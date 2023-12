Le meilleur PC portable de 2023 est l’Acer Swift Edge 16 – Frandroid Awards 2023

En fin d'année, les Frandroid Awards récompensent tous les produits testés par Frandroid au cours de l'exercice. Pour ce qui est du meilleur PC portable de 2023, c'est l'Acer Swift Edge 16 qui est nommé, devançant le MacBook Pro M3 et l'Asus ROG Strix Scar 17 X3D.

Lors des Frandroid Awards, ce sont toutes les catégories de produits testées sur Frandroid qui sont récompensées. Parmi les PC portables que nous avons testé en 2023, c’est l’Acer Swift Edge 16 qui a été désigné comme meilleur. L’ultraportable devance le MacBook M3 et l’Asus ROG Strix Scar 17 X3D.

Pourquoi l’Acer Swift Edge 16 est le PC portable de 2023 ?

Cet ultraportable a réussi à séduire notre rédaction par sa polyvalence. Il dispose d’une puissance phénoménale grâce à son processeur AMD Ryzen 7 7840U dans notre configuration de test. Le Swift Edge 16 est en capacité de réaliser des tâches exigeantes tout en maîtrisant la chauffe globale. C’est tout simplement l’un des ultrabooks les plus performants du marché en 2023.

Comme pour beaucoup de machines introduites en 2023, l’Acer Swift Edge 16 se dote d’un écran Oled de 16 pouces, qui n’est pas tactile. Vous avez aussi droit à un haut taux de rafraîchissement à 120 Hz et une luminosité maximale mesurée à 420 cd/m2. On regrette néanmoins que cette dalle ne dispose pas de filtre antireflets. Le PC portable propose une excellente construction avec un design assez fin et reste confortable à utiliser en pleine mobilité.

Ce PC portable offre entre 8 et 9 heures d’autonomie, peu importe vos usages. On regrette seulement un retard logiciel chez Acer rendant l’expérience parfois un peu datée. Notre test de l’Acer Swift Edge 16 est disponible à la lecture pour en savoir plus.



Les deux autres nommés aux Frandroid Awards

Autre PC qui se trouve sur le podium : l’Asus ROG Strix Scar 17 X3D. Sur le papier, c’est tout simplement le laptop le plus puissant testé par Frandroid cette année. La configuration est articulée autour d’un processeur Ryzen 9 7945HX3D et d’une GeForce RTX 4090, le modèl est ainsi capable de déployer des performances exceptionnelles. En contrepartie, la ventilation peut se faire très bruyante dans les situations intenses. Surtout, avec un prix de départ à 4599 euros, il n’est pas accessible à toutes les bourses…

En ce qui concerne le troisième produit installé sur le podium, il s’agit du MacBook Pro M3. La nouvelle gamme de MacBook chez Apple se pare d’une puce M3 qui apporte son lot d’améliorations, notamment dans la partie gaming avec notamment le support du ray tracing. Comme toujours chez Apple, la construction est maîtrisée avec des finitions de très haut niveau et une excellente autonomie pour utiliser le portable en mobilité.

