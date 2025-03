Xiaomi 15 Ultra vs iPhone 16 Pro Max : quel smartphone haut de gamme est le meilleur ?

Quoi de plus naturel que de comparer deux des smartphones les plus premium du moment ? Et, croyez-nous, il y a beaucoup à dire sur les Xiaomi 15 Ultra et iPhone 16 Pro Max !

En dehors d’évidentes guerres de chapelle (plutôt iOS ou plutôt Android ?), chaque smartphone a d’énormes qualités et de gros défauts. Choses que nous avons bien illustrées dans nos tests respectifs, desquels les concurrents du jour sont ressortis ornés d’un 8/10. Le Xiaomi 15 Ultra est disponible à partir de 1501 euros, l’iPhone 16 Pro Max à partir de 1479 euros. Quel est le meilleur smartphone ? Réponse dans notre comparatif.

Les fiches techniques des Xiaomi 15 Ultra et iPhone 16 Pro Max

Modèle Xiaomi 15 Ultra Apple iPhone 16 Pro Max Dimensions 75,3 mm x 161,3 mm x 9,4 mm 77,6 mm x 163 mm x 8,25 mm Interface constructeur HyperOS N/C Taille de l’écran 6,73 pouces 6,9 pouces Définition 3200 x 1440 pixels 2868 x 1320 pixels Densité de pixels 522 ppp 460 ppp Technologie AMOLED OLED SoC Qualcomm Snapdragon 8 Elite Apple A18 Pro Puce graphique Qualcomm Adreno 830 Apple GPU Stockage interne 512 Go 256, 512, 1024 Go Appareil photo (dorsal) Capteur 1 : 50

Capteur 2 : 50

Capteur 3 : 50

Capteur 4 : 200 Mp Capteur 1 : 48

Capteur 2 : 12

Capteur 3 : 48 Mp Capteur photo frontal 32 Mp 12 Mp Définition enregistrement vidéo 8K@30fps 4K @ 120 fps Wi-fi Wi-Fi 7 (be) Wi-Fi 7 Bluetooth 5.4 5.3 5G Oui Oui NFC Oui Oui Capteur d’empreintes Sous l’écran Non Type de connecteur USB Type-C USB Type-C Capacité de la batterie 5410 mAh N/C Poids 226 g 227 g Couleurs Noir, Argent, Blanc Noir, Blanc, Rose, Gris Fiche produit Voir le test Fiche produit Voir le test

Des smartphones imposants

Très haut de gamme rime souvent avec smartphones massifs, et nos concurrents du jour ne font pas exception à la règle. Même si, des deux, le Xiaomi 15 Ultra apparaît immédiatement comme le plus costaud du duo.

Pourtant, leurs dimensions ne sont pas incroyablement différentes. Mais l’apparence du gigantesque bloc d’appareils photo du Xiaomi, lequel occupe presque 1/3 de la surface arrière, impressionne. Un vrai petit appareil photo de poche, en quelque sorte.

Le Xiaomi 15 Ultra est un peu plus étroit que son rival. À ce titre, il est (un peu) plus facile à manipuler au quotidien. En revanche, côté poids, c’est du pareil au même avec 226 grammes environ. Deux beaux bébés donc.

D’après nous, les finitions de l’iPhone 16 Pro Max, avec son châssis en titane, sont plus heureuses que celles du Xiaomi 15 Ultra, dont certains aspects paraissent malheureusement un peu cheap. Vous admettrez que c’est dommage, pour un bidule à 1500 euros.

Rien à redire en revanche du côté de la résistance : les deux smartphones sont très bien protégés avec un verre maison, et certifiés IP68 pour résister à une immersion accidentelle.

Xiaomi 15 Ultra // Source : Chloé Pertuis – Frandroid iPhone 16 Pro Max // Source : Chloé Pertuis pour Frandroid

Une luminosité insoupçonnée

Longtemps, l’iPhone 16 Pro Max est resté au sommet du classement des écrans les plus lumineux du marché. Pourtant, le Xiaomi 15 Ultra vient le détrôner, avec un pic relevé à 3422 nits. C’est hors du commun, et cela garantit une lisibilité hors pair en extérieur.

Rassurez-vous, l’écran OLED de l’iPhone 16 Pro Max n’a aucun problème de lisibilité. Mais, chiffres à l’appui, il est bien moins efficace dans le même scénario (2200 nits).

Même constat du côté de la colorimétrie et de la saturation. Xiaomi propose une dalle plus alléchante sur tous les aspects, là où Apple reste trop sage. Revers de la médaille : comme d’habitude avec le fabricant chinois, un passage vers les réglages s’impose pour retrouver un point blanc parfait. Xiaomi ne sait visiblement toujours pas calibrer ses écrans correctement en usine.

Ah, et inutile de le préciser : les deux offrent bien entendu une fréquence adaptative jusqu’à 120 Hz.

Xiaomi 15 Ultra // Source : Chloé Pertuis – Frandroid iPhone 16 Pro Max // Source : Chloé Pertuis pour Frandroid

L’épineuse question du logiciel

Les choses se corsent. À l’heure où est écrit ce comparatif, Apple Intelligence est sur le point d’être lancé en France — et nous l’utilisons par ailleurs en bêta depuis des semaines. Aussi, considérons qu’il est désormais disponible, et que la suite d’IA s’oppose à HyperAI, accessible sur le Xiaomi 15 Ultra.

Nous avons ici affaire à deux propositions logicielles assez proches tant HyperOS s’inspire d’iOS sur quantité d’aspects. Reste que Xiaomi a toujours ses marottes, avec d’innombrables applications préinstallées, et un support logiciel encore perfectible. Même en mettant 1500 euros dans un flagship, la marque ne promet que 4 mises à niveau Android (et 6 ans de patchs de sécurité).

