Ce pack Marshall avec une enceinte + casque sans fil est le meilleur deal audio du jour

Si vous faites partie des amateurs de la marque Marshall, le pack actuellement proposé par la Fnac devrait vous intéresser. Ce dernier comporte une enceinte sédentaire Acton III ainsi qu’un casque audio sans fil Major V ; un duo qui cumule les atouts, et que l’on trouve affiché à 299,99 euros au lieu de 449,99 euros.

Marshall a su au fil des ans concevoir des produits audio reconnaissables entre mille avec leur look cuir vintage et rock inspiré du design des fameux amplis de la marque. La marque s’adresse ainsi aux mélomanes qui souhaitent non seulement posséder des appareils performants, mais aussi esthétiquement soignés. C’est justement le cas de l’enceinte sédentaire Marshall Acton III et du casque audio Marshall Major V, qui nous intéressent plus particulièrement en ce moment notamment parce qu’ils sont inclus dans un pack à -33 %.

Ce que contient ce pack Marshall

Des design rock’n’roll et soignés

Une enceinte sédentaire compacte avec un son puissant

Un casque sans fil ultra-endurant

Au lieu de 449,99 euros, le pack comprenant une enceinte Marshall Acton III et un casque audio Marshall Major V est aujourd’hui disponible en promotion à 299,99 euros à la Fnac.

Une enceinte avec du coffre

L’enceinte sédentaire Marshall Acton III ressemble à sa prédécesseure, l’Acton II, avec son revêtement en similicuir (ici marron) caractéristique, ses boutons physiques dorés et sa grille acoustique. Tout comme le modèle précédent, cette référence n’a pas vocation à être transportée partout puisqu’elle pèse 2,85 kg ; elle restera confortablement installée sur un meuble, d’autant plus qu’elle est branchée sur secteur et n’intègre pas de batterie. Une fois bien posée, la Marshall Acton III peut se connecter à deux appareils de manière simultanée grâce au Bluetooth 5.2 et à sa fonction multipoint. Ce modèle est aussi équipé d’un port jack 3,5 mm pour pouvoir être utilisé avec un casque, par exemple.

Dans les entrailles de la bête, on trouve par ailleurs un amplificateur de 30 W pour les woofers ainsi que deux amplificateurs de 15 Watt pour les tweeters dont l’inclinaison permet un élargissement de la scène stéréophonique ; résultat, le son est plus homogène, et la marque promet en plus des basses grondantes et des aigus bien nets. La fonction Dynamic Loudness permet de son côté d’ajuster l’équilibre tonal du son pour avoir le son le plus clair possible, quel que soit le volume choisi, tandis que la fonction « Compensation de placement » prend en compte les surfaces réfléchissantes, comme les murs, pour limiter l’effet de résonance.

Un casque avec une autonomie rare

Deuxième pièce maîtresse de ce pack, le casque sans fil Marshall Major V adopte lui aussi un design bien reconnaissable avec sa robe charbon rehaussée d’une touche de blanc pour le logo Marshall sur chaque oreillette et son bouton de mise sous tension doré. Il s’agit par ailleurs là d’un casque supra-aural, dont les écouteurs n’englobent donc pas les oreilles, mais qui se posent simplement dessus. Rassurez-vous, il reste très confortable et agréable à porter, notamment grâce à la souplesse de son arceau et à son poids raisonnable de 186 g.

Le Marshall Major V est doté d’un contrôleur Bluetooth 5.3 qui prend en charge la technologie Bluetooth Audio LE. Il est par ailleurs équipé de transducteurs énergiques, lesquels produisent un son puissant du grave à l’aigu, mais malheureusement avec un accent trop marqué dans les fréquences haut-médium, ce qui peut dénaturer les voix. La marge dynamique est de son côté moyenne, car l’ampli intégré fait la part belle à l’autonomie plus qu’aux performances. En revanche, notez que si vous écoutez du rock, l’expérience est sans surprise assez séduisante. Enfin, passons au véritable point fort du Major V : son endurance. Le casque offre tout simplement une centaine d’heures d’autonomie, si le volume est modéré ! Pour le temps de charge (avec USB-C ou chargeur à induction), comptez 3 heures environ.

Pour en savoir encore plus, n’hésitez pas à lire notre test complet du Marshall Major V.

Si vous souhaitez découvrir d’autres modèles pour les comparer avec le Marshall Major V, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide des meilleurs casques Bluetooth du moment.

