Avec ce duo Internet + Mobile, Bouygues vient peut-être de signer l’offre de l’année

Bouygues Telecom frappe fort avec une offre sans engagement mĂȘlant fibre ultra-rapide en Wi-Fi 7 et un forfait mobile 200 Go 5G pour moins de 31 € par mois. Une combinaison taillĂ©e pour avoir les meilleurs dĂ©bits partout Ă un prix difficile Ă battre.

Depuis ce matin, l’offre Pure Fibre de Bouygues propose dĂ©sormais sa meilleure box, compatible Wi-Fi 7. Un pied de nez Ă Orange, qui de son cĂŽtĂ© dĂ©cide de rester sur le Wi-Fi 7 bi-bande . Et comme une bonne nouvelle n’arrive jamais seule, il est Ă©galement possible de profiter d’un forfait 5G avec 200 Go de data pour seulement 6,99 euros Ă la souscription avec la box. Nos comparateurs de box internet et de forfaits mobile sont formels : difficile de trouver mieux sur le marchĂ© Ă l’heure actuelle.

Cette offre en bref :

200 Go en 5G en France mĂ©tropolitaine + 30 Go pour l’Europe et les DOM

Appels, SMS/MMS illimités

Fibre Wi-Fi 7 jusqu’à 8 Gb/s (en dĂ©bit descendant)

Tarif combinĂ© : 30,98 € par mois (23,99 € pour la fibre, 6,99 € pour le forfait)

En ce moment, la Pure Fibre avec sa nouvelle box Wi-Fi 7 et son forfait 200 Go en 5G est Ă 30,98 euros par mois.

Que permet une telle enveloppe de data et un forfait 5G aussi complet ?

Avec 200 Go en 5G, Bouygues Telecom propose une solution capable de couvrir tous les usages mobiles intensifs. Streaming de séries en haute définition, appels vidéo prolongés, téléchargements massifs ou utilisation de services de cloud gaming sur smartphone : tout devient accessible, sans avoir à surveiller sa consommation.

Les 30 Go utilisables depuis l’Europe et les DOM permettent Ă©galement de rester connectĂ© en dĂ©placement, sans avoir Ă changer d’offre ni Ă souscrire une option supplĂ©mentaire. Cette enveloppe mobile suffit largement pour un usage personnel comme professionnel.

À qui cette offre est-elle destinĂ©e et quelle qualitĂ© de rĂ©seau attendre ?

Cette offre conviendra surtout aux grands consommateurs de data mobile, que ce soit pour un usage intensif au quotidien ou pour des besoins professionnels. Elle s’adresse aussi bien aux jeunes actifs, aux Ă©tudiants souvent en dĂ©placement, aux familles connectĂ©es qu’à ceux qui veulent Ă©viter un engagement sur 12 ou 24 mois.

Pour l’accĂšs Ă Internet fixe, la Pure Fibre B&You utilise le rĂ©seau Bouygues Telecom et permet d’atteindre jusqu’à 8 Gb/s en tĂ©lĂ©chargement, selon l’éligibilitĂ© de la ligne. Avec la nouvelle Bbox Wi-Fi 7 tri-bande, la connexion reste rapide et stable, mĂȘme quand plusieurs appareils sont utilisĂ©s en mĂȘme temps. Parfait pour le tĂ©lĂ©travail, les jeux en ligne et le streaming sur plusieurs Ă©crans.

Pure Fibre B&You : conditions d’activation et options de migration

L’offre Pure Fibre se concentre sur l’essentiel. Elle ne comprend ni service de tĂ©lĂ©phonie fixe ni boĂźtier TV avec chaĂźnes. Ce choix assumĂ© permet Ă l’opĂ©rateur de proposer une connexion ultra-rapide sans superflu, Ă un tarif particuliĂšrement agressif. Une approche qui correspond aux usages actuels, oĂč les contenus sont majoritairement consommĂ©s via des plateformes de streaming.

Il convient de noter que Bouygues Telecom ne rembourse plus, pour le moment, les frais d’activation de 48 euros liĂ©s Ă l’ouverture de ligne. Ce coĂ»t, bien que ponctuel, reste Ă intĂ©grer dans le budget de souscription. Le remboursement des frais de rĂ©siliation de l’ancien fournisseur d’accĂšs, dans la limite de 50 euros, reste toutefois maintenu.

Les abonnĂ©s disposant dĂ©jĂ d’une Bbox Wi-Fi 6E sous l’offre B&You Pure Fibre peuvent Ă©galement passer Ă la nouvelle Bbox Wi-Fi 7. Cette migration est possible sur simple demande auprĂšs du service client, moyennant des frais de 49 euros.

