisant une double source de lumière, associant un LiDAR à la technologie ToF (time of flight) à l’avant, ainsi qu’un capteur infrarouge et un LiDAR à l’arrière. Il dispose également d’une caméra RGB à l’avant, lui permettant de détecter et d’éviter les obstacles.

Ce concentré de technologie lui permet de cartographier votre logement avec précision et d’éviter les obstacles en temps réel, même dans les espaces restreints.

Un nettoyage sans compromis

Le Qrevo Slim dispose également des dernières technologies de nettoyage. Il est notamment équipé de la brosse DuoRoller Riser, associant deux rouleaux en caoutchouc pour éviter les enchevêtrements de cheveux et collecter efficacement les débris.

La brosse latérale robotisé FlexiArm peut quant à elle s’étendre pour nettoyer les coins et les bords efficacement. Sa puissance d’aspiration est de 11 000 Pa, soit légèrement supérieure à celle du Qrevo Master, pour une collecte optimale de la poussière et des saletés, que ce soit sur sols durs ou tapis.

Pour le nettoyage humide, il dispose de deux serpillières rotatives, dont une qui peut s’étendre automatiquement pour nettoyer le long des plinthes.

Un robot intelligent

Le Qrevo Slim est également équipé de nombreuses fonctions intelligentes, à commencer par le mode SmartPlan boosté à l’IA. Celui-ci vous libère de toute programmation en ajustant automatiquement les paramètres de nettoyage selon les besoins de chaque zone. De plus, la technologie DirTect reconnaît automatiquement les zones sales et effectue automatiquement un second passage si nécessaire.

Le robot dispose également d’un assistant vocal intégré. Il vous suffit de dire “Hello Rocky” pour lancer un nettoyage, ajuster la puissance d’aspiration, ou choisir une pièce à nettoyer.

Prix et disponibilité

Le Qrevo Slim est d’ores et déjà en vente chez Amazon au tarif de 1 300 euros. Jusqu’au 7 novembre, une offre de lancement permet de bénéficier d’une remise de 300 euros, abaissant le tarif à 1 000 euros.

