Le thermostat connecté Tado° V3+ soldé à -64 % permet de faire de sérieuses économies sur votre facture

En remplaçant votre thermostat par le modèle connecté Tado° V3+, vous pouvez économiser, selon la marque, jusqu’à 28% sur votre consommation. Grâce à PC Componentes, vous économisez 140,66 euros sur le produit.

Ce pack de démarrage Tado° V3+ est un petit appareil très pratique qui permet de faire des économies conséquentes. Le produit est très simple : vous le branchez à la place de votre thermostat actuel, vous le reliez au pont Internet (compris dans le pack) lui-même relié à votre WiFi. Puis, avec l’app sur smartphone, vous pouvez régler la température du thermostat à distance. En l’utilisant intelligemment, vous pouvez réduire grandement votre facture électrique. En attendant, c’est PC Componentes qui fait baisser la facture pour la fin des Soldes, en vous proposant d’acquérir ce pack pour 79,33 euros.

Les points forts du Tado° V3+

Vous pouvez l’utiliser avec la majorité des systèmes de chauffage

Des programmations intelligentes et un contrôle à distance

Ça fonctionne avec Google Assistant, Alexa et Apple HomeKit

Sur le site officiel de la marque, ce kit de démarrage Tado° V3+ est proposé à 219,99 euros. Pour fêter la fin des Soldes, chez PC Componentes, il est affiché, en version Black, à 79,33 euros.

Une installation simple et une utilisation intuitive

Dès que vous recevez le Tado° V3+, vous pouvez l’installer vous-même, pas besoin de faire intervenir votre chauffagiste ou un électricien. Commencez par configurer le pont Internet et le relier à votre réseau WiFi via l’app mobile. Puis installez-le dans un coin discret quelque part entre votre box et l’emplacement du thermostat. Ensuite, l’app vous affiche un guide pas-à-pas pour installer et brancher le thermostat. Notez qu’il s’agit d’un modèle filaire.

L’avantage, c’est qu’il fonctionne avec la grande majorité de systèmes de chauffage et de marques. Que vous ayez du chauffage au gaz, au fioul, du chauffage au sol : c’est possible. Tado° n’est pas affiliée avec une marque en particulier, donc vous pouvez l’installer sans crainte chez vous et commencer à contrôler le chauffage à distance.

Un super accessoire pour contrôler la température

Une fois que tout est installé, vous n’avez qu’à lancer l’app et vous connecter à votre thermostat pour avoir accès à toutes sortes d’informations. L’app vous génère des rapports sur les niveaux de température, d’humidité ou encore les économies réalisées grâce à l’app. En fonction de vos routines, l’app peut vous suggérer d’adapter le chauffage de différentes façons.

Quand il n’y a personne à la maison, elle vous rappelle de couper le chauffage. Très pratique, d’ailleurs, et même si vous oubliez de le faire en partant, vous pouvez le faire à distance (à condition d’avoir laissé le WiFi allumé). Mieux : l’app peut même détecter si une fenêtre est ouverte et vous propose ainsi de couper le chauffage pour ne pas chauffer inutilement. Sans oublier qu’il est compatible avec les assistants vocaux Google, Apple et Amazon pour tout contrôler sans utiliser votre smartphone, simplement par commande vocale.

Il existe d’autres thermostats connectés sur le marché, donc si vous ne vous y retrouvez pas avec ce modèle, n’hésitez pas à consulter notre guide d’achat qui leur est consacré.

