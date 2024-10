Bouygues Telecom combine son forfait 5G et son offre fibre pour en baisser le prix

Et si vous optiez pour une offre combinée mobile et box pour faire des économies ? Voici ce que permet B&You avec son nouveau pack à moins de 40 euros par mois.

Les offres mobiles évoluent rapidement avec des prix pouvant varier d’une semaine à l’autre. Il est donc opportun de saisir les belles opportunités quand elles se présentent. Justement, B&You propose actuellement un copieux forfait de 100 Go avec 5G à seulement 9,99 euros par mois et surtout sans engagement.

Mieux, en optant pour ce forfait, vous accédez à une offre fibre exclusive réservée aux clients mobiles B&You : la Série Spéciale Bbox. Disponible à tout juste 29,99 euros par mois, cette formule haut de gamme promet de l’ultra haut-débit et un décodeur TV 4K.

Un forfait mobile paré pour tous les profils

Au moment de souscrire à un nouveau forfait mobile, la peur de manquer peut inciter à opter pour les offres les plus généreuses et donc les plus coûteuses.

Pour ne plus avoir à faire de compromis entre le confort d’une large enveloppe de données mobiles et une bonne maîtrise de son budget, B&You a tout prévu.

Un forfait généreux mais abordable // Source : B&You

Pour à peine 9,99 euros par mois, l’opérateur promet :

100 Go de données mobiles utilisables en France métropolitaine ;

dont 25 Go valables en Europe et dans les DOM ;

les appels, SMS et MMS illimités en France métropolitaine ;

l’accès à la qualité du réseau 5G de Bouygues Telecom ;

aucun engagement de durée.

Voilà de quoi répondre aux besoins de la plupart des utilisateurs, sachant que la consommation moyenne de données mobiles est estimée à 15 Go par mois, selon le dernier rapport de l’ARCEP, le gendarme français des télécoms.

Même en passant plusieurs heures par jour à regarder des vidéos en streaming, il reste suffisamment de marge de manœuvre pour partager sa connexion avec son PC ou sa tablette. En cas de panne de votre box, ce forfait peut aussi vous sauver la mise en prenant temporairement le relai de votre abonnement fibre.

Une offre fibre exclusive à prix très doux

Pour accompagner son forfait mobile de 100 Go, B&You propose en parallèle un abonnement fibre à prix plancher : la Série Spéciale Bbox. Alors que les offres du marché excèdent souvent les 40 euros passé un an, cette formule concoctée par B&You reste compétitive sur la durée.

Les offres fibre aussi complètes sont assez rares // Source : B&You

Affichée à seulement 29,99 euros par mois, la Série Spéciale Bbox a pourtant tout d’une offre premium :

une connexion fibre ultra-rapide jusqu’à 1 Gb/s en téléchargement et 700 Mb/s en envoi ;

une box internet compatible avec le Wi-Fi 6 ;

un décodeur TV 4K HDR inclus sans frais supplémentaires, avec en prime un catalogue de plus de 180 chaînes de TV ;

les appels illimités vers les fixes et mobiles en France, ainsi que vers les fixes de plus de 110 pays.

Comme le forfait 100 Go, cette offre fibre réservée aux anciens et nouveaux clients mobiles B&You est sans engagement. Pour couronner le tout, B&You vous rembourse jusqu’à 100 euros sur les frais de résiliation éventuellement sollicités par votre ancien fournisseur d’accès à internet (FAI).

Seule ou combinée, cette offre est simple à souscrire

Remplacer simultanément son forfait mobile et fibre peut sembler contraignant. Heureusement, B&You a tout prévu pour vous faciliter les démarches.

Déjà, en cliquant sur l’offre B&You 5G de 100 Go à 9,99 euros par mois, l’opérateur vous donne directement le choix entre la formule simple ou combinée.

Ensuite, après avoir renseigné quelques informations essentielles comme votre identité et vos coordonnées bancaires, le site vous invite à indiquer vos identifiants RIO (accessibles gratuitement en appelant le 3179 depuis les lignes fixes et mobiles concernées).

Très pratique, cette option vous décharge de toute procédure de résiliation auprès de vos anciens opérateurs mobile et internet (sous réserve de ne plus être engagé) et les confie à B&You. Un gain de temps et un changement en toute sérénité.

Pour finaliser la souscription, il suffit enfin de régler les frais d’activation et sous quelques jours, la nouvelle carte SIM, la box et le décodeur vous sont envoyés par voie postale. Une clé 4G comprenant 200 Go accompagne le tout, afin de profiter d’internet et de la TV (via l’application B.tv disponible sur Android et iOS) avant le raccordement définitif de la fibre.