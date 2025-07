RED débarque avec l’abonnement fibre sans engagement le moins cher du marché

Dépenser moins de 20 euros pour profiter de la fibre à son domicile, c’est possible en 2025. L’abonnement RED box ne coûte que 19,99 euros par mois, et il est sans engagement.

Il n’a jamais été aussi simple de réaliser des économies sur ses abonnements télécoms. Les opérateurs se livrent bataille en proposant des prestations toujours plus compétitives.

Dernier exemple en date chez RED by SFR. L’opérateur propose actuellement un abonnement fibre 1 Gb/s au prix plancher de 19,99 euros par mois. Et le mieux dans tout cela, c’est qu’il s’agit d’un abonnement sans engagement, sans augmentation de prix après un an et avec les frais de mise en service offerts (39 euros).

La fibre internet à prix très doux

Si vous recherchez un abonnement fibre le moins cher possible, mais qui ne fait pas de compromis, l’offre RED box figure parmi les meilleurs candidats.

Affichée à 19,99 euros par mois seulement, elle donne accès à :

une connexion 1 Gb/s (montant et descendant) ;

une box Wi-Fi 5 ;

les appels illimités vers les mobiles de France et les fixes de 100 pays ;

l’accès à l’app RED TV pour accéder à 35 chaînes de télévision depuis un téléviseur ou un smartphone.

Si RED ne fournit pas par défaut un décodeur TV avec son offre RED box, l’opérateur a quand même la bonne idée d’offrir l’accès à son application RED TV. Si vous disposez d’un téléviseur connecté ou d’un boîtier TV, vous n’aurez qu’à l’installer sur l’un de ces appareils pour profiter de la télé sur un grand écran.

La RED box en détail // Source : RED

Notez enfin que l’abonnement de RED est sans engagement, vous permettant d’en changer sans restriction. L’opérateur vous offre également les frais de mise en service d’une valeur de 39 euros. Il rembourse par ailleurs les frais de résiliation de votre ancien opérateur à hauteur de 100 euros.

Des options pour agrémenter son offre

La flexibilité est l’une des grandes forces des abonnements télécoms de RED. L’opérateur permet à chacun de ses clients de profiter d’une offre sur-mesure afin de coller au plus près à leurs usages. Voici quelques-unes des options disponibles pour agrémenter son abonnement RED box :

le passage à une vitesse de téléchargement de 2 Gb/s avec une connexion Wi-Fi 6 à 5 euros par mois ;

l’accès à un décodeur Connect TV à 3 euros par mois ;

l’accès à 100 chaînes de télévision contre 2 euros par mois.

Une souscription facilitée

Si la perspective de souscrire à un nouvel abonnement fibre vous effraie en raison des formalités administratives, nous avons une bonne nouvelle pour vous. Les procédures d’inscription n’ont jamais été aussi simples que maintenant.

Sur le site de RED, il vous suffit d’abord de renseigner votre adresse pour vous assurer que votre ligne est bien éligible à la fibre. Reste ensuite à entrer vos informations et vos coordonnées bancaires, et surtout votre identifiant RIO si vous êtes déjà abonné chez un autre opérateur.

Ce code que vous pouvez obtenir en composant le 31 79 ou depuis votre espace client actuel vous permet de conserver le même numéro de téléphone. Mais surtout, il autorise RED à résilier automatiquement votre abonnement actuel. De votre côté, il n’y a donc rien à faire.

Reste alors à choisir le lieu de livraison des équipements et l’heure et la date durant laquelle le technicien RED peut intervenir. C’est lors de cette intervention que votre logement sera raccordé à la fibre RED.