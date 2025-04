Huawei vient de dévoiler l’habitacle de la nouvelle voiture électrique créée en collaboration avec le constructeur chinois JAC. Mercedes n’a qu’à bien se tenir : le niveau de qualité et de technologies embarquées est tout simplement choquant.

Avec l’officialisation de son habitacle, la Maextro S800 peaufine son opération séduction. Huawei et JAC confirment leur ambition : bousculer le très fermé club des grandes berlines de luxe, Maybach et Rolls-Royce en tête.

Après avoir levé le voile sur son design extérieur, ses performances impressionnantes et son architecture technologique, la Maextro S800 se dévoile enfin intégralement grâce à la publication officielle des photos de son habitacle.

L’information vient compléter un puzzle déjà très riche – on savait notamment qu’elle pouvait se recharger en seulement 10 minutes – et ne laisse plus aucun doute sur sa cible : les grandes berlines allemandes ultra-premium.

Une Mercedes ? Non, une voiture chinoise

La Maextro S800 ne fait pas dans la demi-mesure. Dès l’ouverture des portes, c’est un univers de luxe numérique qui s’offre aux passagers. Sellerie en cuir beige avec du cuir cognac dans le reste de l’habitacle, inserts bois et métal finement usinés, mais surtout une panoplie technologique impressionnante. Trois écrans sur la planche de bord (dont un pour le passager) qui fait clairement penser à la proposition de Mercedes, l’Hyperscreen.

On trouve également un affichage tête haute et des fonctionnalités séparées pour chaque siège. Le conducteur n’est plus le seul à être choyé : chaque passager peut régler son expérience visuelle et auditive comme le précise le média local Auto Home.

Les sièges arrière sont au nombre de deux seulement, comme dans une classe affaire d’un avion. Écrans extractibles dans les accoudoirs, tables en aluminium escamotables, frigo, repose-jambes, sièges ventilés et massants, rideaux occultants, vitrage intelligent, ambiance lumineuse multizone. On trouve même un écran de projection (avec vidéoprojecteur) ainsi qu’un coffre-fort biométrique.

Base technique impressionnante

La Maextro S800 embarque le système de conduite semi-autonome de Huawei, avec LiDAR et une armada de capteurs (32 au total). Son châssis reçoit une suspension pilotée, une direction arrière capable de pivoter à 16 degrés et une gestion dynamique du couple via trois moteurs. Le tout est contrôlé par la plateforme Huawei, qu’on a déjà pu tester sur les voitures électriques Aito en Chine.

Côté mécanique, deux versions sont prévues : une à autonomie étendue (type prolongateur d’autonomie) et une 100 % électrique avec une batterie de 94 kWh permettant environ 700 km d’autonomie sur le cycle CLTC. La charge ultra-rapide en 10 minutes est également au programme grâce à une puissance de 6C, soit environ 560 kW. C’est énorme.

L’Europe est-elle vraiment prête ?

Derrière ce luxe et cette surenchère, un message clair : les constructeurs chinois ne veulent plus simplement rattraper les standards occidentaux, ils veulent les redéfinir. Et cette Maextro S800, avec un prix de départ autour d’un million de yuans (environ 120 000 euros), se place exactement là où les Maybach EQS SUV, BMW i7 M70 ou Mercedes EQS sont aujourd’hui juges de paix. Un cran en dessous en termes d’exclusivité pour ces deux derniers modèles.

Sauf qu’elle ajoute, comme souvent avec les nouveaux venus chinois, un rapport techno / prestations / prix difficile à égaler. Mais attention : si elle était un jour vendue en Europe, elle coûterait bien plus cher, du fait des frais d’importation, des droits de douane et le coût de création d’un vaste réseau.