Le top 3 des aspirateurs robots testés que nous recommandons en octobre 2024

Voici notre top 3 des aspirateurs robots que nous avons testés sur Frandroid le mois dernier. Il s’agit de trois références haut de gamme qui assurent un beau niveau de prestations. Présentation.

Sur le marché des meilleurs aspirateurs robots, les références haut de gamme se multiplient. À tel point qu’il est compliqué d’identifier quels sont les appareils à ne pas manquer. C’est là que l’équipe Guide d’achat de Frandroid entre en jeu, en vous proposant les trois aspirateurs que nous vous recommandons. En l’occurrence, un Ecovacs, un Dreame et un Roborock.

Roborock Qrevo Master L’aspirateur robot haut de gamme

La marque Roborock est l’une des références du marché des aspirateurs robots avec un catalogue vaste et fourni. Le Qrevo Master reste dans cette lignée avec un design attendu, mais efficace. Le modèle offre surtout de belles qualités de nettoyage. Peu importe le type de sol auquel il fait face, celui-ci parviendra à retirer la saleté sans le moindre problème. Il est par ailleurs doté de nombreuses fonctionnalités décisives comme le nettoyage à l’eau chaude, ou encore l’évitement d’obstacles par IA. L’application compagnon est complète pour offrir un nettoyage automatisé de vos sols. Reste la question épineuse du prix et surtout de la concurrence au sein même du catalogue Roborock, puisque d’autres modèles haut de gamme sont tout aussi intéressants. Toutefois, l’aspirateur robot est un excellent choix pour la grande majorité des utilisateurs.

Source : Hagop Kavafian pour Frandroid

Dreame L40 Ultra Le rival de Roborock

Vous êtes à la recherche d’une alternative au modèle cité plus haut ? Le Dreame L40 Ultra est un aspirateur robot performant qui a su retenir notre attention grâce à de solides atouts. D’abord via sa mise en place simple et une application compagnon très efficace. Celle-ci offre une multitude de personnalisations et de fonctionnalités en tout genre pour adapter les nettoyages. D’autant plus qu’une fois lancé, l’aspirateur est très autonome avec une navigation fiable et son excellente détection d’obstacles. La base se nettoie seule, mais cela ne vous dispense pas de l’entretenir. Le tout pour un prix affiché à 1200 euros.

Ecovacs Deebot X5 Omni Le choix sûr

Le dernier produit de notre top 3 est aussi issu d’une marque reconnue sur le marché. L’Ecovacs Deeebot X5 Omni présente un format aux lignes plus anguleuses. Celui lui permet d’offrir un nettoyage plus efficace des plinthes et des coins. Comme pour les autres modèles cités plus haut, il offre d’excellents résultats de nettoyage. On regrette cependant une application compagnon plus décevante que la concurrence. L’entretien de la machine reste somme toute simple. Si l’aspirateur robot est un peu en retrait des autres modèles précédemment cités, il reste une bonne option. Avec un prix de départ à 1000 euros, il se présente comme un achat haut de gamme et de confiance.