Xiaomi Mi Outdoor Bluetooth Speaker Mini dévoilée : la petite enceinte ultra portable à 13 euros

Xiaomi vient de lancer sa nouvelle enceinte bluetooth, la Mi Outdoor Bluetooth Speaker Mini. Il s'agit d'un produit extrêmement petit mais pas pour autant moins puissant.

Xiaomi n’est pas qu’un constructeur de smartphones, loin de là. La marque chinoise s’est énormément fait remarquer de par le monde par sa capacité à fournir des accessoires high-tech intéressants et puissants à moindre coût.

Naturellement, cette dernière est aussi présente sur le marché des enceintes Bluetooth. En Chine, comme l’indique Gizmochina, elle vient de présenter et sortir un nouveau produit étonnant.

La Xiaomi Mi Outdoor Bluetooth Speaker Mini, petite, mais puissante

Ce produit, c’est la Mi Outdoor Bluetooth Speaker Mini, version plus petite d’une enceinte sortie récemment. Avec ses dimensions de 86 x 86 x 45mm, elle est vraiment de petit format… mais n’oublie pas pour autant d’afficher d’excellentes capacités.

On retiendra notamment qu’elle profite du protocole Bluetooth 5.0, ce qui lui permet d’être rattachée à une seconde enceinte pour diffuser un son stéréo, d’une prise USB type C facilitant sa recharge et d’une batterie 2000 mAh impressionnante compte tenu de son format qui promet jusqu’à 10 heures d’autonomie en lecture continue à un volume de 60%.

Destinée à être transportée partout, elle fait également état d’une certification IP55 lui permettant d’être résistante à la poussière et aux éclaboussures. Plus de l’affaire du détail, mais pouvant tout de même se révéler pratique, elle dispose également d’un micro pour vous permettre de répondre à vos appels facilement.

Cette enceinte est pour le moment uniquement disponible en Chine, mais pourrait rapidement être proposée à la vente à travers le monde. Elle y est vendue 99 yuans, soit environ 13 euros HT.