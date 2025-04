Honor Magic 7 Pro vs Xiaomi 14 : quel téléphone haut de gamme est le meilleur ?

Le petit nouveau affronte le ténor du marché ! Respectivement sortis en fin et en début d’année dernière, les Magic 7 Pro et Xiaomi 14 portent deux visions assez proches. Mais leur rapport qualité-prix est-il aussi bon chez l’un et chez l’autre ? Étudions tout cela de plus près.

C’est une nouvelle fois deux smartphones notés 8/10 dans nos colonnes qui se retrouvent confrontés dans ce format qui vise à confronter deux appareils au positionnement tarifaire similaire. Le Xiaomi 14 est disponible pour 1101 euros et le Honor Magic 7 Pro pour 1099 euros. Quel est le meilleur smartphone des deux ? Réponse dans notre comparatif.

Les fiches techniques des Honor Magic 7 Pro et Xiaomi 14

Modèle Xiaomi 14 Honor Magic 7 Pro Dimensions N/C x N/C x 8,2 mm 77,1 mm x 162,7 mm x 8,8 mm Interface constructeur MIUI MagicOS Taille de l’écran 6,36 pouces 6,8 pouces Définition 2670 x 1200 pixels 2800 x 1280 pixels Densité de pixels 460 ppp 453 ppp Technologie OLED OLED SoC Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 Qualcomm Snapdragon 8 Elite Puce graphique Qualcomm Adreno 750 Qualcomm Adreno 830 Stockage interne 256, 512 Go 256, 512, 1024 Go Appareil photo (dorsal) Capteur 1 : 50

Capteur 2 : 50

Capteur 3 : 32 Mp Capteur 1 : 50

Capteur 2 : 50

Capteur 3 : 200 Mp Capteur photo frontal N/C 50 Mp Définition enregistrement vidéo 8K @24 fps 4K @ 60 fps Wi-fi N/C Wi-Fi 7 (be) Bluetooth N/C 5.4 5G Oui Oui NFC Oui Oui Capteur d’empreintes N/C Sous l’écran Type de connecteur USB Type-C USB Type-C Capacité de la batterie 4610 mAh 5270 mAh Poids 193 g 223 g Couleurs Noir, Blanc, Vert, Rose Noir, Blanc, Bleu, Gris Fiche produit Voir le test Fiche produit Voir le test

Plutôt grand format, ou smartphone compact ?

S’engager envers le Honor Magic 7 Pro ou le Xiaomi 14 signifie déjà arbitrer entre un très grand smartphone ou un modèle (relativement) compact. Le premier est pourvu d’un écran 6,8 pouces, contre 6,36 pouces pour le second. Il n’y a pas photo : le Xiaomi 14 est largement plus maniable à une main que son concurrent.

Pour autant, difficile de rester insensible face au soin apporté au design du Magic 7 Pro. Malgré son épaisseur (presque 9 mm), le smartphone de Honor est formidablement bien fini, et jouit de coloris un peu moins austères que le Xiaomi 14. Opposer les deux smartphones, c’est aussi choisir entre des formes arrondies ou au contraire plutôt carrées. Et ça, on ne peut pas le faire à votre place ! Reste que, d’après nous, le Honor Magic 7 Pro est plus agréable à l’œil.

Mais il est aussi naturellement plus lourd : 223 grammes, contre 188g seulement pour le Xiaomi 14. Du reste, les deux sont aussi bien servis du côté des résistances et de la durabilité. On compte sur un verre très robuste pour éviter les griffes, et sur une certification IP68 pour ne pas craindre les immersions accidentelles. Du bel ouvrage.

Pour la luminosité, avantage Honor

Si les deux écrans sont évidemment de type OLED et cadencés à 120 Hz, ils ne se valent pas tout à fait. C’est en tout cas ce que nous apprennent nos sondes, qui accordent une grande avance au Honor Magic 7 Pro en matière de luminosité. Elle plafonne à environ 1700 nits, quand le rival peine à atteindre les 1200 nits.

Mais cela ne s’arrête pas là. Pour la colorimétrie également, la dalle choisie par Honor fait mieux que celle de Xiaomi. Elle est plus juste, couvre davantage le spectre DCI-P3, et propose un blanc plus neutre que celui du Xiaomi 14, par défaut très bleuté (7100K en sortie de boîte).

Rien qui ne puisse s’ajuster dans les réglages, mais pour l’utilisateur lambda, il n’y a pas photo : le Honor Magic 7 Pro est mieux équipé pour en mettre plein la vue.

Le logiciel sourit à Honor

Honor a une petite avance concernant la durabilité de son smartphone. Il est livré avec Android 15 préinstallé, et son fabricant promet 5 mises à jour du système. Le Xiaomi 14 a été commercialisé sous Android 14, et la marque ne le maintiendra à jour que pendant 4 ans. Le Magic 7 Pro aura donc droit à deux versions d’Android de plus que son concurrent.

Du reste, HyperOS (la surcouche de Xiaomi), bien que très fonctionnelle, est encore extrêmement chargée — notamment en applications préinstallées. Pas que Honor soit un exemple en la matière, mais disons que c’est « moins pire ».

Côté IA, les deux fabricants proposent évidemment une ribambelle de fonctionnalités plus ou moins utiles, qui touchent autant à la génération de texte qu’à la correction d’images via des retouches ciblées. Gemini est bien entendu aux manettes sur les deux appareils.

