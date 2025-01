Boulanger fait perdre plus de 30 % à ce puissant balai aspirateur LG, avec station de vidange automatique

Pour vous faciliter les corvées du ménage en ce début d’année, pourquoi pas opter pour un balai aspirateur ? Celui de LG, s’équipe même d’une station de vidange automatique pour vous faciliter le quotidien, et coûte 33 % de moins.

LG A9T-PRIME1C // Source : site officiel

Plus connu pour ses téléviseurs, LG propose aussi de bons produits électroménagers, notamment les balais aspirateurs. Son modèle A9T-PRIME1C est un aspirateur-balai haut de gamme qui se démarque par la présence d’une station de vidange automatique, maximisant l’hygiène et le confort au quotidien. Si jusqu’ici, il fallait débourser près de 900 euros pour se le procurer, aujourd’hui, il devient plus accessible avec 300 euros de remise.

Le LG A9T-PRIME1C, c’est quoi ?

Un balai aspirateur à vidange automatique

Une bonne puissance d’aspiration pour nettoyer en profondeur les sols

Une conception 2-en-1 pratique

Avec un prix barré à 899 euros, le balai aspirateur LG A9T-PRIME1C est actuellement remisé à 599 euros chez Boulanger.

Un balai aspirateur pratique qui demande peu d’entretien

Le LG A9T-PRIME1C est un balai aspirateur assez commun au premier abord. Il est facile à manier, en grande partie grâce à sa large poignée, qui permet d’avoir une prise en main plus ferme et de pousser l’appareil plus aisément ; un appareil qui pèse tout de même 2,7 kg, et qui se transforme en balai à main. Ce modèle est par ailleurs équipé d’une brosse munie de LED, qui vont éclairer les coins sombres ou tout simplement mettre bien en évidence les saletés plus discrètes, comme les poussières fines ou les cheveux. Pratique pour ne rien louper, donc.

Il marque des points pour sa base de rechargement munie d’un sac à poussière de 1 L intégré, lui permettant de se vidanger automatiquement après chaque passage. D’ailleurs, le fabricant a mis en place un système Kompressor qui compresse la saleté à l’intérieur du collecteur. Cela permettrait d’aspirer jusqu’à 2,4 fois plus de poussières et de faire la vidange moins souvent.

Petit plus : avec l’application LG ThinQ, vous allez pouvoir accéder à l’historique de nettoyage, à des diagnostics intelligents et de recevoir des alertes sur l’état de la batterie et des filtres.Â

Bien équipé pour nettoyer en profondeur

Le balai aspirateur peut aussi compter sur son moteur qui profite d’une puissance d’aspiration s’élevant jusqu’à 260 AW, ce qui devrait être largement suffisant pour nettoyer les poussières tenaces et les sols textiles comme les tapis et les moquettes. Grâce à sa technologie multi-cyclonique, il est capable de traiter les grosses poussières ainsi que les particules fines avec une force d’aspiration intense pendant toute la durée du nettoyage.

Pour finir, côté autonomie, le LG A9T-PRIME1C est livré une batterie interchangeable, qui assure une autonomie allant jusqu’à 60 minutes en mode normal.

Si vous préférez miser sur un modèle plus autonome, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide des meilleurs aspirateurs robots du moment.

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.