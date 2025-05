French Days : 33 % de réduction sur le Dreame H14 Pro, l’aspirateur qui lave à l’eau chaude et se sèche tout seul

Pour faire votre ménage plus vite et plus efficacement, vous avez le Dreame H14 Pro qui aspire et lave, disponible pour 399 euros sur Boulanger.

Dreame H14 Pro // Source : Frandroid

Le Dreame H14 Pro, c’est la réponse du berger à la bergère face à la concurrence que représentent Tineco ou encore Roborock. La marque propose un aspirateur, ici affiché avec 200 euros de réduction sur Boulanger, qui fait aussi office de serpillère. Il est doté de fonctions avancées, comme le lavage du rouleau à l’eau chaude et le séchage à l’air chaud. Il y a même un réservoir pour le détergent, ce qui le place au même niveau qu’un Tineco Floor One Stretch S6 ou qu’un Roborock Flexi Pro. Et il vous reste quelques jours de French Days pour le commander à très bon prix.

Les points forts du Dreame H14 Pro

La brosse qui est lavée à l’eau chaude et à l’air

On peut le mettre à plat pour passer sous les meubles

L’application, complète, qui permet de personnaliser l’aspirateur

Le Dreame H14 Pro est un appareil mis sur le marché à 599 euros. Pour les French Days sur Boulanger, il est affiché à 429 euros et passe à 399 euros dans le panier avec une remise immédiate.

Un aspirateur avec lavage à l’eau chaude et séchage automatique

Le Dreame H14 Pro est un aspirateur qui ne se contente pas d’aspirer : il lave, sèche et s’adapte à la saleté détectée. Sous son capot se cache un moteur de 400 W pour une puissance d’aspiration de 18 000 Pa. Son rouleau rotatif grimpe à 520 tours par minute, de quoi avaler sans broncher les miettes, liquides et poussières incrustées. Quatre modes sont disponibles : Auto, Turbo, Aspiration seule, ou Personnalisé. Dans ce dernier cas, vous devez passer par l’app Dreamehome pour gérer ça.

Le système repose sur deux réservoirs distincts : 880 ml pour l’eau propre, 650 ml pour l’eau sale. Le Dreame H14 Pro distribue automatiquement le détergent selon les besoins, et alerte via des témoins lumineux quand l’eau vient à manquer ou quand le réservoir est plein. L’appareil aspire également à sec, pour faire office d’aspirateur balai sur les surfaces dures. Une fois le travail terminé, vous posez le H14 Pro sur sa base, où il se nettoie tout seul. L’eau monte à 60 °C pour laver les rouleaux, puis l’air chaud prend le relais pendant 30 minutes pour un séchage complet.

Il voit les choses en grand, dans tous les sens du terme

Avec ses 6 kg, le Dreame H14 Pro en impose un peu. Même s’il s’autotracte vers l’avant comme vers l’arrière, ce qui, certes, limite l’effort, son poids reste quand même bien présent. Le bruit atteint 76 dB, ce qui n’a rien d’assourdissant, mais il est aussi difficile de l’ignorer. Il s’aplatit jusqu’à 14 cm du sol pour passer sous certains meubles et tient debout tout seul en position parking.

L’autonomie atteint 40 minutes, ce qui est suffisant pour un intérieur de taille moyenne, avec une recharge complète en 4 heures. Le grand écran LED affiche en temps réel le niveau de batterie ou l’état du filtre. Des LED à l’avant viennent aussi éclairer le sol, pratique pour repérer les poils d’animaux ou les taches peu visibles. Il est d’ailleurs livré avec un équipement plutôt généreux : une brosse anti-emmêlement, un filtre HEPA et deux rouleaux fournis.

Le Dreame H14 Pro est passé entre les mains de notre testeur, qui a pu s’en servir plusieurs fois afin de proposer son avis complet et nuancé.

Si vous préférez un aspirateur qui fait tout pour vous, vous pouvez aussi passer par notre sélection des meilleurs aspirateurs robot du moment.

