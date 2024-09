Noté 9/10, le nouvel aspirateur laveur Roborock Qrevo Master baisse déjà de 200 €

Le Roborock Qrevo Master est un aspirateur robot autonome bardé de capteurs qui s’occupe d’aspirer la poussière de vos sols, mais aussi de les laver grâce à ses deux serpillères. Vous libérant du temps pour faire autre chose, et accessible en ce moment avec 200 euros de réduction chez Amazon.

Source : Hagop Kavafian pour Frandroid

L’intérêt d’avoir un aspirateur laveur autonome comme le Roborock Qrevo Master, c’est de se débarrasser de la corvée de ménage des sols. Il faudra ranger un minimum quand même, pour qu’il n’y ait pas trop d’obstacles sur son chemin (coucou les foyers avec des enfants qui font tout trainer), et avec ses différents capteurs, il va optimiser ses passages pour laisser tout propre derrière lui. En plus, il est affiché avec 200 euros de moins en ce moment alors qu’il est disponible que depuis le 13 juin 2024 seulement, et ça, ça fait plaisir.

Ce qui plait chez le Roborock Qrevo Master

Il repasse automatiquement sur les tâches les plus tenaces

Malgré sa puisance d’aspiration de 10 000 Pa, il est très silencieux

La base de charge polyvalente qui ne demande que peu d’entretien

Sorti le 13 juin 2024 pour 1099,99 euros, le Rovorock Qrevo Master est aujourd’hui disponible pour 1 099,99 euros chez Amazon.

Si, par la suite, l’offre mentionnée dans cet article n’est plus disponible, merci de jeter un coup d’œil ci-dessous afin de dénicher d’autres offres concernant le Roborock Qrevo Master. Le tableau s’actualise automatiquement.

Détendez-vous et laissez faire le Roborock Qrevo Master

C’est un sacré investissement que ce Roborock Qrevo Master mine de rien, même avec la promotion. Plus de 1 000 euros pour un aspirateur robot autonome, il a intérêt à être à la hauteur. Malgré quelques petits couacs notamment au niveau de la qualité de sa fabrication et son prix de vente, il faut avouer qu’il est performant. Donc si vous cherchez un appareil pour vous débarrasser des corvées de lavage de sol, ça peut être une bonne pioche.

Le Roborock Qrevo Master se présente sous la forme de deux machines : d’abord, l’aspirateur en lui-même, un robot rond qui reprend le look classique des Qrevo avec les fonctions du S8 MaxV Ultra, à savoir un capteur LiDar et une caméra AI RGB pour la navigation et la détection d’obstacles. Deux technologies indispensables pour cartographier les lieux et vous permettre, via l’app sur smartphone, de créer des zones interdites ou au contraire lui demander d’insister sur certaines. Il peut en plus enregistrer jusqu’à 4 cartes différentes, ce qui est très pratique si votre domicile a plusieurs étages.

Des fonctions poussées avec la base de chargement polyvalente

Pour ce qui est du ménage, le Roborock Qrevo Master est équipé de deux patins de serpillère rotatifs, dont un peu s’étendre pour aller nettoyer les plinthes. La puissance de l’aspiration est de 10 000 Pa pour un fonctionnement relativement silencieux, car le bruit peut vite devenir agaçant à la longue. Surtout qu’avec une autonomie de 3h, le temps peut paraître long.

Lorsqu’il retourne à sa base, non seulement il va se recharger, mais des raclettes intégrées vont nettoyer l’aspirateur. Il va alors vider ses eaux usées dans le réservoir de 3,5 litres, le remplir avec de l’eau propre piochée dans le réservoir de 4 litres et vider sa poussière dans un sac de 2,7 litres qu’il faudra bien entendu changer quand il est plein. Dommage qu’il n’y ait pas de place pour mettre du détergent.

L’application à télécharger sur le smartphone est très intuitive et permet de tout configurer dans les moindres recoins : programmer ses passages, lui demander d’intervenir sur une zone particulière si vous avez renversé quelque chose… Et, fonction un peu oubliée, mais très pratique et marrante : il est équipé d’une caméra qui permet de surveiller votre maison quand vous n’êtes pas là, de vous mettre à sa place pour suivre ses mouvements et même d’entendre et de parler grâce à un système audio bidirectionnel.

Vraiment, cet aspirateur est top sur quasiment tous les niveaux. Dommage que sa conception tout en plastique lui confère un côté cheap qui ne colle pas avec son placement tarifaire. Mais si vous ne vous attardez pas sur ce genre de détails, vous pouvez y aller les yeux fermés.

Si vous souhaitez en apprendre plus sur le Roborock Qrevo Master, ses fonctions et les possibilités qu’il offre, vous pouvez consulter notre test complet où il a reçu 9/10.

Pour retrouver d’autres références d’aspirateurs autonomes, vous pouvez lire notre guide sur les meilleurs aspirateurs robots du moment.

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.