Orange va dévoiler sa prochaine Livebox très bientôt

Frandroid a reçu une invitation de la part d’Orange qui laisse aucune place au doute concernant le sujet : la présentation d’une nouvelle Livebox.

Livebox 6

Le marché des box télécom est en pleine ébullition depuis quelques mois. La généralisation de la fibre en France et le lancement de l’offre B&You Pure Fibre, mais aussi l’arrivée de la Freebox Ultra ont sans aucun doute contribué à cette situation.

Récemment, Bouygues Telecom a dévoilé sa nouvelle Bbox haut de gamme, la Bbox Wi-Fi 7. On attendait logiquement la réponse de SFR et Orange. Ce dernier avait notamment promis de donner des nouvelles de ses Livebox lors du MWC.

Rendez-vous le 10 avril 2025

On sait désormais quand Orange va dévoiler sa nouvelle Livebox. L’opérateur historique a invité la presse, dont Frandroid, à une conférence le 10 avril 2025 à partir de 9h00.

Orange devrait notamment miser sur un décodeur TV plus intelligent. Un choix intéressant au moment où Free et Bouygues Telecom ont plutôt misé sur la qualité de la ligne et le débit proposé.

Le routeur devrait bénéficier du Wi-Fi 7 et passer à un tout nouveau système d’exploitation, prplOS.

On attend surtout de découvrir la nouvelle grille de prix proposée par Orange. L’offre actuelle de l’opérateur n’est plus vraiment compétitive, surtout sur l’entrée de gamme. Même sa marque Sosh propose une offre plus intéressante.