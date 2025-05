SFR Fibre Starter Internet + téléphone : la vitesse de la fibre sans superflu (et sans frais d’ouverture de ligne)

SFR vient de lancer sa nouvelle offre Fibre Starter, pensée pour ceux qui veulent une connexion rapide et fiable à la maison. À 26,99 €/mois, elle se concentre sur l’essentiel : internet très haut débit et téléphonie fixe, le tout sans décodeur TV, mais aussi sans les 49 euros frais d’ouverture de service.

Au tour de SFR de lancer une offre internet fixe en fibre sans superflu. Comme son nom l’indique, SFR Fibre Starter internet + téléphone propose un abonnement fibre comprenant internet fixe (jusqu’à 1 Gb/s en download et en upload), une ligne de téléphone fixe, mais pas de décodeur TV.

Actuellement affichée à seulement 26,99 euros par mois (avec engagement de 12 mois), SFR offre temporairement les frais d’ouverture de service (soit une économie de 49 euros), mais aussi les frais de résiliation de votre ancienne offre Internet (jusqu’à 100 euros). Autrement dit : changer d’opérateur ne vous coûte absolument rien !

Offre Fibre Starter de SFR : un abonnement qui va à l’essentiel

L’offre SFR Fibre Starter Internet+ téléphone est l’une des rares du marché français à proposer ce que l’on appelle une formule double play : elle inclut uniquement l’accès à Internet en fibre optique (jusqu’à 1 Gb/s en download et en upload), mais aussi la téléphonie fixe. Autrement dit, vous pourrez conserver votre numéro de téléphone fixe, celui qui permet bien souvent à vos parents d’être sûrd que vous êtes chez vous.

L’offre SFR Fibre Starter Internet + téléphone est très claire : une box, la fibre, le téléphone fixe et le tout pour seulement 26,99 euros par mois.

Pour réduire l’abonnement mensuel au minimum, cette offre ne comprend pas de décodeur TV. En réalité, ce n’est pas un réel problème : un Chromecast, une Apple TV ou même une Xiaomi TV Box S peuvent avantageusement le remplacer.

Des débits solides pour tous les usages

La box SFR Fibre Starter Internet+ téléphone s’appuie sur la SFR Box 7, compatible Wi-Fi 5 et équipée de 4 ports Ethernet. Elle délivre des débits jusqu’à 1 Gbit/s en téléchargement et en envoi, de quoi largement couvrir tous les besoins d’un foyer, du streaming 4K au télétravail en visio, en passant par le téléchargement de jeux en ligne. Les 55 Go du jeu vidéo Clair Obscur : Expédition 33 prendront ainsi moins de 20 minutes à être téléchargés sur Steam avec une connexion à 1 Gb/s.

Un prix fixe, sans mauvaise surprise

Proposée à 26,99€/mois avec un engagement de 12 mois, la SFR Fibre Starter Internet+ téléphone est l’un des abonnements les moins chers du marché actuellement. SFR s’engage par ailleurs à ne pas augmenter le prix de l’abonnement mensuel après la première année.

Pas de mauvaise surprise en passant au panier : SFR indique très clairement les offres, réductions et options que vous cocher ou décocher.

La bonne surprise actuellement, ce sont les frais d’ouverture de service, habituellement facturés 49 euros, qui sont offerts. Et une fois l’offre souscrite, il est possible de se faire rembourser par SFR les frais de résiliation de son ancien opérateur par SFR, dans la limite de 100 euros. Si vous payez actuellement votre abonnement internet plus de 27 euros, vous êtes donc sûr d’économiser dès le premier mois.

La première étape à réaliser pour souscrire à l’offre Fibre Starter Internet+ téléphone est le test d’éligibilité. Accessible directement sur la page de souscription, il vous demande simplement de renseigner votre adresse postale pour savoir si le logement est raccordé à la fibre SFR.

SFR propose sur son site web une carte très pratique pour voir les zones éligibles à la fibre.

Une fois ce test validé, vous pouvez alors passer à l’inscription. L’une des étapes va vous demander d’indiquer votre identifiant RIO en activant la portabilité de la ligne. Il permet de conserver le même numéro de téléphone, et habilite surtout SFR à résilier votre ancien abonnement à votre place.

En fonction de votre opérateur, il faut téléphoner à l’un des numéros (gratuits) suivants avec votre smartphone, et de communiquer votre numéro de ligne fixe actuelle. Une voix artificielle vous donnera alors le numéro RIO de votre ligne fixe.

Orange ou Sosh : 0800 00 3179

SFR ou RED : 0800 97 3179

Free : 08 05 92 3179

Bouygues Telecom ou B&You : 0800 94 3943

Reste ensuite à convenir d’un rendez-vous avec le technicien pour raccorder votre logement. Lors du premier mois, SFR vous permet d’ailleurs de bénéficier d’une box 4G illimitée pour pallier tout risque de perte d’accès à internet.