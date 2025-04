Avec cette nouvelle offre fibre à 23,99 €, RED multiplie les cadeaux pour faire le maximum d’économies

RED propose à son tour une excellente offre fibre à bas prix et sans engagement. Son abonnement internet fixe dispose non seulement d’un tarif plancher et de très bons débits, mais aussi d’une remise intéressante sur les frais de mise en service.

2025 est définitivement la bonne année pour changer de forfait internet fixe. Les opérateurs ont considérablement baissé le prix de leurs abonnements et il est aujourd’hui possible d’avoir une très bonne connexion fibre pour moins de 25 euros par mois, et sans engagement en plus.

C’est le cas en ce moment chez RED, qui affiche depuis quelques jours son offre Fibre RED sans engagement au prix de 23,99 euros par mois. Mieux, les frais de mise en service (habituellement de 39 euros) sont offerts, tout comme les frais de résiliation de votre ancien opérateur (jusqu’à 100 euros). Autrement dit : ça ne coûte rien de changer !

Que contient l’offre Fibre RED à 23,99 €/mois ?

Cette nouvelle offre internet fixe de RED contient l’essentiel, et même un peu plus que l’essentiel. Pour 23,99 €/mois, RED met à votre disposition :

La SFR Box 7, avec le WiFi 5

Des débits pouvant atteindre jusqu’à 1 Gb/s en download et en upload

Les appels illimités vers fixes de 100 pays dans le monde

Les appels illimités vers les mobiles français

Un accès gratuit à l’application RED.tv et à 35 chaînes de TV française

Cette offre a en plus l’avantage d’être sans engagement. Si elle ne vous convient plus, libre à vous de partir ailleurs : vous n’aurez aucun préavis à donner ou de mois supplémentaires à payer.

RED propose également une option à 2 €/mois pour passer à 100 chaînes de télévision et une option à 7 €/mois pour passer à la SFR Box 8 et monter le débit en téléchargement jusqu’à 2 Gb/s.

Pendant les prochains jours, RED ajoute d’ailleurs une offre supplémentaire intéressante : les frais de mise en service, habituellement de 39 euros, sont offerts. Autrement dit, le passage du technicien pour réaliser le changement d’opérateur dans le boitier fibre est gratuit.

Si l’on ajoute à cela le fait que RED rembourse les frais de résiliation de l’ancien opérateur, le changement d’offre se révèle sans aucuns frais. Une offre relativement rare ces derniers temps.

Sans décodeur TV, mais pas sans télévision

Pour parvenir au prix de 23,99 €/mois, RED a intégré l’essentiel dans son offre, à savoir une box internet, l’accès à l’internet très haut débit et le téléphone fixe. Le décodeur TV, en revanche, est en option au tarif de 3 euros supplémentaires par mois.

Les principales chaînes de télévision françaises sont inclues dans l’application RED TV.

Si le décodeur est absent, RED offre toutefois gratuitement l’accès à RED TV. Cette application, disponible sur smartphone, tablette et TV connecté, permet d’accéder aux 35 principales chaînes de télévision française, dont TF1, France 2, France 3, M6 ou Arte. Cette application est bien pensée car elle est compatible Chromecast : vous pouvez donc facilement diffuser son contenu depuis un smartphone sur un téléviseur.

Changer d’opérateur fibre, c’est facile

En 2025, c’est très facile de changer d’opérateur pour sa box internet. Tout ce dont vous avez besoin, c’est du numéro RIO qui est rattaché à votre ligne internet fixe. Ce numéro RIO est à renseigner lors de votre inscription chez RED. Cela vous permettra d’une part de conserver le numéro de ligne fixe, mais aussi de faire en sorte que RED s’occupe à votre place de toutes les démarches de résiliation de votre ancien opérateur.

Pour trouver ce code RIO, il y a deux façons de procéder.

La première est la plus simple. Si vous avez un téléphone fixe chez vous, appelez le 3179 (numéro gratuit) depuis la ligne fixe et prenez le temps d’écrire quelque part le code RIO.

Si vous n’avez pas de ligne fixe, rendez-vous alors dans le compte client de votre opérateur internet et retrouvez le numéro de téléphone de la ligne fixe. Il est généralement assez simple à retrouver.

Ensuite, en fonction de votre opérateur, il faut téléphoner à l’un des numéros (gratuits) suivant avec votre smartphone, et de communiquer votre numéro de ligne fixe. Une voix artificielle vous donnera alors le numéro RIO de votre ligne fixe. Ça prend à peine quelques minutes.

Orange ou Sosh : 0800 00 3179

SFR ou RED : 0800 97 3179

Free : 08 05 92 3179

Bouygues Telecom ou B&You : 0800 94 3943

Une fois ce numéro RIO en votre possession, le plus dur est fait. Il ne vous reste plus qu’à remplir le formulaire d’inscription de RED. Munissez-vous d’un RIB et d’un justificatif de domicile et cela ne devrait pas vous prendre plus de 10 minutes.