Les vraies économies de la Fibre Starter SFR ne sont pas là où vous les attendez

SFR cultive sa différence avec la concurrence en modifiant son offre Fibre Starter. En effet, les frais d’ouverture de service sont offerts, ce qui représente une belle économie de 49 euros.

Alors que vous pensiez faire des économies en souscrivant un nouvel abonnement fibre, vous voilà avec une première facture bien plus élevée que prévu. La raison ? Les frais d’ouverture de service, que les FAI se gardent bien d’indiquer explicitement.

Sauf chez SFR qui, en plus de les indiquer explicitement, se propose de vous les offrir lors de la souscription à son abonnement Fibre Starter. Soit une belle remise de 49 euros.

Que contient l’offre Fibre Starter de SFR ?

Comme son nom le laisse penser, l’offre Fibre Starter de SFR est la plus accessible du catalogue de l’opérateur. Mais cela ne veut pas dire qu’il s’agit d’une offre au rabais, au contraire.

Contre 29,99 euros par mois avec un engagement d’un an, la Fibre Starter comprend :

une connexion fibre jusqu’à 1 Gb/s en envoi et téléchargement ;

160 chaînes de télé grâce au décodeur TV inclus sans surcoût ;

les appels illimités vers les fixes de plus de 100 destinations.

L’offre Fibre Starter // Source : SFR

Un tarif avantageux, d’autant plus lorsqu’il est couplé à la gratuité des frais de mise en service de 49 euros. Une dépense méconnue qui rend les offres promotionnelles d’autres opérateurs bien moins rentables.

SFR Multi pour faire des économies supplémentaires

Souscrire à l’offre Fibre Starter vous permet aussi de profiter du système SFR Multi de l’opérateur. Le principe est simple : plus vous regroupez vos abonnements télécom chez SFR, plus vous économisez.

Le fonctionnement de l’offre SFR Multi // Source : SFR

Les avantages de SFR Multi commencent dès lors que vous cumulez un abonnement fibre et mobile, mais ils sont encore plus intéressants quand vous cumulez les lignes mobiles (jusqu’à 4). Par exemple, en participant au programme SFR Multi, le forfait 80 Go ne coûte que 11,99 euros au lieu de 17,99 euros.

SFR Multi permet par ailleurs de transférer plusieurs Go de données mobiles d’une ligne à l’autre. De quoi réalimenter le forfait d’une personne qui vit sous votre foyer s’il vous reste de la data inutilisée.

La première étape lors de la souscription à l’offre Fibre Starter est le test d’éligibilité. Il suffit de renseigner son adresse pour savoir si le logement est raccordé à la fibre SFR, et connaître une première estimation de la vitesse de connexion.

Lors de l’inscription, pensez à indiquer votre identifiant RIO en activant la portabilité de la ligne. Cet identifiant que l’on obtient en composant le 31 79 permet d’abord de conserver le même numéro de téléphone, et habilite surtout SFR à résilier votre ancien abonnement à votre place.

Reste ensuite à convenir d’un rendez-vous avec le technicien pour raccorder votre logement. Lors du premier mois, SFR vous offre d’ailleurs une box 4G illimitée pour palier tout risque de perte d’accès à internet.