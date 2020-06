Wi-Fi 6 : faut-il acheter un routeur compatible dès maintenant ?

Le Wi-Fi 6 est désormais une réalité. Maintenant qu'il est disponible sur les routeurs de dernière génération et quelques smartphones et PC, la question d'acquérir un routeur compatible avec le Wi-Fi 6 se pose légitimement.

« Le Wi-Fi de la box est trop lent ? Coupe-le pour passer sur la 4G, ce sera plus rapide ». Cette réflexion et ce geste, vous l’avez probablement déjà eu plus d’une fois cette année. La raison ? Alors que le réseau data des opérateurs mobiles est très performant, les box Internet proposées par les opérateurs Internet sont souvent de très mauvaise qualité quand il s’agit du réseau Wi-Fi. Un comble alors même que l’on paye un (coûteux) abonnement fibre 1 Gb/s et que la meilleure manière de profiter de ce très haut débit… est de passer par un câble Ethernet ! Une situation que vous avez probablement subie durant ces dernières semaines de confinement.

Si le Wi-Fi des box Internet est lent ou instable, ce n’est pas uniquement parce que les opérateurs font des économies sur les composants. À cela s’ajoute le fait que la technologie derrière le Wi-Fi elle-même n’a que très peu évoluée ces dernières années. Le Wi-Fi 5 (802.11ac), la dernière norme mise en place, date de 2014 et rien de nouveau n’est sorti depuis.

Cette situation va toutefois changer dans les mois à venir. Une nouvelle norme de Wi-Fi est en effet en train d’être intégrée aux smartphones, PC et routeurs de dernière génération : il s’agit du Wi-Fi 6 (802.11ax). S’il ne faut retenir qu’une seule chose concernant le Wi-Fi 6, c’est que les routeurs qui le supporteront seront trois fois plus performants que ceux d’aujourd’hui.

De meilleurs débits… mieux répartis sur tous les appareils connectés de la maison

C’est sans conteste le principal argument du Wi-Fi 6 : il permet de profiter pleinement de sa connexion Internet fibrée en Wi-Fi. Ainsi, un routeur Wi-Fi 6 est théoriquement capable d’émettre un flux Wifi agrégé pouvant monter jusqu’à plus de 10 Gb/s. Théoriquement, car un tel débit ne sera pas atteignable avant longtemps. En effet, les connexions fibres dépassent aujourd’hui encore très rarement le simple Gb/s. En fait, acquérir un routeur compatible avec le Wi-Fi 6, c’est l’assurance de prendre un appareil qui est non seulement capable d’atteindre des débits supérieurs au Gigabit et qui est déjà paré pour les prochaines générations de très haut débit.

L’autre atout majeur du Wi-Fi provient de sa capacité à mieux répartir le débit global de la connexion Internet sur l’ensemble des appareils connectés au routeur. En d’autres termes, un routeur Wi-Fi 6 saura répartir plus intelligemment les demandes de bande passante des objets connectés. Une caméra de sécurité, qui a besoin d’une latence faible, pourra avoir un ping plus réduit. Tandis que la télévision connectée peut demander une plus grande part de bande passante lorsqu’elle a se prépare à lancer un flux vidéo en 4K en streaming.

Remplacer enfin le mauvais Wi-Fi des box Internet des opérateurs

La meilleure répartition des débits et la meilleure gestion du nombre d’appareils connectés à un routeur Wi-Fi 6 sont de loin les meilleurs arguments de cette nouvelle technologie. Aujourd’hui, les box Internet des opérateurs ont toutes un point commun : leur Wi-Fi est vraiment mauvais. Non seulement elles ne permettent pas de couvrir efficacement la totalité d’un logement (que ce soit à cause de leur surface ou des murs), mais en plus elles peinent à gérer un grand nombre d’appareils connecté. Pour venir à bout de ce problème, il faut se tourner vers des routeurs performants, pensés pour garantir un débit stable et haut débit sur une vaste surface.

