Test du Dreame H14 Pro : un aspirateur-laveur puissant qui nettoie même sous les meubles

Face à la concurrence de Tineco et Roborock, Dreame lance une nouvelle génération d’aspirateur-laveur capable. Celui-ci combine puissance et praticité avec un format lui permettant de nettoyer sous les meubles, pour un entretien complet des sols.

Dreame est un des leaders du marché dans le domaine de l’entretien de la maison, proposant notamment des aspirateurs robots laveurs très complets. La marque fabrique également une tondeuse robot performante, ainsi qu’une gamme de balais laveurs de sols, dont le H13 Pro que nous avions testé.

Le H14 Pro vient enrichir cette gamme avec des fonctionnalités avancées. Il est notamment doté du lavage du rouleau à l’eau chaude et du séchage à l’air chaud. De plus, il peut s’utiliser à plat, permettant de nettoyer sous les meubles. Enfin, il dispose d’un réservoir de détergent, permettant d’en distribuer automatiquement pendant le nettoyage. C’est un concurrent de taille face aux Roborock Flexi Pro et Tineco Floor One Stretch S6.

Dans ce test complet, voyons en détail ses capacités de nettoyage et ce qu’il vaut face à une concurrence de plus en plus rude.

Un design imposant

Le Dreame H14 Pro est assez volumineux et pèse près de 6 kg, ce qui le rend peu discret dans une pièce à vivre.

La plupart du robot est recouvert de plastique noir, notamment l’avant et l’arrière, mais aussi le moteur et les réservoirs. La poignée est quant à elle recouverte de gris, qui s’étend des deux côtés jusqu’au bas de l’aspirateur, formant une sorte de contour pour un effet plus travaillé. Toutefois,, Dreame n’a pas pris la peine de masquer les quatre vis visibles à l’arrière de la poignée, ce qui rend le tout un peu bâclé.

Le réservoir d’eau propre de 880 ml est situé à l’avant, ainsi qu’un réservoir de détergent non amovible, qui se remplit par une petite ouverture à l’avant. Le réservoir d’eau usée de 650 ml est quant à lui à l’arrière et est équipé d’un filtre HEPA et d’un séparateur de débris pour éviter qu’ils ne se mélangent à l’eau.

Sur le dessus du moteur, un grand écran affiche l’état, le mode de nettoyage et le pourcentage de batterie. Une bande LED colorée passe du vert au rouge pour indiquer les niveaux de saleté lors du nettoyage, tandis qu’une icône pulsante s’affiche pendant le nettoyage. Celle-ci prend toutefois beaucoup de la place et n’apporte pas grand-chose à l’affichage.

Sur la poignée, les boutons permettent d’allumer et d’éteindre l’aspirateur, de changer de mode, et d’activer ou non la distribution automatique de détergent. Enfin, le bouton situé sur la partie supérieure du manche permet quant à lui de lancer un auto-nettoyage.

Sur la partie basse, la tête de nettoyage est composée d’un rouleau brosse qui nettoie jusqu’aux bords des deux côtés. Il peut être facilement retiré grâce à la poignée latérale, facilitant son entretien. On retrouve également des LED l’avant de la tête de nettoyage pour éclairer et mieux identifier la saleté pendant le nettoyage.

La station de charge est relativement compacte et légèrement surélevée. Elle est dotée d’un bord incurvé à l’avant qui correspond à la forme du rouleau pour éviter les éclaboussures d’eau.

Comme d’habitude avec Dreame, la qualité de fabrication est excellente. L’aspirateur parait solide et durable, une sensation que son poids accentue.

Excellentes performances de nettoyage

Grâce à sa puissance d’aspiration de 18 000 Pa et à son rouleau à 520 rpm, le Dreame H14 Pro peut aspirer la saleté sèche, solide, et humide sans encombre.

Cinq modes de nettoyage sont proposés, dont le mode Auto, qui ajuste automatiquement les paramètres de nettoyage en fonction du niveau de saleté. Le H14 Pro dispose également d’un mode aspiration seul, idéal pour aspirer les liquides renversés sans laver les sols. Le mode Ultra utilise quant à lui les paramètres d’aspiration et de débit d’eau les plus élevés, utile pour nettoyer des zones particulièrement sales. Enfin, le mode personnalisé vous permet d’ajuster les paramètres de nettoyage via l’application, pour une expérience de nettoyage sur mesure.

