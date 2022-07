Un bon ultraportable, c'est forcément au-dessus de 1 000 euros ? Que nenni s'esclaffe Honor avec son MagicBook 14 2022, qui compte sur Ryzen 5 pour tenir sa promesse.

Les ultraportables ne sont plus les appareils les plus premium du côté des ordinateurs portables. Non pas parce qu’ils n’ont plus rien à revendre, loin de là, mais parce que leurs plus grands traits peuvent désormais se retrouver sur des PC descendant largement sous la barre des 1 000 euros. Comment ? En faisant les bons choix et en trouvant le bon équilibre, comme toujours dans le monde de l’informatique. Avec son MagicBook 14 2022, le constructeur chinois Honor offre un ultraportable qui n’a pas à rougir face aux concurrents haut de gamme comme Dell ou HP, et le fait grâce à des choix pertinents.

Honor MagicBook 14 AMD (2022) Fiche technique

Modèle Honor MagicBook 14 AMD (2022) Taille de l'écran 14 pouces Définition 1920 x 1080 pixels Technologie d'affichage LCD Écran tactile Non Processeur (CPU) Ryzen 5 5500U Puce Graphique (GPU) AMD Radeon Mémoire vive (RAM) 8 Go Mémoire interne 256 Go Norme Wi-Fi Wi-Fi 6 (ax) Version du Bluetooth 5.1 Système d'exploitation (OS) Microsoft Windows 11 Dimensions 214,8 x 15,9 x 322,5 mm Poids 1380 grammes Prix 699 € Fiche produit

Honor MagicBook 14 AMD (2022) Design

Première impression pour un premier « sacrifice » : le Honor MagicBook 14 est plus lourd que la plupart des ultraportables au-dessus de 1 000 euros. À 1,34 kg sur la balance, il est tout simplement au poids que les premiers ordinateurs de cette catégorie mettaient en avant. Aujourd’hui, nous sommes passés sous ou flirtons avec la barre du kilogramme, mais ce poids est loin d’être contraignant. Surtout en gardant en tête le prix de l’appareil.

Les excellentes bases de la gamme sont toujours là, notamment son châssis en aluminium et sa charnière allant jusqu’à 180°. Si le gris foncé un brin « spatial » n’est pas le plus original du monde, le Honor MagicBook 14 se permet une petite touche originale avec des contours qui réfléchissent la lumière de la même manière que le logo Honor. Ce trait est particulièrement intéressant, puisqu’il donne l’impression parfois que la coque est cerclée de LED, comme si l’ordinateur était toujours allumé et présent dans la pièce. Un effet qui me plaît particulièrement, je dois l’admettre.

Clavier et pavé tactile

Sur ce point, le constructeur chinois n’a pas fait de sacrifice. Et c’est parfait ! Le clavier prend la quasi-majorité de l’espace disponible sur le châssis, ce qui donne un plein format très espacé et agréable à prendre en main. Cependant… Les touches n’ont pas énormément de course et sont très légères. L’avantage ? La rapidité. Le désavantage ? La précision. Certains seront incroyablement confortables sur ce clavier, d’autres lui reprocheront un manque de retour haptique. L’équilibre se trouve donc entre l’espacement et les touches légères et silencieuses, une balance plutôt logique.

Le pavé tactile lui n’est pas décevant, mais n’est pas à la hauteur du haut de gamme du fait de son revêtement en plastique. Son format très rectangulaire demandera un peu de temps d’adaptation si vous utilisez régulièrement les gestes latéraux et non verticaux, mais ce n’est que temporaire. Dans l’absolu, il fait partie des « bons » touchpad.

Notez que le bouton de démarrage intègre un lecteur d’empreintes, vous permettant d’utiliser Windows Hello.

Connectique

À gauche, on retrouve un port USB-C, un USB A 3.2 Gen 1 et un port HDMI plein format. À droite, un port USB A 2.0 et le port combo jack. Un seul port USB C paraît un brin limitant en 2022, particulièrement lorsque l’on voit tout l’espace perdu sur le côté droit de l’appareil qui mériterait d’accueillir un autre port.

La connectique est bonne, mais sans plus. Le plus étonnant est la persistance d’un port USB 2.0, quand le 3.2 est si répandu aujourd’hui.

Webcam et audio

Surprise, surprise. Honor persiste et signe sur le placement de la webcam à même le clavier. Son grand avantage est de pouvoir physiquement la bloquer, faisant que les paranos de la surveillance peuvent être en tout temps rassurés. Mais comme toujours, le problème est que l’angle est loin d’être flatteur. À moins que vous aimiez avoir un gros plan sur votre bidou, l’ordinateur posé sur vos jambes.

D’autant que la webcam elle-même est toujours… bof. Niveau son, c’est là aussi une chanson dont vous connaissez tous le refrain par cœur : les basses sont absentes, les medium ne sont pas extrêmement bien définis, et seuls les aigus sortent assez biens. Le placement des haut-parleurs en bas de l’appareil font qu’ils sont immédiatement bloqués par vos jambes. Comprenez bien : il s’agit du lieu commun des ordinateurs de cette catégorie. On n’en tiendra donc pas rigueur au Honor MagicBook 14, si ce n’est pour souligner qu’il ne sort pas du lot.

