Les Xiaomi Poco X6 et X6 Pro veulent redéfinir le milieu de gamme

Xiaomi dévoile sa nouvelle gamme de smartphones Poco X, les Poco X6 et X6 Pro. Deux téléphones puissants qui veulent élever la barre du milieu de gamme.

Comment se définit un smartphone de milieu de gamme ? Par son prix ? Ses caractéristiques ? Xiaomi vise à brouiller les lignes avec ses nouveaux Poco X6 et X6 Pro, deux smartphones aux alentours de 300-400 euros dotés de certaines caractéristiques impressionnantes pour cette gamme de prix.

Xiaomi Poco X6

Le Xiaomi Poco X6 embarque une puce Qualcomm Snapdragon 7 s Gen 2 couplée à 8 ou 12 Go de RAM LPDDR4X et 256 ou 512 Go de stockage UFS 2.2. Ces caractéristiques lui permettent d’obtenir, selon Xiaomi, un score de 640 170 sur le benchmark AnTuTu, dépassant ainsi facilement les performances du X5 Pro de l’année dernière. Rappelons que l’un des objectifs de la gamme Poco est de proposer des smartphones pensés pour le jeu, et donc les performances, à un prix relativement contenu.

Pour jouer dans de bonnes conditions, les performances brutes ne suffisent pas. Aussi, le Poco X6 est équipé d’un écran Amoled de 6,67 pouces en définition 1,5K (un peu plus élevé que du Full HD+) et avec un taux de rafraichissement de 120 Hz. Il peut monter jusqu’à 1800 nits de luminosité en pic HDR (compatible Dolby Vision) et il couvre 100 % du spectre colorimétrique DCI-P3. De belles promesses sur cette gamme de prix.

L’autonomie est également importante si on souhaite jouer plus de 10 minutes d’affilée. Ici, elle est assurée par une batterie de 5100 mAh, ce qui est assez traditionnel, mais avec une charge rapide de 67 Watts. Même certains appareils ultra premium ne sont pas aussi rapides. De plus, le chargeur est fourni avec le téléphone, fait assez rare en 2024 pour être souligné.

Enfin, notons que le Poco X6 possède trois caméras : un module principal de 64 Mpx avec une stabilisation optique, un ultra grand-angle de 8 Mpx et un macro de 2 Mpx. Ce n’est toutefois pas sur ce point que l’on attend le Poco X6.

Le Poco X6 débute à 300 euros dans sa configuration 8/256 Go et monte jusqu’à 370 euros dans sa configuration la plus puissante. Il bénéficie toutefois à son lancement d’une réduction de 40 euros.

Xiaomi Poco X6 Pro

Le Xiaomi Poco X6 Pro se veut particulièrement puissant. Il embarque une puce MediaTek Dimensity 8300-Ultra avec un GPU Mali G615 et 8 à 12 Go de RAM LPDDR5X et 256 à 512 Go de stockage UFS 4.0. Cela lui permet d’atteindre un score de 1,46 M sur AnTuTu, frôlant ainsi ce que peut obtenir un Samsung Galaxy S23 Ultra par exemple. Sa technologie LiquidCool 2.0 lui assure par ailleurs de ne pas trop chauffer lors de la montée en charge.

À son bord, on trouve également un écran Amoled de 6,67 pouces en définition 1,5 K et avec un taux de rafraichissement de 120 Hz pour profiter au mieux des jeux rapides. Il n’a pas à rougir non plus sur ses autres caractéristiques puisque sa luminosité peut monter jusqu’à 1800 nits en pic HDR et qu’il couvre 100 % du spectre DCI-P3.

La partie photo est assurée par trois modules : un grand-angle de 64 Mpx avec stabilisation optique, un ultra grand-angle de 8 Mpx et un macro de 2 Mpx. À l’avant, son discret poinçon cache un capteur de 16 Mpx. Quant à son autonomie, elle est assurée par une batterie de 5000 mAh pouvant être rechargée à 67 Watts (chargeur inclus dans la boite).

Le Poco X6 Pro est compatible avec les protocoles réseau récents : 5G (Dual SIM), Bluetooth 5.4, Wi-Fi 6, NFC, et le tout est animé par HyperOS, la nouvelle interface de Xiaomi basée sur Android 14.

Le prix du Poco X6 Pro débute à 350 euros dans sa configuration 8/256 Go et monte jusqu’à 420 euros en 12/512 Go. Au lancement, cette dernière version est temporairement proposée à 380 euros.