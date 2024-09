Voici comment Roborock veut révolutionner l’aspirateur robot

Fini la corvée d’aspirateur ! Pas même un petit coup du vieux aspirateur sous les meubles. C’est en tout cas la promesse de Roborock avec ses nouveaux modèles dévoilés à l’IFA. La marque mise sur des technologies de pointe comme la cartographie 3D ou le lavage à eau chaude pour convaincre.

Roborock ne fait pas dans la dentelle. À l’IFA 2024, le fabricant chinois a dévoilé ses nouvelles armes pour conquérir nos intérieurs : les Qrevo Curv, Qrevo Edge et Qrevo Slim.

Des noms qui claquent pour des aspirateurs robots qui se veulent révolutionnaires. Mais au-delà du marketing, qu’est-ce qu’ils proposent de nouveau ?

Le plein de technologies nouvelles

Commençons par ce qui impressionne : la puissance d’aspiration. Roborock annonce fièrement 18 500 Pa pour les Qrevo Curv et Edge. C’est du lourd, bien au-dessus de la concurrence. Le Qrevo Slim se « contente » de 11 000 Pa, ce qui reste costaud pour un modèle ultra-fin. Roborock a réussi à intégrer le LiDar dans la structure du robot, il reste donc très fin. On en parle un peu plus loin dans l’article.

Une innovation qui devrait en réjouir plus d’un : le système anti-emmêlement DuoDivide. Fini les cheveux coincés dans la brosse qu’il faut retirer à la pince à épiler. Roborock promet un taux d’emmêlement de 0 % et une élimination des cheveux à 100 %. Ça paraît presque trop beau pour être vrai. Avec deux chiens et un chat à la maison, je dois dire que c’est le problème que je rencontre sur mes aspirateurs robots.

Le constructeur a aussi revu sa brosse latérale, baptisée FlexiArm Arc. Elle est censée mieux balayer les bords et les coins. On attend de voir à l’usage si c’est vraiment efficace.

L’innovation la plus bluffante, c’est sans doute le châssis AdaptiLift des Qrevo Curv et Edge. L’aspirateur peut ajuster sa hauteur jusqu’à 10 mm pour s’adapter à tous les types de sols. Roborock affirme même que ses robots peuvent franchir des obstacles de 3 cm.

Le Qrevo Slim, lui, mise tout sur sa finesse : 8,2 cm de hauteur seulement. L’idée, c’est de pouvoir se glisser sous les meubles bas pour traquer la moindre poussière. Sur le papier, c’est top. Mais on peut se demander si cette quête de la minceur ne se fait pas au détriment des performances.

Pour compenser, Roborock a doté le Slim d’un système de navigation très pointu : le Système autonome StarSight. Il combine une technologie de temps de vol (ToF) 3D à double lumière avec une caméra RVB. Concrètement, ça veut dire que le robot analyse son environnement avec plus de 21 600 points de capteur, à une fréquence de 38 400 Hz.

Qrevo Slim

Roborock a aussi revu sa station d’accueil, baptisée pompeusement « multifunctional dock 3.0« . Elle vide, lave et sèche l’aspirateur. Pratique pour éviter de mettre les mains dans la poussière.

La grande nouveauté, c’est le lavage à l’eau chaude à 75°C. C’est censé mieux désinfecter la serpillière. Mais attention à ne pas abîmer vos sols fragiles avec une température trop élevée.

Petite subtilité : il existe deux versions de la station. Une classique avec réservoir d’eau, et une version plus évoluée qui se branche directement sur la plomberie pour le remplissage et la vidange automatiques. Pratique, mais cette version est réservée à certains marchés, comme le marché américain.

Roborock a aussi intégré un assistant vocal maison, activable en disant « Hello Rocky« . L’idée est sympa : pouvoir lancer un nettoyage à la voix quand on a les mains pleines. Mais attention, l’assistant fonctionne sans connexion internet. Du coup, ses capacités risquent d’être limitées par rapport à un Alexa ou un Google Assistant.

Enfin, terminons par ce qui vous a (certainement) sauté aux yeux : le look. Roborock a clairement mis le paquet sur le design, en particulier avec le Qrevo Curv et sa station d’accueil aux courbes futuristes. C’est joli, c’est moderne, ça en jette dans le salon.

L’innovation avant tout

Que penser de ces nouveaux Roborock ? Il faut reconnaître que la marque a fait de gros efforts en termes d’innovation. Certaines technologies, comme le châssis adaptatif ou la cartographie 3D, sont vraiment impressionnantes. En quelques années, les aspirateurs robots ont beaucoup évolué.Les nouveaux Roborock promettent de révolutionner le ménage

Mais on peut se demander si toutes ces innovations sont vraiment utiles au quotidien. N’est-on pas dans une course à l’armement technologique qui se fait au détriment du prix et de la simplicité d’utilisation ? Pour ça, il faudra attendre nos tests qui ne vont pas trop tarder.

D’ailleurs, il y a sujet que je ne vois pas encore abordé dans ces annonces : c’est le développement durable. Chez Roborock, le changement de batterie est encore compliqué, tandis que la marque ne garantit pas ses robots au-delà du minimum légal.