Le Magic fait des merveilles en performances

On l’a dit : le Xiaomi 14 a été commercialisé en début d’année, et le Honor Magic 7 Pro en fin 2024. Par conséquent, ce dernier a pu bénéficier de la toute dernière puce de Qualcomm : la Snapdragon 8 Elite.

Pas que la Snapdragon 8 Gen 3 du Xiaomi 14 souffre de quelque ralentissement que ce soit. Mais, il est indéniable que le Honor Magic 7 Pro fait mieux, dans tous les scénarios d’usage. Il est plus joueur, plus fluide, et surtout plus future proof pour toutes les implications IA qui seront ajoutées au fur et à mesure par Honor avec ses mises à jour.

Modèle Honor Magic 7 Pro Xiaomi 14 AnTuTu 10 2489874 1968824 AnTuTu CPU 522117 435409 AnTuTu GPU 1211760 818700 AnTuTu MEM 354810 396661 AnTuTu UX 401187 318054 PC Mark 3.0 20265 17382 3DMark Wild Life Extreme 6579 5048 3DMark Wild Life Extreme framerate moyen 39.4 FPS 30.23 FPS GFXBench Aztec Vulkan/Metal high (onscreen / offscreen) 119 / 111 FPS 99 / 88 FPS GFXBench Car Chase (onscreen / offscreen) 118 / 197 FPS 105 / 148 FPS GFXBench Manhattan 3.0 (onscreen / offscreen) 120 / 386 FPS 121 / 362 FPS Geekbench 6 Single-core 3068 2199 Geekbench 6 Multi-core 9513 6671 Geekbench 6 Compute (Vulkan) 24409 16300 Lecture / écriture séquentielle N/C 2280 / 980 Mo/s Voir plus de benchmarks

Xiaomi écrasé en photo ?

Les deux fabricants chinois s’en sortent très bien, année après année, en photographie. Mais il apparaît à la lecture des fiches techniques des caméras que le Honor a une longueur d’avance, surtout concernant son téléobjectif à la résolution étonnante.

Honor Magic 7 Pro :

Grand-angle : 50 Mpx, f/1.4-2.0, OIS ;

Ultra grand-angle : 50 Mpx, f/2.0 ;

Téléobjectif 3x : 200 Mpx, f/2.6 ;

Selfie : 50 Mpx, f/2.0.

Xiaomi 14 :

Grand-angle : 50 Mpx, f/1,6 ;

Ultra grand-angle : 50 Mpx, f/2.2 ;

Téléobjectif 3,2x : 50 Mpx, f/2.0 ;

Selfie : 32 Mpx, f/2.0.

Xiaomi 14 // Source : Frandroid

On remarque vite que les deux smartphones n’ont pas du tout la même approche de la photographie. Honor cherche à sublimer, quitte à dénaturer, avec des couleurs extrêmement vives qui, heureusement, se conjuguent avec des clichés très détaillés, au piqué excellent. Xiaomi, lui, se montre plus mesuré dans ses représentations. La qualité d’image est au rendez-vous, mais les photos paraissent plus naturelles, plus neutres.

Le capteur principal

Le bilan est pour le moins similaire lorsqu’on se penche sur l’ultra grand-angle. La haute résolution des capteurs des deux smartphones autorise une bonne rétention de détails, mais le traitement numérique du Magic 7 Pro continue d’avoir ce côté « trop beau pour être vrai » qui peut déranger les puristes.

L’appareil photo du Xiaomi 14

Enfin, sur la longue focale, difficile de départager nos deux rivaux. Forcément, avec ses 200 mégapixels, le Magic 7 Pro est mieux équipé pour jouer du zoom numérique. L’image reste exploitable jusqu’à atteindre des grossissements presque absurdes. Chez Xiaomi, on évitera de trop s’aventurer au-delà des 70 mm prévus par le zoom optique, au risque de trop perdre en piqué.

Une autonomie similaire ?

Qui dit plus grand téléphone, dit également plus grande batterie. En effet, le Honor Magic 7 Pro embarque un accu de bien plus grande capacité que son rival : 5200 mAh, contre 4610 mAh. Et pourtant.

Il apparaît dans nos tests, mais également dans les résultats labo obtenus par nos confrères de GSM Arena, que les deux smartphones sont capables de tenir environ 14h sur un test d’utilisation simulée. Cela se traduit concrètement par une très grosse journée d’utilisation, ou plutôt un jour et demi pour les utilisateurs et les utilisatrices les moins énervés. Comme quoi, smartphone compact ne rime plus avec autonomie famélique.

Enfin, pour ce qui est de la recharge rapide, les deux jouent encore dans la même cour avec à peine plus de 30 minutes pour une recharge complète. Impressionnant.

Xiaomi 14 // Source : Frandroid / Chloé Pertuis

Honor Magic 7 Pro ou Xiaomi 14 : lequel choisir ?

Vous vous en serez rendus compte au fil de ce dossier, le Magic 7 Pro a tout l’air d’éclipser totalement, ou presque, le Xiaomi 14. Il faut dire que 11 mois, ça crée déjà un très gros gap en matière de proposition technique. Et, à prix équivalent, le Xiaomi 14 ne fait tout simplement pas le poids. À moins bien sûr que vous ne juriez que par les smartphones « compacts ».

Cela étant dit, au gré des promotions, il est tout à fait possible de se procurer un Xiaomi 14 à un prix très agressif, sous les 700 euros. Dans ce cas, l’option paraît beaucoup plus intéressante. Surtout que, comme nous l’avons exploré ici, le smartphone de Xiaomi se défend extrêmement bien dans toutes les catégories de nos tests.