C’est le cas de Orbi WiFi 6 de Netgear. Celui-ci assure à la fois les meilleurs débits possible, que ce soit en Wi-Fi 5 ou en Wi-Fi 6 et sur une très grande surface, jusqu’à 350 m². Pour ce faire, Orbi WiFi 6 s’appuie sur un système dit de Wi-Fi Mesh (ou Wi-Fi « maillé » en français) : au lieu d’avoir un seul et unique routeur qui se contente de diffuser le signal Wi-Fi, Orbi se compose d’une base et de deux (ou plusieurs) satellites. Dans le cas d’Orbi, on parle aussi de Wi-Fi Mesh tri-bande. Il y a 3 bandes d’émissions Wi-Fi : deux bandes (2,4 GHz et 5 GHz) sont dédiées aux périphériques clients et la dernière bande (en 5 GHz) est dédiée à la communication entre les différents modules Orbi.

Cette disposition est très intéressante, car les deux (ou trois) modules permettent de créer un seul et unique réseau Wi-Fi performant qui couvre très efficacement les grandes surfaces. Concrètement, Orbi remplace le Wi-Fi de la box Internet à la source. Un système Orbi permet de créer un seul réseau Wi-Fi, uniforme, à travers tout le domicile, avec un seul nom de réseau Wi-Fi. Pour en savoir plus sur le fonctionnement du Wi-Fi mesh, nous abordions en détail son fonctionnement dans le test des excellents Netgear Wi-Fi Orbi RBK20 en 2018.

Quel que soit le type de Wi-Fi utilisé (Wi-Fi 2,4 GHz, Wi-Fi 5, Wi-Fi 6), Orbi maximise systématiquement les débits Wi-Fi et exploite le maximum de votre connexion Internet. Que ce soit avec des appareils qui ne supportent pas le Wi-Fi 6 ou ceux qui le supportent déjà (c’est le cas de l’iPhone 11, l’iPhone 11 Pro, des Samsung Galaxy S10, Note 10 et S20 ou encore du Surface Laptop 3, entres autres), vous êtes certains que vous pourrez exploiter leur plein potentiel dès le premier jour.

Le Système Wi-Fi 6 Orbi AX6000 : une solution à l’épreuve du temps et facile à installer

Finalement, la principale raison pour laquelle il est conseillé de prendre un routeur qui est compatible avec le Wi-Fi 6 dès aujourd’hui, c’est parce qu’on a l’assurance d’avoir entre les mains un excellent routeur très rapide avec les technologies d’aujourd’hui et déjà compatible avec celles de demain.

Orbi de Netgear embarque en plus du Wi-Fi 6 les derniers standards de sécurité. Le Wi-Fi d’Orbi bénéficie ainsi du dernier protocole de sécurité sans fil : le WPA 3. Cette nouvelle norme garantit concrètement qu’il est beaucoup plus difficile de craquer le mot de passe d’un point d’accès Wi-Fi (avec une attaque par dictionnaire par exemple) et garantit qu’en cas de piratage, la confidentialité des communications passées n’est pas compromise (ce que l’on appelle, la Confidentialité persistante).

Le routeur Orbi WiFi 6 de Netgear est le routeur Wi-Fi Mesh le plus abouti du constructeur. Il offre le meilleur compromis entre performances, simplicité et design. En effet aucune antenne disgracieuse n’est visible, il peut donc être posé sur une étagère ou une commode sans jurer. Il est surtout très simple à installer.

Une fois sorti de sa boîte, il suffit de connecter le module principal à sa box, puis le satellite à une prise d’électricité et enfin de lancer l’application dédiée sur son smarpthone pour lancer la configuration. En moins d’une demi-heure, vous aurez alors mis en place un système Wi-Fi maillé avec un nom de Wi-Fi uniquement dans tout votre logement, la possibilité d’avoir une vue sur les appareils connectés et vous pourrez surveiller de près la qualité de la connexion Internet grâce à l’application.

Le Système Wi-Fi 6 Orbi AX6000 est disponible dans le commerce à partir de 799,90 euros.