Honor MagicBook 14 AMD (2022) Écran

Le Honor MagicBook 14 s’équipe toujours d’une dalle IPS LCD de 13,3 pouces en ratio 16:9. Celle-ci n’est pas tactile, mais dispose d’un revêtement net pour éviter les reflets.

Sous notre sonde et avec le logiciel DisplayCal, on peut voir que le constructeur tient ses promesses… qui n’étaient pas très hautes. 325 cd/m² de luminosité maximale est correct, mais ne permettra pas une excellente lisibilité en plein soleil. Le contraste est plutôt bon à 1227:1, sans être parmi les meilleurs. Il couvre 92.3% de l’espace sRGB, 63,8% de l’Adobe RGB et 65,4% du DCI P3, là encore en ligne avec ce qui était attendu. Et sa température de couleurs moyenne à 6350K le rapproche de la norme vidéo à 6500K.

Visuellement et à l’usage, l’écran ne déçoit vraiment que par son manque de luminosité. Mais si vous prévoyez d’utiliser l’ordinateur principalement en intérieur, vous ne le percevrez pas vraiment. Là encore, c’est un compromis acceptable.

Honor MagicBook 14 AMD (2022) Logiciel

Windows 11, mais avec un petit ajout significatif de Honor : son PC Manager, qui permet une collaboration approfondie entre les ordinateurs et les smartphones Honor. On peut notamment y retrouver le partage du presse-papier, des documents ou des notifications, ainsi que quelques raccourcis pratiques vers la calculatrice par exemple.

La solution est sympathique, mais je n’ai jamais réussi à lui trouver la moindre place dans mon workflow. Reste alors une icône que je trouve personnellement assez imposante et moche, que l’on peut évidemment supprimer. Les utilisateurs d’appareils Honor y trouveront leur compte, les autres désinstalleront rapidement.

Honor MagicBook 14 AMD (2022) Performances

Dans cette configuration, le Honor MagicBook 14 profite de l’AMD Ryzen 5 5500U à 6 cœurs et 12 threads, avec une fréquence de base de 2.1 GHz pouvant booster à 4GHz. Ce dernier intègre une partie GPU Radeon Vega 7. Il est couplé à 8 Go de RAM LPDDR4 et 256 Go de stockage NVMe PCIe 3.0.

Benchmarks généraux

Le fait amusant avec ce nouveau MagicBook est qu’il peut être très facilement comparé au modèle de 2011, puisqu’il est équipé de la puce rivale d’Intel sur la 11e génération. Et nous offre exactement les résultats que nous attendions sur Cinebench R23 : à 1175 points en monocoeur et 6 414 en multicœurs, il est une énième preuve que les processeurs Ryzen sont moins bons en single que les Intel, mais bien meilleurs en multicœurs.

Au bout, les performances seront similaires, comme le souligne notre score PC Mark 10 à 5 068 points, qui le place dans la même cour que le MagicBook 14 2 011 à 5 130. Il en va de même pour le GPU Vega 7, qui fera tourner vos jeux free to play standard à 60 FPS sans souci, mais n’ira pas au-delà. Du côté du SSD, on retrouve les performances attendues sur le PCI Gen 3 de milieu de gamme.

Ce qu’on retient ? Le modèle de 2022 offre sensiblement les mêmes performances que celui de 2021, mais pour bien moins cher. Et c’est là l’important.

Refroidissement et bruit

Les ventilateurs du Honor MagicBook 14 ne se font entendre que très rarement sur un usage normal. Une fois l’ordinateur poussé quelque peu dans ses retranchements, ils sont effectivement audibles, mais loin d’être désagréables. Du côté de la chauffe, on se retrouve avec une température extérieure maximale aux alentours des 42 °C, ce qui est très correct pour un ordinateur de cette catégorie. Qui plus est, la température est loin de gêner à l’usage.

Honor MagicBook 14 AMD (2022) Autonomie

Le Honor MagicBook 14 intègre une batterie de 56 Wh. Celle-ci se recharge via le port USB-C, en utilisant la norme PowerDelivery qui permet d’utiliser de nombreux blocs alimentation différents.

Sur notre test d’autonomie PCMark 10, le Honor MagicBook 14 (2022) a rendu l’âme au bout de 13 heures et 18 minutes, de 99 à 2%. C’est tout simplement l’autonomie que l’on est en droit d’attendre sur un ultraportable en 2022, et que l’on retrouve surtout sur des produits optimisés pour cela et dans le haut du panier. Le Honor MagicBook 14 (2022) ne déçoit donc absolument pas sur ce point.

Honor MagicBook 14 AMD (2022) Prix et disponibilité

Le Honor MagicBook 14 est disponible dans notre configuration de test au prix officiel de 749,90 euros. Celui-ci est cependant régulièrement en promotion à 649,90 euros.