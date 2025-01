Philips Hue Impress : ce lot de deux lumières connectées pour l’extérieur est soldé à -33 %

Philips et sa gamme Hue est une véritable référence dans l’univers de l’éclairage connecté : avec ce lot de deux appliques Impress soldé à 199 euros sur ManoMano, vous allez joliment agrémenter votre extérieur.

Vous connaissez les ampoules Philips Hue, sûrement aussi les lampes ou encore les luminaires, mais saviez-vous que vous pouviez étendre votre installation connectée à l’extérieur de votre maison ? C’est ce que propose l’applique Impress, ici en lot de deux chez ManoMano, qui vient parfaitement intégrer votre configuration, surtout si vous avez un pont de connexion Philips car celui-ci n’est pas inclus dans le lot. Vous retrouvez les deux Philips Hue Impress avec une réduction de 33 % grâce aux Soldes.

Les points forts des Philips Hue Impress

Vous pouvez les synchroniser ou les paramétrer individuellement

Les appliques sont certifiées IP44, donc elles résistent à la pluie

La conception en aluminium et en verre trempé est de belle qualité

Si vous allez sur le site de Philips, une seule Impress coûte 149,99 euros. Les deux devraient donc coûter 299,98 euros, mais chez ManoMano pendant les Soldes, le lot est disponible pour 199 euros.

Personnalisez votre extérieur avec 16 millions de couleurs

Les Philips Hue Impress sont des lampes connectées spécialement adaptées à un usage extérieur. Leur fonctionnement est le même qu’une lampe classique : vous installez votre applique sur un mur ou autre, vous reliez tout ça à votre réseau WiFi et vous pouvez allumer/éteindre/personnaliser l’éclairage à distance. Petit bémol sur ce pack un peu onéreux : il n’y a pas le fameux pont Philips Hue inclus.

Si vous en avez déjà un, pas de souci, les Impress viennent s’intégrer parfaitement. Si vous n’en avez pas, pas de problème : en l’état, vous pouvez parfaitement utiliser les appliques. Par contre, cela vous empêche d’utiliser certaines fonctions comme la synchronisation avec d’autres ampoules et lumières Philips Hue, le contrôle à distance ou la programmation. Donc il est fortement conseillé de vous en procurer un.

Un éclairage hautement personnalisable

L’avantage des Philips Hue Impress, comme tout autre éclairage connecté Philips, c’est la possibilité d’installer l’ambiance de votre choix. Vous pouvez choisir la couleur désirée parmi une vaste plage de 16 millions de nuances, mais aussi modifier l’intensité. Une petite lumière tamisée pour un début de soirée qui passe à un éclairage plus vif au fur et à mesure que la nuit avance ? C’est possible grâce à la programmation.

Les Philips Hue Impress peuvent également se contrôler à la voix si vous avez un assistant vocal type Google ou Alexa. Ce qui permet d’allumer/éteindre/changer la couleur et la luminosité de chaque lampe indépendamment ou en synchronicité. Très pratique par exemple lorsque vous allez vous coucher, un petit « OK Google, éteins toutes les lumières » et vous êtes sûr de ne rien laisser allumé pour rien.

Pour agrémenter votre installation connectée avec de bonnes ampoules, vous pouvez choisir parmi les modèles référencés dans notre guide d’achat.

