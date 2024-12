OPPO Find X8 Pro vs iPhone 16 Pro Max : quel smartphone haut de gamme acheter ?

OPPO est enfin de retour et, forcément, il vient se frotter au très haut du panier. Le Find X8 Pro affiche clairement ses intentions premium. Alors quoi de plus naturel que de le comparer à l’un des meilleurs représentants du milieu, l’iPhone 16 Pro Max ?

OPPO a toujours eu le chic pour concevoir des smartphones luxueux. Et, à la lecture du test que nous avons réservé au Find X8 Pro lancé à 1199 euros, il va sans dire qu’il nous tardait de retrouver la marque chinoise après son hiatus. Statutaire, l’iPhone 16 Pro Max vendu à partir de 1479 euros, nous a un peu laissés froids cette année. Alors vers quel est le meilleur smartphone en 2024 ? Notre comparatif.

Les fiches techniques des OPPO Find X8 Pro et iPhone 16 Pro Max

Modèle Oppo Find X8 Pro Apple iPhone 16 Pro Max Dimensions 76,7 mm x 162,3 mm x 8,2 mm 77,6 mm x 163 mm x 8,25 mm Interface constructeur ColorOS N/C Taille de l’écran 6,78 pouces 6,9 pouces Définition 2780 x 1264 pixels 2868 x 1320 pixels Densité de pixels 450 ppp 460 ppp Technologie AMOLED OLED SoC Mediatek Dimensity 9400 Apple A18 Pro Puce graphique Immortalis-G925 Apple GPU Stockage interne 256 Go, 512 Go, 1024 Go 256 Go, 512 Go, 1024 Go Appareil photo (dorsal) Capteur 1 : 50 Mp

Capteur 2 : 50 Mp

Capteur 3 : 50 Mp

Capteur 4 : 50 Mp Capteur 1 : 48 Mp

Capteur 2 : 48 Mp

Capteur 3 : 12 Mp Capteur photo frontal 32 Mp 12 Mp Définition enregistrement vidéo 4K @ 60 fps 4K @ 120 fps Wi-fi Wi-Fi 7 (be) Wi-Fi 7 Bluetooth 5.4 5.3 5G Oui Oui NFC Oui Oui Capteur d’empreintes Sous l’écran Non Type de connecteur USB Type-C USB Type-C Capacité de la batterie 5910 mAh N/C Poids 215 g 227 g Couleurs Noir, Blanc, Bleu Noir, Blanc, Rose, Gris Fiche produit Voir le test Fiche produit Voir le test

Deux smartphones très premium

Difficile de trouver plus luxueux que les OPPO Find X8 Pro et iPhone 16 Pro Max. Les deux fabricants ont offert les matériaux les plus nobles à leur téléphone haut de gamme, qui sont tous deux des tours de force de design.

De taille à peu près similaire (l’iPhone est à peine plus grand et plus lourd), ils jouissent d’un soin du détail impressionnant. L’iPhone 16 Pro Max a malgré tout un petit quelque chose en plus avec son châssis en titane. Plus conventionnel, le OPPO mise sur de l’aluminium.

Malgré tout, le Find X8 Pro offre selon nous une esthétique un peu plus équilibrée, avec ses capteurs photo centrés. On aime également beaucoup la finition marbrée de certains coloris.

Conceptuellement, l’iPhone 16 Pro Max va un peu plus loin que son concurrent avec deux boutons additionnels. Le bouton Action, permettant d’y greffer n’importe quel raccourci pratique, et la commande de l’appareil photo. Un vrai-faux bouton que l’on trouve un peu gadget, qui permet de contrôler plus finement les réglages de l’appareil photo.

Rien à craindre côté résistances. Les deux smartphones sont superbement protégés par un verre dernier cri, et le OPPO Find X8 Pro se paie même le luxe d’une certification IP69, lui permettant de résister à des chaleurs extrêmes.

Des afficheurs extraordinaires

OPPO et Apple nous gâtent en termes d’écran. L’iPhone 16 Pro Max propose une surface légèrement plus généreuse que le OPPO Find X8 Pro grâce à des bordures affinées. Mais son encoche Dynamic Island irritera celles et ceux qui ne supportent pas plus qu’un léger poinçon, comme sur son rival. Ce sont deux smartphones à grands écrans.

