Cet aspirateur balai LG, qui aspire, lave et compresse la saleté, est à -37 % chez Boulanger

L’aspirateur balai LG A9K-ULTRA2C est un modèle maniable, rĂ©glable et surtout capable d’aspirer et de nettoyer les sols de façon simultanĂ©e. Il est mĂŞme capable de compresser la poussière. En ce moment, vous le trouverez d’ailleurs Ă 469 euros au lieu de 749 euros chez Boulanger.

LG A9K-ULTRA2C // Source : site officiel

Si vous ĂŞtes Ă la recherche d’un appareil qui vous fera gagner un temps prĂ©cieux pendant vos sessions mĂ©nages, vous pourrez par exemple opter pour l’aspirateur balai LG A9K-ULTRA2C. Pour la simple et bonne raison que ce modèle est capable d’aspirer et de laver vos sols en mĂŞme temps, en un seul passage. Et pour couronner le tout, il peut mĂŞme compresser les saletĂ©s rĂ©cupĂ©rĂ©es pour en stocker davantage. S’il vous intĂ©resse, sachez qu’il bĂ©nĂ©ficie en ce moment d’une grosse rĂ©duction de 280 euros.

Les points essentiels du LG A9K-ULTRA2C

Un balai maniable et réglable

Une brosse qui aspire et nettoie

Un système de compression des saletés

Auparavant proposĂ© Ă 799 euros, et affichĂ© Ă 749 euros sur le site officiel, l’aspirateur balai LG A9K-ULTRA2C est aujourd’hui vendu Ă 469 euros chez Boulanger.

Un balai lĂ©ger qui s’adapte Ă chaque situation

Le LG A9K-ULTRA2C est un aspirateur balai qui a tout d’abord l’avantage d’ĂŞtre bien maniable. Avec sa poignĂ©e pratique et son poids contenu de 2,9 kg, il peut ĂŞtre portĂ© et utilisĂ© facilement d’une pièce Ă l’autre. Son manche est mĂŞme rĂ©glable en hauteur : il peut ainsi s’Ă©tendre de 90 cm Ă 112 cm, ce qui permet par exemple d’aspirer sur des meubles hauts ou plus difficiles d’accès. Et pour ne rien gâcher, on peut aussi le transformer en aspirateur Ă main, pour nettoyer une table après un repas, par exemple.

Cet aspirateur s’accompagne par ailleurs d’une brosse hydronettoyante qui a une double fonction : celle d’aspirer les saletĂ©s, Ă©videmment, mais aussi celle de nettoyer les sols grâce Ă ses deux patins rotatifs. Le balai bĂ©nĂ©ficie mĂŞme d’un système d’alimentation automatique en eau pour vous faciliter la tâche. Vous pourrez ainsi laver de façon complète les sols durs, mais sachez que la fonction aspiration peut ĂŞtre utilisĂ©e sur tous les sols (moquettes, tapis, parquets…). D’autres accessoires sont Ă©galement fournis : on a ainsi droit Ă une brosse multisurfaces, Ă un long suceur pour les zones difficiles d’accès et Ă un accessoire 2-en-1, Ă©quipĂ© d’une brosse douce et d’une tĂŞte dure.

Une fréquence de vidage réduite

Le LG A9K-ULTRA2C se rĂ©vèle en outre suffisamment puissant avec ses 260 Airwatts, qui lui permettent d’aspirer efficacement toutes les poussières, poils d’animaux et saletĂ©s qui jonchent vos sols. Le balai renferme en plus un système de filtration en plusieurs Ă©tapes, qui devrait rassurer les personnes sujettes aux allergies. Et pour surveiller correctement le nettoyage opĂ©rĂ© par le balai, vous pourrez vous rendre sur l’application LG ThinQ (oui, le balai est compatible Wi-Fi) sur laquelle vous trouverez Ă©galement des diagnostics Ă distance.

L’un des autres gros atouts de ce balai, c’est son système de compression des saletĂ©s qui permet de stocker bien plus de poussière dans le rĂ©servoir. Ce qui permet de rĂ©duire considĂ©rablement la frĂ©quence de vidage. Un gain de temps qu’on ne refuse pas. Enfin, cĂ´tĂ© endurance, ce modèle LG est livrĂ© avec deux batteries, qui offrent chacune 60 minutes d’autonomie. Ainsi, selon la marque, vous aurez droit, au total, Ă 120 minutes d’aspiration avec le mode Normal, 60 minutes avec le mode Puissant et 14 minutes avec le mode Turbo. Les batteries peuvent ĂŞtre rechargĂ©es directement sur la station qui accompagne le balai.