Peu importe le type de saleté, le H14 Pro s’en sort très bien. Il est notamment capable de laver les sols tout en aspirant la poussière et la saleté, y compris les poils d’animaux. Il en est de même pour les liquides, comme une boisson renversée. Dans la plupart des cas, un seul passage suffit pour nettoyer les sols sans qu’il ne reste de la saleté.

Pour les taches plus tenaces, sèches, ou grasses, plusieurs passages peuvent être nécessaires. Toutefois, l’utilisation du détergent permet de venir facilement à bout de la saleté, réduisant ainsi l’effort nécessaire.

Par ailleurs, le rouleau brosse couvre l’intégralité de la largeur de la tête de nettoyage, ce qui lui permet de nettoyer au plus près des plinthes. ce qui n’est malheureusement pas le cas à l’avant.

Les résultats de nettoyage sont donc globalement très bons. Toutefois, le H14 Pro a tendance à laisser des traces sur le sol qui restent visibles même une fois sèches, notamment sur sols brillants.

En termes de maniabilité, le H14 Pro n’est pas une référence. Son poids et son encombrement le rendent difficile à tourner et à manipuler. Cependant, il peut se mettre complètement à plat pour nettoyer sous les meubles bas, ce qui est une amélioration significative par rapport à la génération précédente.

Le H14 Pro n’est pas particulièrement silencieux non plus. Au contraire, il est légèrement plus bruyant que la concurrence, sans que cela ne soit gênant. N’espérez toutefois pas tenir une conversation, regarder la télévision ou écouter de la musique en l’utilisant.

En ce qui concerne l’autonomie, il tient environ 40 minutes sur une seule charge, ce qui est suffisant pour la plupart des logements. En utilisant les réglages les plus puissants, il arrive à tenir une trentaine de minutes, ce qui est assez impressionnant.

Une application personnalisable

Le Dreame H14 Pro est doté d’une connectivité Wi-Fi et est compatible avec l’application Dreamehome. Cette dernière permet de personnaliser de nombreux paramètres, comme le mode de nettoyage par défaut, mais également de définir un mode personnalisé, en ajustant la puissance d’aspiration et le débit d’eau selon vos besoins.

Vous pouvez également lancer un cycle d’auto-nettoyage à distance et programmer les routines de nettoyage et de séchage pour qu’elles se lancent automatiquement à une heure prédéfinie. Une option permet également de commencer automatiquement le nettoyage lorsque le H14 Pro est remis sur sa base.

L’application permet également d’ajuster la quantité de détergent distribuée, ainsi que la vitesse de rotation du rouleau brosse, pour s’adapter le plus finement à vos besoins.

Un entretien simple mais salissant

Le Dreame H14 Pro est assez simple à entretenir, notamment grâce à son mode d’auto-nettoyage mais aussi à sa conception intelligente. En effet, un racloir intégré à la tête de nettoyage permet d’éliminer une partie de la saleté du rouleau pendant le nettoyage, assurant que le rouleau reste propre.

La station assure toutefois la majeure partie de l’entretien, en lavant le rouleau à l’eau chaude puis en le séchant à l’air chaud. Ce processus aide à réduire les bactéries, la moisissure et les mauvaises odeurs. Pendant l’auto-nettoyage, le rouleau tourne dans les deux sens, permettant un nettoyage en profondeur.

Le H14 Pro offre deux options de séchage : un mode silencieux, qui dure environ une heure, ou un séchage express en cinq minutes, nettement plus bruyant.

Pour ce qui est de l’entretien manuel, il consiste principalement à vider et rincer le réservoir d’eau sale et le filtre. La grille intégrée au réservoir d’eau sale permet de retenir les grosses particules, afin de les jeter et de vider l’eau sale dans l’évier ou les toilettes.

Prix et disponibilité

Le Dreame H14 Pro est vendu sur Amazon, ainsi que chez Boulanger et Darty pour 700 euros. C’est un tarif relativement élevé qui s’explique par la capacité de lavage à eau chaude, mais aussi le nettoyage à plat sous les meubles.