Chez Apple, c’est 6 ans et point barre. Les mises à jour sont régulières, et il n’y a pas de mauvaise surprise. Un iPhone, c’est conçu pour durer.

Aussi, notre cœur penche ici davantage pour l’iPhone ne serait-ce que pour le sérieux dont fait preuve Apple dans le développement de son logiciel. Ajoutons que la partie IA est tellement anecdotique sur le Xiaomi 15 Ultra que ce seul élément ne fait pas pencher la balance en sa faveur ici.

Xiaomi 15 Ultra // Source : Chloé Pertuis – Frandroid

Un iPhone dans le rétroviseur !

Sur les performances, nous avons déjà exploré maintes fois à quel point la puce Snapdragon 8 Elite est plus performante que l’Apple A18 Pro. Et nous en avons ici encore un nouvel exemple.

Dans tous les benchmarks, dans n’importe quelle situation, le Xiaomi 15 Ultra ressort en tête sur les performances. Un smartphone redoutable, capable de lancer n’importe quel jeu dans les réglages graphiques au maximum, et qui chauffe assez peu.

Notez que l’iPhone n’a pas vraiment à rougir, et il sera très difficile de le pousser dans ses retranchements — ce n’est ici qu’une affaire de chiffres. Reste que c’est aussi ça, le jeu du comparatif.

Xiaomi imbattable en photo

Il n’y a même pas vraiment débat ici. Avec sa configuration redoutable surmontée d’optiques Leica, le Xiaomi 15 Ultra écrase de tout son poids son adversaire qui, pour l’essentiel, reste tout à fait capable dans tous les scénarios d’usage, mais qui ne tient tout simplement pas la comparaison.

Xiaomi 15 Ultra :

Grand-angle : 50 Mpx, f/1.6, OIS ;

Ultra grand-angle : 50 Mpx, f/2.2 ;

Téléobjectif 3X : 50 Mpx, f/1.8, OIS ;

Téléobjectif 4,3X : 200 Mpx, f/2.6, OIS ;

Selfie : 32 Mpx, f/2.2.

iPhone 16 Pro Max :

Grand-angle : 48 Mpx, f/1.8, sensor-shift OIS ;

Ultra grand-angle : 48 Mpx, f/2.2, mode macro ;

Téléobjectif 5x : 12 Mpx, f/2.8, sensor-shift OIS ;

Selfie : 12 Mpx, f/1.9, OIS.

Xiaomi 15 Ultra // Source : Chloé Pertuis – Frandroid

Par défaut (on peut paramétrer le look des photos), l’iPhone propose des clichés très neutres, avec un bon piqué et une exposition parfaite à laquelle on ne trouve rien, sinon pas grand-chose à redire. Xiaomi, immédiatement, a déjà un style plus affirmé avec des photos chaleureuses, au contraste renforcé.

Source : ElR – Frandroid Source : ElR – Frandroid iPhone 16 Pro Max – grand-angle // Source : ElR – Frandroid

Une tendance qui se retrouve par ailleurs sur tous les capteurs, y compris l’ultrawide qui se montre également redoutable dans tous les scénarios. Chez Apple, on embrasse enfin un capteur de 48 mégapixels sur ce module secondaire, et on apprécie assurément le gain en résolution.

Source : ElR – Frandroid iPhone 16 Pro Max – ultra grand-angle // Source : ElR – Frandroid

Mais c’est évidemment sur les longues focales que la comparaison ne tient plus. Avec ses deux optiques dédiées, le Xiaomi 15 Ultra surpasse de très, très loin l’iPhone 16 Pro Max. Particulièrement impressionnant jusqu’à un grossissement de 30x, le smartphone chinois distance son rival américain avec une facilité déconcertante.

Source : ElR – Frandroid Source : ElR – Frandroid iPhone 16 Pro Max – x15 // Source : ElR – Frandroid iPhone 16 Pro Max – x5 // Source : ElR – Frandroid

Des batteries conséquentes

Pour finir ce tour d’horizon, parlons autonomie. Bonne nouvelle : les deux smartphones sont largement équipés pour vous tenir une bonne grosse journée et demie en usage intensif. Dans les faits, il apparaît que l’iPhone 16 Pro Max a une très légère avance sur son rival, mais rien de particulièrement notable au quotidien. Les deux sont excellents dans ce domaine.

En revanche, sur la recharge, il est évident que le Xiaomi 15 Ultra fait mieux que l’iPhone 16 Pro Max. Rechargeable à 90W, il reprend toutes ses couleurs en 45 minutes environ, contre 1h30 pour l’iPhone 16 Pro Max.

Xiaomi 15 Ultra // Source : Chloé Pertuis – Frandroid

Xiaomi 15 Ultra ou iPhone 16 Pro Max : lequel choisir ?

D’après nous, pour bien choisir entre l’iPhone 16 Pro Max et le Xiaomi 15 Ultra, il est nécessaire de vous poser deux questions. À quel point êtes-vous attachés à l’écosystème de la marque (Android ou iOS), et à quel point l’expérience photo est capitale pour vous.

On ne pourra pas vraiment vous aider à résoudre la première interrogation, c’est une affaire de préférences. Soulignons simplement qu’Apple fait montre de plus de sérieux dans sa politique de mises à jour et de suivi logiciel. Pour le reste, en revanche, il n’y a — littéralement — pas photo : le Xiaomi 15 Ultra est le meilleur smartphone photo du marché actuel.

Il fait preuve d’une polyvalence à toute épreuve, et produit des clichés à tomber à la renverse. Si l’iPhone 16 Pro Max n’est pas vilain dans l’exercice, il ne tient tout simplement pas la comparaison en photographie.