Ces derniers jouent à armes égales en matière de résolution et de fréquence d’affichage. On est également époustouflés par la justesse des couleurs et de la balance des blancs, extrêmement proche de nos standards dans les deux cas. Mais puisqu’il faut pinailler, l’OPPO Find X8 Pro offre des couleurs plus saturées grâce à une meilleure couverture du gamut DCI-P3.

A contrario, des deux, l’iPhone 16 Pro Max bénéficie de la luminosité la plus importante. Elle dépasse les 2200 nits et demeure incroyablement lisible en extérieur, même sous un soleil de plomb. Le bilan est moins à l’avantage du OPPO Find X8 Pro, en dépit de promesses étourdissantes de la part du fabricant (qui parle de 4500 nits quand nous n’avons jamais dépassé 1400 nits).

Le logiciel : un sujet épineux

Aujourd’hui, il paraît impensable de lancer un smartphone dépourvu d’intelligence artificielle sur le marché. Même pas peur, répond Apple, qui n’a pour l’heure déployé Apple Intelligence qu’aux États-Unis. Il nous faudra attendre le mois d’avril prochain avant de commencer à recevoir des fonctionnalités IA sur iPhone.

Chez OPPO, on prend de l’avance. Le smartphone tourne sous Android 15 et propose quelques options permettant, notamment, de rédiger du texte à partir d’un prompt, ou de transcrire une note audio. Malheureusement, au moment où nous avons testé le Find X8 Pro, aucune des features IA n’était disponible en français. Autrement dit : la balle est au centre.

Côté iPhone, iOS 18 est sans doute la version la plus personnalisable du système d’exploitation d’Apple. Mais probablement pas autant que ColorOS, qui anime son concurrent. Taquin, OPPO va même jusqu’à répliquer la Dynamic Island de l’iPhone 16 Pro Max afin d’afficher des informations contextuelles comme la musique en cours de lecture — et sans avoir besoin d’une énorme encoche.

Reste qu’en matière de politique de suivi, Apple reste devant. Ses iPhone sont mis à jour en moyenne six à sept ans, quand le support du Find X8 Pro prendra fin dans cinq an. Pour un smartphone qui coûte presque un SMIC, on pouvait s’attendre à mieux. Il s’agit sans surprise, de smartphones durables.

Des performances stellaires

Forcément, on est dans le très haut du panier. En matière de performances, les OPPO Find X8 Pro et iPhone 16 Pro Max tiennent de l’imbattable. Aussi, on n’est pas particulièrement surpris de les retrouver au coude-à-coude dans nos différents tests.

Techniquement parlant, l’A18 Pro qui équipe le smartphone d’Apple est légèrement plus costaud, côté processeur. Les scores obtenus sur Geekbench sont décoiffants. La Dimensity 9400 de chez MediaTek n’est pas en reste, et produit par ailleurs des résultats époustouflants, notamment en jeu.

On applaudit également l’excellente gestion de la chaleur sur le Find X8 Pro. Même après une session de jeu prolongée sur un titre exigeant, la température ne monte pas plus haut que 35°. Le bilan est un peu moins à l’avantage de l’iPhone, même s’il s’en sort également très bien.

Modèle Oppo Find X8 Pro Apple iPhone 16 Pro Max AnTuTu 10 2364299 1751930 AnTuTu CPU 412258 467686 AnTuTu GPU 1186487 631318 AnTuTu MEM 416119 285812 AnTuTu UX 349435 367114 PC Mark 3.0 18526 N/C 3DMark Wild Life Extreme 6386 4363 3DMark Wild Life Extreme framerate moyen 38 FPS 26 FPS GFXBench Aztec Vulkan/Metal high (onscreen / offscreen) 90 / 113 FPS 59 / 55 FPS GFXBench Car Chase (onscreen / offscreen) 89 / 150 FPS 60 / 116 FPS GFXBench Manhattan 3.0 (onscreen / offscreen) 90 / 418 FPS 60 / 275 FPS Geekbench 6 Single-core 3001 3387 Geekbench 6 Multi-core 8850 8330 Geekbench 6 Compute (Vulkan) 26073 N/C

Des photos à s’en décrocher la mâchoire

OPPO est toujours attendu au tournant en photographie. Il faut dire que la marque attire l’attention avec son partenariat renouvelé avec l’opticien Hasselblad. Forcément, on s’attend au meilleur, et la configuration photo musclée du Find X8 Pro donne clairement la couleur. Quel est le meilleur smartphone pour la photo ?

