Premiers indices vers une deuxième Bbox Wi-Fi 7 moins chère chez Bouygues Télécom

Même après avoir lancé la Bbox ultym Wi-Fi 7 et opéré un changement radical dans son catalogue de forfaits internet, plusieurs indices nous laissent penser que Bouygues Telecom n’en a pas fini et s’apprêterait même à lancer prochainement une deuxième Bbox Wi-Fi 7 !

Les jours passés ont été particulièrement riches sur le marché des box internet. Après que Bouygues Télécom ait remanié son catalogue pour abandonner totalement le Wi-Fi 5, Free a lancé de son côté une nouvelle offre Freebox Pop S. Demain, Orange présentera deux nouvelles Livebox. Alors que les nouveautés s’enchaînent, plusieurs indices nous laissent penser que Bouygues s’apprêterait à lancer une box internet en Wi-Fi 7 bi-bande.

À lire aussi :

Bouygues Télécom : quelle Bbox choisir en 2025 ?

Un nouveau répéteur Wi-Fi à l’origine d’un faisceau d’indices

Tout commence par ce tweet de @TiinoX83 qui a repéré cette certification Wi-Fi 7 pour un répéteur Wi-Fi de Bouygues Télécom. Émis le 7 avril dernier, ce document ne peut concerner le répéteur qui accompagne la Bbox ultym Wi-Fi 7 qui est un répéteur Wi-Fi 7 tri-bande. Or, cette certification nous apprend l’existence d’un répéteur Wi-Fi 7 bi-bande comme on peut le voir sur les spécifications techniques : seules les bandes de fréquences de 2,4 GHz et 5 GHz sont prises en charge.

Par ailleurs, cette certification a disparu du site de la Wi-Fi Alliance depuis la publication de ce tweet, ou alors son accès a été restreint à un cercle privé.

https://twitter.com/TiinoX83/status/1909628333832175977

Quoiqu’il en soit, un répéteur Wi-Fi 7 bi-bande serait inutile pour améliorer le signal Wi-Fi 7 tri-bande de la Bbox ultym, ce qui nous laisse fortement penser qu’une nouvelle Bbox serait dans les tuyaux de Bouygues Télécom et qu’elle remplacerait la Bbox must actuelle. Si Free a la Freebox Pop et la Freebox Pop S, il n’y a aucune raison pour que Bouygues n’ait pas sa box internet Wi-Fi 7 du milieu de gamme.

On pourrait également creuser du côté des constructeurs de routeurs. Pour ses derniers modems, Bouygues a fait appel aux français Vantiva et Sagemcom, ce dernier a conçu la Bbox « Éole », la Bbox « Ederson » et les dernières Livebox d’Orange. Il y a aussi le taïwanais Arcadyan à l’origine de la Bbox « Polymèle » et de sa box 5G Meteor. Chacun de ces deux constructeurs ont obtenu ces dernières semaines une certification Wi-Fi 7 pour des routeurs, mais rien ne confirme qu’il s’agisse d’un modem pour Bouygues Télécom. Affaire à suivre.

Sollicité par la rédaction de Frandroid, Bouygues Télécom répond ne pas avoir connaissance de cette offre à l’heure actuelle.

À lire aussi :

Wi-Fi 7 : routeurs, cartes PC, box internet… Quel appareil compatible Wi-Fi 7 choisir ?