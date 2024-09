Redmi Buds 5 Pro : déjà 30 % de remise pour les nouveaux écouteurs sans fil avec ANC de Xiaomi

Si vous souhaitez investir dans des écouteurs true wireless pas chers, les Xiaomi Redmi Buds 5 Pro sont tout choisis : dotés de la réduction de bruit, ils passent de 99 euros à 69 euros seulement.

Les Xiaomi Redmi Buds 5 Pro // Source : Geoffroy Husson – Frandroid

Xiaomi multiplie les rĂ©fĂ©rences et revient Ă la charge cĂ´tĂ© audio, avec deux nouvelles rĂ©fĂ©rences, les Xiaomi Redmi Buds 5 et Redmi Buds 5 Pro. Ces derniers se veulent abordables tout en proposant une fiche technique très solide. Ils ont l’avantage aujourd’hui d’ĂŞtre encore plus accessibles avec cette baisse de 30 euros.

Les Xiaomi Redmi Buds 5 Pro, c’est quoi ?

Des Ă©couteurs intra confortables

ÉquipĂ©s d’un double système de transducteur et d’une fonction de rĂ©duction de bruit active

Compatible avec le Bluetooth multipoint

Les Xiaomi Redmi Buds 5 Pro sont des écouteurs sans fil vendus à 99,99 euros, mais grâce à cette offre Cdiscount, les voilà en promotion à 69,99 euros.

Des écouteurs élégants et confortables

Sur ses Redmi Buds 5 Pro, Xiaomi a pris soin d’offrir un joli design. Sur les tiges, on dĂ©couvre un revĂŞtement imitant le marbre plutĂ´t original et discret. Ces Ă©couteurs intra-auriculaires sont confortables une fois dans les oreilles — 5 g par Ă©couteurs — et offrent un bon maintien. Ils sont mĂŞme certifiĂ©s IP54 pour rĂ©sister Ă la pluie, aux Ă©claboussures ou Ă la transpiration.

Concernant l’autonomie, la firme chinoise promet jusqu’à 10 heures d’utilisation sur les Ă©couteurs seuls et 38 heures en tirant parti de la batterie du boĂ®tier de charge.

Des fonctionnalités poussées pour le prix

Cette version Pro se dĂ©marque par l’intĂ©gration d’un double système de transducteur pour chaque oreille. Les Ă©couteurs de Xiaomi sont donc dotĂ©s de transducteurs de 11 mm qui vont ĂŞtre utilisĂ©s pour restituer les basses frĂ©quences et Ă des transducteurs de 10 mm chargĂ©s quant Ă eux des sons plus aigus. Si nous n’avons pas eu l’occasion de les tester, ce système a l’avantage de proposer un son plus dĂ©taillĂ©.

Autre avantage, ces oreillettes peuvent compter sur les codecs LDAC en plus du SBC, de l’AAC et du LC3, permettant ainsi à Xiaomi d’y adosser le logo « Hi-Res Audio Wireless ». L’audio spatial est également de la partie, tout comme le Bluetooth multipoint, pratique pour connecter plusieurs appareils simultanément.

Enfin, Xiaomi ajoute une fonction de rĂ©duction de bruit active à l’aide de trois microphones positionnĂ©s sur chaque Ă©couteur, capable de rĂ©duire les bruits jusqu’Ă 52 dB, contre Ă 43 dB sur les Redmi Buds 4 Pro. Une amĂ©lioration bienvenue, quand on sait que les prĂ©dĂ©cesseurs se sont montrĂ©s assez dĂ©cevants sur ce point. Enfin, un mode transparent est aussi de la partie pour rester conscient de son environnement.Â