OPPO Find X8 Pro :

Grand-angle : 50 Mpx, f/1.5, sensor-shift OIS ;

Ultra grand-angle : 50 Mpx, f/2.0 ;

Téléobjectif 3x : 50 Mpx, f/2.6, OIS ;

Téléobjectif 6x : 50 Mpx, f/4.3, OIS ;

Selfie : 12 Mpx, f/1.9, OIS.

iPhone 16 Pro Max :

Grand-angle : 48 Mpx, f/1.8, sensor-shift OIS ;

Ultra grand-angle : 48 Mpx, f/2.2, mode macro ;

Téléobjectif 5x : 12 Mpx, f/2.8, sensor-shift OIS ;

Selfie : 12 Mpx, f/1.9, OIS.

Dans un monde où Apple renforce annuellement le traitement artificiel de ses clichés, le rendu des clichés pris au Find X8 Pro est presque rafraîchissant. La neutralité semble être le maître mot d’un smartphone qui ne cherche pas à trop en faire, laissant plutôt l’utilisateur aux manettes en matière de retouche. Mais, comme souvent, de jour, les résultats sont sensiblement identiques entre l’iPhone 16 Pro Max et le OPPO Find X8 Pro. Ce sont là deux photophones absolument redoutables, à l’aise dans tous les scénarios. En basse lumière, en revanche, Apple a tendance à beaucoup trop renforcer le microcontraste. OPPO se montre plus mesuré dans son approche, et nous séduit davantage.

iPhone 16 Pro Max – grand-angle // Source : ElR – Frandroid

Cette année, Apple améliore son ultra grand-angle pour le hisser (presque) au niveau du module principal. On ne va pas faire durer inutilement le suspens : d’après nous, OPPO s’en sort un peu mieux grâce à un rendu plus précis et naturel. L’iPhone 16 Pro Max souffre, comme le grand-angle, d’un traitement un peu trop exagéré, surtout en basse lumière. Apple cherche l’exposition à tout prix, là où OPPO donne l’impression de ne pas vouloir aller trop loin, au risque de gâcher une photo.

iPhone 16 Pro Max – ultra grand-angle // Source : ElR – Frandroid

Pour finir, un petit tour du côté des longues focales. On ne va pas vous retenir longtemps : le OPPO Find X8 Pro surpasse largement son concurrent grâce à ses deux téléobjectifs à très haute résolution. Si l’iPhone 16 Pro Max reste impressionnant en zoom 5x en pleine journée, il trouve rapidement ses limites dès que l’on cherche à utiliser le zoom numérique, ou que la lumière vient à manquer. 12 mégapixels, c’est trop peu pour utiliser le pixel binning et garantir une bonne gestion du bruit en basse lumière. Le OPPO Find X8 Pro, avec son duo de téléobjectifs 50 mégapixels, propose une polyvalence ébouriffante et un niveau de qualité presque constant à toutes les focales.

iPhone 16 Pro Max – x15 // Source : ElR – Frandroid
iPhone 16 Pro Max – x5 // Source : ElR – Frandroid

Un iPhone hyper endurant

Si l’OPPO Find X8 Pro dispose d’une batterie à la capacité impressionnante, tutoyant les 6000 mAh, l’iPhone 16 Pro Max reste devant en matière d’autonomie. D’après nos essais sur le terrain, ce dernier est davantage capable de vous accompagner durant deux jours, là où le OPPO s’essoufflera plutôt après une grosse journée.

En matière de recharge, par contre, le smartphone chinois est évidemment loin devant, et peut être rechargé totalement en à peine une heure avec un chargeur compatible. Sur l’iPhone, c’est plutôt 1h45.

OPPO Find X8 Pro ou iPhone 16 Pro Max : lequel choisir ?

OPPO fait un retour en fanfare avec son Find X8 Pro, qui ressort largement en tête de notre comparatif aujourd’hui.

C’est sûr, l’iPhone 16 Pro Max profite du meilleur écran et dispose d’une meilleure autonomie. Mais, pour 300€ de moins, le Find X8 Pro fait aussi bien, sinon mieux sur tous les aspects. En particulier si vous êtes intéressés par la photographie ; la polyvalence de sa configuration en fait un appareil de choix pour toutes les situations.