L’offre à saisir aujourd’hui, c’est ce pack audio Xiaomi à prix cassé (écouteurs + enceinte à -60 %)

Les Xiaomi Redmi Buds 5 Pro vont ravir les personnes à la recherche d’écouteurs sans fil efficace, et ce, sans faire flamber la carte bleue. Mieux encore, aujourd’hui, ils se trouvent dans un pack avec une enceinte Bluetooth à un prix alléchant.

Xiaomi Redmi Buds 5 Pro + Mi Portable Bluetooth Speaker

On le sait, Xiaomi n’est pas qu’un constructeur de smartphones, loin de lĂ . La marque chinoise est connue par le monde par sa capacitĂ© Ă fournir des accessoires high-tech intĂ©ressants Ă moindre coĂ»t. C’est le cas par exemple des rĂ©cents true wireless Redmi Buds 5 Pro. Ils se veulent abordables tout en proposant une fiche technique très solide. Ils ont l’avantage aujourd’hui d’être proposĂ©s dans un pack avec une enceinte Bluetooth remisĂ© Ă -57 %.

Que contient ce pack Xiaomi ?

Des Ă©couteurs intra confortables

Équipés d’une fonction de réduction de bruit active et compatible Bluetooth multipoint

Une petite enceinte robuste et endurante

En ce moment, Xiaomi propose ses écouteurs sans fil, les Redmi Buds 5 Pro, dans un pack avec son enceinte Bluetooth pour 54,99 euros seulement grâce au code promo 2024BBS, au lieu de 129,98 euros de base.

Pack Xiaomi Redmi Buds 5 Pro + Mi Portable Bluetooth Speaker

Si, par la suite, l’offre mentionnĂ©e dans cet article n’est plus disponible, merci de jeter un coup d’Ĺ“il ci-dessous afin de dĂ©nicher d’autres offres concernant les Xiaomi Redmi Buds 5 Pro. Le tableau s’actualise automatiquement.

Des écouteurs qui ont tout de modèles haut de gamme

Les Xiaomi Redmi Buds 5 Pro ont droit à une belle fiche technique. Ils sont dotés d’un double système de transducteur pour chaque oreille. On a donc des transducteurs de 11 mm qui vont être utilisés pour restituer les basses fréquences et à des transducteurs de 10 mm chargés quant à eux des sons plus aigus. Si nous n’avons pas eu l’occasion de les tester, ce système a l’avantage de proposer un son plus détaillé. Une fonction de réduction de bruit active est aussi de la partie, capable de réduire les bruits jusqu’à 52 dB, contre à 43 dB sur les Redmi Buds 4 Pro. Une amélioration bienvenue, quand on sait que les prédécesseurs se sont montrés assez décevants sur ce point.

Autre avantage, ces oreillettes peuvent compter sur les codecs LDAC en plus du SBC, de l’AAC et du LC3, permettant ainsi Ă Xiaomi d’y adosser le logo « Hi-Res Audio Wireless ». L’audio spatial est Ă©galement de la partie, tout comme le Bluetooth multipoint, pratique pour connecter plusieurs appareils simultanĂ©ment. Quant Ă l’autonomie, ils peuvent tenir jusqu’à 10 heures d’utilisation et 38 heures en tirant parti de la batterie du boĂ®tier de charge.

Une enceinte extrêmement petite, très pratique

En plus de ses true wireless, ce pack contient une enceinte portable Bluetooh. Avec son nom Ă rallonge, la Mi Portable Bluetooth Speaker se montre avec un format mini avec des dimensions de 86 Ă— 86 Ă— 45 mm et son poids de 185 g. Elle est donc suffisamment petite pour ĂŞtre transportĂ©e dans un sac ou pour tenir dans la paume de votre main. Et pour partir en toute confiance, celle-ci profite d’une certification IP67 qui lui permet de rĂ©sister Ă la poussière et Ă l’eau.

Au vu de son gabarit, il ne faut pas s’attendre Ă de belles performances audio, mais elle fera bien l’affaire comme enceinte d’appoint. On apprĂ©cie qu’elle profite du protocole Bluetooth 5.0, ce qui lui permet d’être rattachĂ©e Ă une seconde enceinte pour diffuser un son stĂ©rĂ©o. Enfin, Ă©quipĂ©e d’une batterie 2000 mAh, elle devrait tenir jusqu’à 10 heures d’autonomie en lecture continue Ă un volume de 60 %.

Si vous souhaitez découvrir d’autres références avec un prix tout aussi accessible, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide des meilleurs écouteurs sans-fil pas chers ou celui des meilleures enceintes Bluetooth.

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.