Test du Acer Aspire Vero 14 (2022) : tous les voyants sont au vert

Cela fait quelques années maintenant que le constructeur Acer a affiché son ambition d’être plus écoresponsable, aussi bien dans ses créations que dans son approche. Au-delà des emballages facilement recyclables que tout le monde a adoptés, la gamme Vero va plus loin en réfléchissant à la question écologique à même la conception du produit. L’Acer Aspire Vero AV14-51 en est la dernière incarnation disponible dès maintenant sur le marché.

Acer Aspire Vero 14 (2022) Fiche technique

Modèle Acer Aspire Vero 14 (2022) Dimensions 32,9 cm x 22,4 cm x 17,9 mm Définition 1920 x 1080 pixels Technologie d'affichage LCD Écran tactile Non Processeur (CPU) Core i5-1235U Puce graphique (GPU) Intel Iris Xe Graphics Mémoire vive (RAM) 8 Go, 16 Go Mémoire interne 512 Go Version du Bluetooth 5.1 Système d'exploitation (OS) Microsoft Windows 11 Poids 1500 grammes Fiche produit

L’exemplaire testé ici nous a été prêté par Acer pour la durée du test.

Acer Aspire Vero 14 (2022) Design

Vous savez déjà ce à quoi ressemble un ultrabook traditionnel. Vous savez même déjà à quoi ressemble un ordinateur Acer typique. Avec l’Aspire Vero, ce ne sont pas ces éléments qui sont les plus remarquables. Malgré tout, en ayant l’habitude de la marque, on peut constater que cet Aspire Vero de 14 pouces manque de la tranche en forme de vague qui fait l’identité de la marque depuis quelque temps.

La raison est aussi simple que respectable : face à ses nouveaux matériaux, le constructeur a décidé d’arborer un design plus rectangulaire et industriel pour augmenter la résistance de son produit. Une décision louable, puisque nous sommes ici face à un PC portable dont 30% du châssis a été construit en utilisant du plastique collecté dans l’océan. Plus encore, les touches de son clavier sont composées à 50% de ce même plastique. Et enfin, le pavé tactile « OceanGlass » est intégralement conçu sur cette même base. Même l’écran intégré peut être recyclé à 99%.

Au-delà de la conception du produit, c’est aussi dans sa philosophie que l’on peut voir l’attention portée vers l’écologie du constructeur. L’Acer Aspire Vero 14 s’ouvre très simplement grâce à quelques vis cruciformes au format standard, et un dos qui s’enlève sans même y réfléchir. Grâce à cela, on peut très facilement accéder aux composants pour quelques réparations ou mises à jour, y compris le disque dur ou la RAM.

Le tout se transforme en un PC ultra portable au poids tout de même bien contenu de 1,5 kilogramme qui s’avère être très plaisant à utiliser. L’écran est un brin trop flexible, mais on le pardonnera dans le contexte. La plus grande critique que l’on puisse lui faire est son revêtement agrippant sur les côtés du pavé tactile, qui n’est pas aussi agréable pour la peau des mains qu’un revêtement lisse. C’est cependant surtout une affaire d’habitude : la gêne initiale disparaît rapidement au quotidien.

Clavier et pavé tactile

C’est inévitable : avec une coque plastique de la sorte, le châssis a tendance à légèrement rebondir autour du clavier. Ceci étant, Acer a réussi à intégrer des switchs un peu plus rigides qu’à son habitude, qui réussissent à bien contrebalancer cet effet pour offrir une frappe confortable au quotidien. Le pavé tactile, qui intègre un lecteur d’empreintes au coin supérieur gauche, est créé intégralement en plastique mais ne manque pas de glisse. Seul bémol : de nos jours, sa diagonale est vraiment étriquée. Il faut refaire ses habitudes des dernières années pour revenir à si petit, ou avoir été un utilisateur de Surface Pro.

Connectique

Source : Chloé Pertuis – Frandroid Source : Chloé Pertuis – Frandroid

À gauche, nous pouvons retrouver un port USB-C Thunderbolt 4 servant également pour l’alimentation, un port HDMI 2.1, un port USB-A 3.2 Gen 1 ainsi qu’un port combo jack classique. À droite se trouve un simple port USB-A 3.2 Gen 1 supplémentaire.

Une sélection ample pour ce type d’appareils, avec trois ports USB et un port HDMI. Un port SD aurait été apprécié, mais ne paraît pas pour autant le plus important sur cette machine destinée surtout au plus large public possible.

Webcam et audio

L’Acer Aspire Vero 14 intègre une simple webcam 1080p. Celle-ci fait un travail honnête, mais reste dans les carcans de ce que l’on peut voir sur les ultrabooks. En somme : à n’utiliser vraiment qu’en vidéoconférence. Les haut-parleurs sont eux dans la moyenne basse du marché, avec un manque cruel de définition peu importe la fréquence. Utile en dépanne, mais pas particulièrement au quotidien, si ce n’est pour écouter un podcast sans vraiment y prêter attention.

Acer Aspire Vero 14 (2022) Écran

Nous avons le droit ici à une dalle toute simple de 14 pouces en IPS LCD. Il s’agit d’une dalle mate au ratio 16:9 supportant une définition maximale de 1920 x 1080 pixels, pour un taux de rafraîchissement de 60 Hz. Le constructeur promet une couverture intégrale de l’espace sRGB. Dans le segment tarifaire qu’il vise, rien ne nous choque vraiment sur le papier.

