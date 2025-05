Gros point noir pour la nouvelle Mercedes CLA électrique et ses 792 km d’autonomie. Elle est tout simplement incompatible avec les bornes 400 volts, comme les Tesla Superchargeurs. Mercedes travaille déjà sur une solution, mais qui s’annonce compliquée à mettre en œuvre.

Mercedes CLA

C’est une petite ligne dans la brochure française de la nouvelle Mercedes CLA électrique. Une précision technique qui n’a l’air de rien, mais qui change beaucoup de choses à l’usage : la nouvelle voiture électrique de Mercedes ne peut recharger que sur des bornes rapides 800 volts. C’est écrit noir sur blanc : « système de charge pour bornes à courant continu (DC) 800V uniquement ».

Concrètement, cela signifie que cette Mercedes est aujourd’hui incompatible avec une immense majorité de bornes rapides déployées en Europe, y compris celles de Tesla, dont les Superchargeurs fonctionnent encore en 400 volts comme le confirme la marque auprès du blog allemand spécialisé MB Passion.

Précisons qu’il reste toujours possible de recharger sur des bornes lentes en courant alternatif (comme à la maison), à une puissance maximale de 11 kW. Nous parlons ici seulement des bornes rapides, comme celles qu’on trouve sur autoroute par exemple.

Une CLA électrique ambitieuse… mais capricieuse

Annoncée comme une vitrine technologique de Mercedes sur le segment des berlines compactes, cette nouvelle CLA électrique ne manque pas d’arguments. Une plateforme MMA flambant neuve, un tarif contenu, une consommation très faible, annoncée à 12 kWh/100 km (c’est mieux que sur la Tesla Model 3, pourtant excellente sur ce jeu) et une recharge ultra-rapide possible jusqu’à 320 kW, grâce à l’architecture 800 volts. Soit un 10 à 80 % expédié en 22 minutes seulement, comme sur une borne Ionity ou Fastned.

À titre de comparaison, une Tesla réalise cet exercice en 20 à 35 minutes selon les modèles, en 400 volts.

Le coffre avant (frunk)

Mais cette promesse de recharge éclair a un prix : la voiture ne sait tout simplement pas s’adapter à des tensions inférieures. En l’absence d’un convertisseur DC/DC à bord, impossible de recharger sur les nombreuses stations qui plafonnent encore à 400 volts, et donc sur une belle partie du réseau actuel.

Les concurrentes sont pourtant capables de cela. Comme les Porsche, qui intègrent un convertisseur (booster), ou comme les Kia et Hyundai, qui utilisent le moteur pour la conversion de 400 à 800 volts.

Mercedes travaille déjà sur une solution

Mercedes reconnaît la limite, et prévoit de proposer une option de compatibilité 400 volts à l’avenir. Mais dans combien de temps ? À quel tarif ? Sera-t-il possible de l’ajouter en seconde monte ?

Concrètement, cela signifie que la Mercedes CLA ne pourra pas se recharger sur les Tesla Superchargeurs, actuellement limités à 400 volts, et de nombreuses bornes du même genre. On les reconnaît souvent par leur puissance maximale limitée autour de 150 kW. Mais parfois, ce n’est pas clair, car une borne peut annoncer une puissance plus élevée (par exemple 300 kW), mais en la divisant en 2 x 150 kW avec deux points de charge.

Bref, cela risque d’être un casse-tête pour les premiers clients de la CLA électrique. Heureusement, Mercedes rassure et indique que le planificateur d’itinéraire intégré au GPS ne redirige le conducteur uniquement vers des bornes 800 volts.

Courbe de recharge Mercedes CLA (Fastned)

La bonne nouvelle, c’est que Fastned a déjà pu tester la Mercedes CLA sur une borne 400 kW. La puissance maximale atteint 353 kW comme on peut le voir sur l’image, avec une courbe de recharge plutôt bonne.

Précisons que les Tesla Superchargeurs passeront au 800 volts dans quelques mois. Mais uniquement les Superchargeurs V4, à condition que le constructeur américain change les armoires de puissance. Les anciens Superchargeurs seront toujours limités à 400 volts.

Nombre de bornes 400 et 800 volts en Allemagne et USA

Comme le rappelait Bloomberg en février 2024, en Allemagne, sur un total de 16 300 bornes de recharge de plus de 100 kW de puissance, il existait 8 000 bornes 400 volts contre 7 300 bornes 800 volts.