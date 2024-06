Roborock Qrevo Master et Qrevo S : deux nouveaux aspirateurs robots redoutablement efficaces

Roborock lance deux nouveaux robots aspirateurs laveurs dans sa gamme accessible : les Qrevo Master et Qrevo S. Ils sont entièrement autonomes et disposent d'une station d'autovidange qui lave et sèche les serpillières. Le premier se focalise sur les fonctionnalités avancées, tandis que le second est plus abordable, sans faire trop de concessions.

Roborock continue d’étoffer son cœur de gamme, la série Qrevo, déjà enrichie il y a quelques mois par les excellents Qrevo Pro et Qrevo MaxV. Deux nouveaux modèles s’y ajoutent, les Qrevo Master et Qrevo S. Ils offrent une expérience de nettoyage complète, à des prix plus accessibles que le S8 MaxV Ultra, porte-étendard de la marque.

Le Qrevo Master est particulièrement complet et concentre les dernières innovations en termes de nettoyage et de détection d’obstacles. Le Qrevo S est quant à lui plus modeste, et constitue une amélioration du Qrevo, premier du nom. Voici ce qu’il faut savoir sur ces nouveaux aspirateurs robots.

Un design familier

Les deux nouveaux robots reprennent l’esthétique du reste de la gamme Qrevo, à savoir une base verticale dotée de deux réservoirs d’eau accessibles directement par la partie supérieure. Une trappe située sur la façade abrite le sac à poussière, tandis que le reste de la station est habillée de bandes verticales en relief.

Les robots sont eux aussi très similaires au reste de la série, avec une forme arrondie et un dôme LiDAR sur le dessus du robot. Ils font appel à deux patins circulaires pour le nettoyage humide et disposent d’une brosse latérale ainsi que de rouleaux en silicone pour capter la poussière.

Les deux modèles sont proposés en noir ou en blanc, afin de s’accorder au mieux avec votre intérieur.

Roborock Qrevo Master : un robot ultra complet

Avec le Qrevo Master, Roborock propose un produit particulièrement bien équipé, digne des dotations des séries les plus haut de gamme. Il dispose ainsi d’un arsenal complet pour l’entretien des sols, se basant sur la dotation du Qrevo MaxV.

La station est notamment capable de laver les patins de serpillières à 60 °C et de les sécher à l’air chaud, minimisant ainsi les mauvaises odeurs et la prolifération des bactéries. Pour faciliter le nettoyage, elle est désormais équipée de racloirs rotatifs, à l’instar du Dreame L10s Pro Ultra Heat, évitant que la saleté ne s’accumule dans le fond de la station. La partie inférieure est également amovible, permettant un nettoyage complet en toute simplicité.

Le robot se dote aussi de nouveautés, reprenant les innovations du S8 MaxV Ultra. On y retrouve ainsi une brosse latérale FlexiArm extensible, qui permet de nettoyer les angles, ainsi que des patins extensibles pour laver le long des plinthes et des meubles. Pour mieux capter la poussière, notamment sur les tapis, le Qrevo Master s’équipe d’un double rouleau-brosse, qui peut même se relever lorsque le robot est utilisé en mode serpillière. La puissance d’aspiration est également identique à celle du S8 MaxV Ultra, atteignant 10 000 Pa.

Tout comme le Qrevo MaxV, le Qrevo Master utilise une caméra et la technologie Reactive AI pour identifier et éviter les obstacles. Comme la précédente génération, il sait reconnaître les zones les plus sales et automatiquement retourner les nettoyer. Enfin, il reprend une fonctionnalité du S8 MaxV Ultra, appréciée des propriétaires d’animaux, permettant de prendre des clichés des quadrupèdes pendant le nettoyage et même de partir à leur recherche lorsque vous êtes absent.

Enfin, l’assistant vocal embarqué Hello Rocky est toujours de la partie, se rendant utile pour contrôler le robot à la voix, sans passer par des enceintes connectées ou votre smartphone.

Roborock Qrevo S : le robot autonome accessible

La marque a profité de l’annonce du Qrevo Master pour rafraîchir le Qrevo, sorti l’été dernier, en lançant le Qrevo S. Celui-ci reprend l’essentiel des caractéristiques du premier Qrevo, mais améliore la puissance d’aspiration, puisqu’elle plafonne désormais à 7 000 Pa. En revanche, bien que la station soit effectivement capable de laver et sécher les serpillières, elle ne peut pas chauffer l’eau de lavage. Par ailleurs, elle ne dispose pas de racloirs facilitant son nettoyage.

Le robot est également moins bien doté, puisqu’il ne dispose pas de patins ou de brosse latérale extensibles pour mieux nettoyer le long des plinthes, les angles et les coins. Il reste toutefois capable de relever ses patins, notamment en présence de tapis, pour éviter de les mouiller. La détection d’obstacles est bien présente, mais utilise la technologie infrarouge Reactive Tech, légèrement moins performante, notamment pour la détection de câbles. Exit également la fonction caméra pour surveiller chez vous, l’assistant vocal embarqué, ou même la détection intelligente de saleté.

Bien qu’il soit moins bien équipé, il reste un excellent choix pour l’entretien des sols, notamment si votre budget est plus limité. Il n’apporte toutefois que trop peu de nouveautés par rapport à la première génération, dont le prix va très probablement chuter.

Prix et date de sortie

Le Qrevo Master est disponible depuis le 13 juin pour un tarif de 1300 euros sur Amazon et Cdiscount. Il bénéficie en outre d’une offre de lancement baissant son prix à 1100 euros jusqu’au 26 juin.

Quant au Qrevo S, il est proposé à 800 euros sur Amazon uniquement. Il profite également d’un prix de lancement de 650 euros, lui aussi valable jusqu’au 26 juin.