Sous notre sonde et avec le logiciel DisplayCal, nous mesurons une couverture de 100,4% de l’espace sRGB pour 71,1% de l’espace DCI-P3. En termes d’étendue, nous sommes à 98,5% de l’espace sRGB. En somme : le constructeur n’a pas menti. Nous pouvons également mesurer une luminosité maximale de 327 cd/m², qui sera excellente en intérieur, mais manquera de punch lorsque l’appareil sera utilisé en extérieur. Heureusement, le traitement mat aidera sur ce point.

La bonne surprise de cet écran est de retrouver un taux de contraste excellent de 1712:1. Mais hélas, les bons points s’arrêtent ici. À 5805K mesuré, la température de couleurs moyenne est visuellement très chaude, et tend donc à donner l’impression que l’écran est de moins bonne qualité qu’il ne l’est vraiment. Le Delta E2000 moyen mesuré à 2,4 est honnête sans être particulièrement impressionnant. On peut au moins dire qu’il n’est pas mauvais.

Dans l’absolu, il ne manque qu’une petite calibration et un peu plus de luminosité pour que cet écran puisse être vraiment bon. Ce point précis des ultrabooks est l’un des plus compétitifs, et l’Acer Aspire Vero est loin de faire partie des champions. Ceci étant dit, Acer n’a pas non plus intégré une vieille dalle trouvée dans son grenier : le grand public moins méticuleux en sera content.

Acer Aspire Vero 14 (2022) Logiciel

Pour sa gamme Vero, Acer a développé un nouvel outil exclusif qui permet de mieux gérer sa consommation en offrant plusieurs profils. L’application est très jolie et correspond bien au public visé, même si elle n’est pas particulièrement approfondie.

Le véritable problème de cet ordinateur est le nombre d’applications publicitaires ou franchement inutiles qui y sont préinstallées. Le nombre est vraiment suffocant, même en considérant que la plupart des produits d’entrée et de moyenne gamme font de même. C’est d’autant plus ironique que le focus sur l’écologie et la durée de vie de cette gamme tendrait normalement à éviter l’utilisation inutile de ressources, ce que font toutes ces applications publicitaires en se lançant sur l’ordinateur. N’oubliez donc pas de désinstaller tout cela dès la première ouverture de l’ordinateur.

Acer Aspire Vero 14 (2022) Performances

Pour propulser tout ça, nous retrouvons une configuration centrée autour du Intel Core i5-1235U, un SoC de 10 cœurs — 2 performance et 8 efficients — pouvant turbo jusqu’à 4,40 GHz. Il s’agit d’une puce traditionnelle de milieu de gamme de 2022, qui ne manque pas pour autant de punch encore aujourd’hui. Elle est couplée dans notre configuration de test à 16 Go de RAM LPDDR4X, et une mémoire de stockage de 512 Go en PCIe 3.0.

Benchmarks et chauffe

Le Core i5 de cette génération offre toujours de bonnes performances, comme nous pouvons le voir dans notre suite habituelle de test. Sur Cinebench R23, nous retrouvons des scores de 7776 points en multi-core et 1578 points en single core qui n’ont pas à rougir face à la génération actuelle. Il en va de même sur PC Mark 10, avec un score global de 5259 points qui garantit un usage ultra fluide de l’ordinateur pour toutes sortes de tâches. Il n’y a évidemment que sur les jeux vidéo que ces puces Intel sont loin d’être équivalentes aux APU AMD, mais une nouvelle fois : ce n’est pas la cible.

Sur la chauffe, on peut voir que le point le plus chaud de la face avant de l’ordinateur est à 43.2°C, une température acceptable particulièrement alors qu’elle est très éloignée des mains de l’utilisateur. En bas de l’appareil, on retrouve un 56°C là encore peu étonnant : le plastique ne dissipe pas aussi efficacement la chaleur que le métal, et les températures ambiantes sont estivales ces derniers temps.

Acer Aspire Vero 14 (2022) Autonomie

L’Acer Aspire Vero 14 de 2022 intègre une batterie de 56Wh typique des ultrabooks. Celle-ci se recharge grâce à un chargeur USB-C de 65W supportant la norme Power Delivery. Là encore, c’est cohérent avec la mission écologique d’Acer : c’est un chargeur universel qui vous permettra de profiter de nombreux autres blocs de charge en cas d’oubli ou de perte du vôtre.

En usage bureautique classique, l’ordinateur portable a tenu entre 9 et 10 heures d’usage. Acer ne joue donc pas sur les mots en annonçant une autonomie jusqu’à 11 heures, puisqu’il sera toujours possible de passer en mode Eco+ pour tenir toujours plus longtemps. Par rapport à sa catégorie, c’est une autonomie très respectable qui permettra bien de tenir toute une journée de travail sans y réfléchir. Nous n’atteignons pas pour autant les records du MacBook, mais nous ne sommes pas non plus à son tarif.

Acer Aspire Vero 14 (2022) Prix et disponibilité

Le prix initial de l’Acer Aspire Vero AV14-51 dans notre configuration de test était de 899,99 euros. De nos jours, il peut être trouvé en promotion à 749,99 euros, soit le prix de la configuration minimale à sa sortie.