Pourquoi ce smartphone pas cher à l’autonomie généreuse est une bonne alternative à Xiaomi ?

Le Motorola Moto G15 Power n’est pas le smartphone le plus haut de gamme de la marque, mais a de belles choses à offrir pour son prix. Il est d’ailleurs en ce moment encore plus accessible en passant de 199 euros à 169 euros.

Depuis son retour sur le marché des smartphones, Motorola offre des appareils performants et accessibles. Le constructeur a d’ailleurs récemment enrichi sa gamme avec quatre nouveaux modèles les Moto G15, G15 Power, qui est celui présenté ici, Moto G05 et Moto E15. Tous sont des modèles d’entrée de gamme et celui présenté ici est le plus costaud de tous. Donc de l’entrée de gamme solide, avec un prix encore plus intéressant chez Boulanger grâce à cette réduction de 30 euros.

Le Motorola G15 Power en bref

Un écran Full HD+ de 6,72 pouces au format 20:9

Une batterie généreuse d’une capacité de 6 000 mAh

La mémoire extensible avec une carte microSD

Comme on l’a dit, le Motorola G15 Power est un modèle d’entrée de gamme, donc son prix de base est de 199,99 euros. Chez Boulanger, vous pouvez le commander pour 169,99 euros.

Une entrée de gamme qui a son mot à dire

Avec le Motorola Moto G15 Power, vous avez un smartphone d’entrée de gamme qui se situe quand même dans le haut du panier. Cette version estampillée « Power » est la plus puissante de la gamme, mais aussi la plus grande et la plus lourde, toute proportion gardée. Il fait 165,67 x 75,98 x 8,80 mm pour 203 g, contre 190 g pour le G15 classique. Une autre différence avec le G15 classique, c’est la batterie : 6 000 mAh contre 5 200 mAh.

La marque promet 58 h d’autonomie, donc plus de deux jours. Et surtout, c’est le seul modèle compatible charge rapide 30W. Comme on l’a dit plus haut, il y a un socle comment avec les autres Motorola de la gamme. À savoir une puce MediaTek Helio G81-Ultra, une prise en charge de la 4G, du WiFi 5, du Bluetooth 5.4 et NFC. Le tout fonctionnant sous Android 15.

Un bel écran et un bloc photo honnête

L’écran du Motorola Moto G15 Power est une dalle LCD de 6,72 pouces qui affiche une définition de 2 400 x 1 080 pixels avec une fréquence de rafraîchissement de 60 images par seconde. Il est certifié IP54, il résiste donc à la poussière, mais aussi aux éclaboussures. Pour accompagner le processeur, vous avez 8 Go de RAM et 256 Go de stockage, extensible via une carte microSD.

Le bloc photo est composé, à l’arrière, de deux capteurs de 50 et 5 Mpx qui peuvent filmer en 1080p à 30 images par seconde. Une définition honnête pour de l’entrée de gamme, même si on aurait aimé au moins du 60 images/seconde. Quant au capteur frontal, il fait 8 Mpx, une petite définition dans la lignée du reste du smartphone.

