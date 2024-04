Xiaomi 14 : pourquoi on vous recommande le challenger du Galaxy S24

Le Xiaomi 14 est le smartphone haut de gamme qui se distingue dans la nouvelle gamme du constructeur chinois. Compact, puissant et autonome, il a séduit la rédaction lors de son test. C'est pourquoi nous vous recommandons ce dernier et voici les raisons en détail.

Xiaomi 14 Xiaomi se défend sur le ring du haut de gamme

Sur le marché de la téléphonie en France, Xiaomi représente la troisième force de vente derrière Samsung et Apple. Toutefois, le constructeur chinois souffre parfois d’un manque de crédibilité sur le segment du haut de gamme par rapport à ses concurrents, véritables mastodontes. Sur la série des Xiaomi 14, plusieurs déclinaisons sont disponibles et la rédaction de Frandroid a pu toutes les tester. Parmi les meilleurs smartphones de 2024, le Xiaomi 14 occupe une bonne position. Pourquoi choisir ce modèle ? C’est la question à laquelle nous allons tenter de répondre ici. Tout d’abord, parce qu’à l’issue de notre test du smartphone Xiaomi, nous lui avons donné la note de 8/10, une note qui a cependant flirté avec le 9.

C’est pourquoi l’équipe Guide d’achat a décidé de placer le modèle dans plusieurs sélections :

Pourquoi choisir le Xiaomi 14 ?

Lors de notre test du téléphone, nous avons pu déceler quelques beaux atouts qui le distinguent de la concurrence. Voici les éléments clés qui font du Xiaomi 14 l’une de nos recommandations du moment.

Pour son expérience photographique

L’appareil photo du smartphone Xiaomi est élaboré en collaboration avec la marque spécialisée allemande Leica. La partie photo du Xiaomi 14 est composée de la manière suivante :

Une caméra principale de 50 mégapixels d’une taille de 1/1,31 pouce et une ouverture de f/1,6

Un téléobjectif de 50 mégapixels avec un zoom optique x3,2

Un ultra grand angle de 40 mégapixels avec un champ de vision à 115 degrés

Pendant notre test, le Xiaomi 14 s’est distingué par la polyvalence, avec des clichés de qualité quelle que soit la situation. Ainsi, l’image délivrée est riche en détails, avec une plage dynamique étendue et des couleurs naturelles. De plus, l’objectif est réactif avec une mise au point nette et précise. Un mode « Leica » est aussi en place avec la possibilité de mettre en valeur les couleurs ou bien les contrastes. L’usage du téléobjectif et de l’ultra grand angle sont tout aussi réussis afin de répondre à toutes les situations. On regrettera néanmoins que le mode Portrait n’ait pas autant de finesse que la concurrence sur le détourage des sujets. Les fonctions d’IA sont aussi peu nombreuses, notamment par rapport à ce que propose un Galaxy S24 Ultra. Il n’empêche que l’expérience photographique au global reste de très haut niveau et le Xiaomi 14 est l’un des meilleurs smartphones pour la photo en 2024.

Pour son format et sa bonne prise en main

Sur le marché, c’est la course à la démesure pour les meilleurs smartphones. Il n’est pas rare de voir un nouveau modèle débarquer avec des dimensions gargantuesques. Alors, lorsque nous avons testé le Xiaomi 14 avec son écran de 6,36 pouces, nous avons été agréablement surpris par la qualité de la prise en main offerte. Certes, cette taille est un peu plus élevée que notre limite à 6,1 pouces pour qu’il soit vraiment considéré comme compact, mais pour un smartphone haut de gamme, c’est une agréable surprise. En effet, la largeur de 7 cm offre une excellente prise en main. Les finitions sont en outre irréprochables avec à la clé une certification IP68.

En ce qui concerne l’écran tactile, c’est une dalle Oled Full HD + qui est mise en place. Avec un rafraîchissement adaptatif entre 1 et 120 Hz, nous avons constaté un affichage fluide avec des couleurs fidèles. Sur nos mesures, nous avons aussi constaté un pic de luminosité autour des 1200 cd/m2 pour ne pas connaître de désagréments en plein soleil. Afin d’en profiter pleinement, nous vous recommandons de paramétrer l’affichage en mode Vif.

Pour sa puissance interne

Au regard de sa fiche technique, le statut haut de gamme du smartphone n’est pas à mettre en doute. Pour assurer ce standing, le Xiaomi 14 est articulé autour d’un processeur Snapdragon 8 Gen 3 ainsi que 12 Go de RAM. Dans l’usage quotidien, l’ensemble est difficile à prendre en défaut avec un usage fluide. Sur les benchmarks que nous avons réalisés, le Xiaomi 14 surpasse même l’iPhone 15 et le Galaxy S24. Enfin, sa bonne gestion de la chaleur permet de ne pas souffrir d’inconfort lors de longues sessions de jeu.

Cela va de pair avec une excellente gestion de l’énergie. Pendant notre test, le téléphone a pu tenir deux jours au complet avant d’avoir besoin d’une recharge, un excellent score. Afin d’atteindre les 100 % via le bloc secteur, comptez moins de 45 minutes.

Pour son positionnement tarifaire

C’est aussi l’un des avantages du catalogue massif de Xiaomi. Le constructeur propose ses smartphones sur différents tarifs plus ou moins attractifs. En l’occurrence, à 1099 euros, le Xiaomi 14 n’est pas la figure de proue des téléphones de la marque. Ce titre honorifique est réservé au Xiaomi 14 Ultra que nous avons aussi testé, mais qui est facturé à 1499 euros. Or pour 1099 euros, le 14 est bien plus recommandable que les concurrents sur la même tranche tarifaire, à savoir : le Samsung Galaxy S24 Plus et l’iPhone 15 Plus. C’est pourquoi il est d’autant plus attractif !

Quels sont les points faibles du Xiaomi 14 ?

Certes, le smartphone du constructeur chinois est de belle qualité, mais il n’est pas sans défauts. Au rayon des points faibles, c’est surtout la partie logicielle qui est à pointer du doigt. C’est HyperOS qui vient remplacer l’habituel MIUI. À l’usage, vous remarquerez quelques similitudes avec iOS mais nous avons tout de même quelques reproches à formuler. Tout d’abord, il y a trop d’applications préinstallées à notre goût. Surtout, le smartphone n’a droit qu’à 4 versions d’Android, ce qui est trop peu à l’heure actuelle en comparaison à ce que propose la concurrence.

À qui recommander le Xiaomi 14 ?

Pour ceux qui veulent un smartphone haut de gamme « compact »

Ceux à la recherche d’une expérience photo aboutie

Pour ceux qui veulent une bonne autonomie et une charge rapide

Pour ceux qui ont besoin d’une belle puissance interne



