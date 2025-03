Ce nouveau smartphone Realme déjà à -32 % est une très bonne alternative au Xiaomi Redmi Note 14 Pro+

Le Realme 14 Pro+ est une rĂ©cente rĂ©fĂ©rence milieu de gamme de 2025 qui a su nous sĂ©duire lors de notre test, et qui peut sĂ©rieusement faire de l’ombre au Redmi Note 14 Pro+. Il est mĂŞme dĂ©jĂ plus intĂ©ressant aujourd’hui en passant de 529 euros Ă 359 euros seulement grâce Ă cette offre sur Cdiscount.

Realme a fait son retour dans l’Hexagone avec d’abord des modèles entrĂ©e de gamme, comme le C67 et plus rĂ©cemment le C75. Aujourd’hui, la marque se tourne vers le milieu de gamme et propose le Realme 14 Pro Plus, un smartphone au design original et d’une une fiche technique prometteuse. Cette rĂ©fĂ©rence a d’ailleurs obtenu la note de 8/10 Ă notre test, ce qui en fait un très bon smartphone Ă conseillĂ©, d’autant plus avec 170 euros de rĂ©duction.

Les avantages du Realme 14 Pro +

Un design joliment travaillé avec un écran très bien calibré

Une puce efficace, le Snapdragon 7s Gen 3

La charge rapide Ă 80 W

Avec un prix qui dĂ©marre Ă 529 euros (8 Go + 256 Go), le Realme 14 Pro Plus est aujourd’hui proposĂ© en promotion Ă 359 euros sur le site Cdiscount. On retrouve Ă©galement le coloris blanc (qui change de couleur) en promotion Ă 369 euros.

Un smartphone qui peut se confondre avec des modèles plus premium

Comme toujours, Realme rĂ©ussit Ă donner Ă ses produits une apparence plus haut de gamme qu’ils ne le sont rĂ©ellement. Le Realme 14 Pro Plus a un design joliment travaillĂ©, avec des courbes Ă©lĂ©gantes, des bords maĂ®trisĂ©s et un dos noir ou en blanc perlĂ©, avec un effet nacrĂ© qui a la particularitĂ© de changer de couleur en fonction de la tempĂ©rature. La marque assure qu’en dessous de 16 °C, le blanc nacrĂ© vire au bleu. Un effet purement gadget, mais amusant et qui fait son petit effet.

ÉlĂ©gant, il est aussi conçu pour ĂŞtre rĂ©sistant et affiche une excellente soliditĂ© avec des certifications IP66, IP68 et IP69, que ne proposent pas encore tous les haut de gamme. La face avant est aussi rĂ©ussie, avec un bel Ă©cran Amoled de 6,83 pouces aux bords incurvĂ©s et fins. L’Ă©cran est très bien calibrĂ© et profite d’une excellente finesse d’affichage et d’un taux de rafraĂ®chissement allant jusqu’à 120 Hz. On aurait apprĂ©ciĂ© encore plus de luminositĂ© et une dalle LTPO

De belles prestations côté performances et photos

Ă€ l’intĂ©rieur de ce smartphone, c’est la puce Snapdragon 7s Gen 3 que l’on retrouve, soit le mĂŞme SoC que le Xiaomi Redmi Note 14 Pro+ dans le mĂŞme segment de prix. Ce n’est pas la puce la plus vĂ©loce du marchĂ©, mais le tĂ©lĂ©phone tourne de manière fluide, mĂŞme avec les applications les plus lourdes. CĂ´tĂ© gaming, chaque titre s’exĂ©cute avec de bons niveaux de performances.

Par exemple, en mode Épique, sur Fortnite, nous avons mesurĂ© entre 55 et 60 fps, avec des chutes Ă 48 fps. En activant le mode GT, nous oscillons entre 58 et 60 fps, avec des chutes Ă 52 fps. Et la bonne nouvelle c’est que la tempĂ©rature est bien maĂ®trisĂ©e, mĂŞme lors de longues sessions de jeu. Il profite aussi d’Android 15, Ă©paulĂ© par l’interface graphique Realme UI 6.0 qui est assez proche d’Android stock.

Au dos, on dĂ©couvre un trio de capteurs : un capteur principal grand-angle de 50 Mpx, un ultra grand-angle de 8 Mpx et un tĂ©lĂ©objectif x3 de 50 Mpx. Le capteur principal dĂ©livrent des clichĂ©s agrĂ©ables Ă l’œil, mĂŞme si le rendu des couleurs est un peu trop flatteur, nous avons droit Ă de beaux dĂ©tails et des contrastes bien gĂ©rĂ©s, avec un piquĂ© satisfaisant. L’ultra grand-angle est plus Ă la peine, mais le tĂ©lĂ©objectif 3x tire son Ă©pingle du jeu. Enfin, cĂ´tĂ© autonomie, sa batterie de 6 000 mAh assure une bonne journĂ©e d’utilisation et sa charge rapide Ă 80 W est efficace : 10 % en cinq minutes, 55 % en 20 minutes et 100 % en 45 minutes.

