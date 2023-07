Test du Acer Aspire Vero 15 (2023) : de l’autonomie et de l’écologie

Acer est une marque un peu particulière sur le marché. Ce n’est pas que ses produits ne sont pas bons, loin de là, mais sa maîtrise de la communication autour de ses produits est quelque peu en dilettante. Aussi, sa gamme Aspire était quelque peu celle que l’on voyait uniquement possédée par les mamans et papas qui sont passés chez Darty chercher leurs premiers ordinateurs. Mais avec le mouvement écologique et la gamme Vero, Acer a enfin trouvé le petit plus intéressant qui le sort du lot, et que l’on a déjà pu observer sur le modèle 14 pouces de 2022. Avec cet Aspire Vero 15 pouces, nous retrouvons une fiche technique digne de son époque, et toujours la philosophie qui a su nous séduire.

Acer Aspire Vero 15 (2023) Fiche technique

L’exemplaire testé ici nous a été prêté par Acer pour la durée du test.

Acer Aspire Vero 15 (2023) Design

Une nouvelle fois, nous sommes face à un design un brin plus sobre que les appareils Acer habituels. Et pour cause : ici, nous profitons d’un châssis à 30% composé de plastique collecté dans l’océan. On y ajoutera des touches de clavier composées à 50% de la même matière, et un pavé tactile intégralement conçu de la sorte. Les efforts de recyclage s’étendent à la facilité d’ouvrir et réparer soi-même son PC, tout comme la possibilité de recycler les composants du PC lui-même.

C’est pourquoi l’Acer Aspire Vero 15 a ce design quelque peu rectangulaire. Il s’agit autant de faciliter sa production que de renforcer le châssis. Car oui, l’appareil est un peu plus flexible que les ordinateurs haut de gamme. Mais pour être honnête, il n’est pas non plus flexible que la plupart des appareils de sa catégorie, qui eux aussi utilisent le plastique sans forcément faire attention à la source de celui-ci.

Autrement, l’Aspire Vero 15 est somme toute très convenu. Son poids de 1,8 kilogramme est dans ce que l’on imagine en considérant cette diagonale, ce qui n’en fait pas le plus léger ni le plus lourd de sa catégorie. C’est son design moucheté qui le sort du lot, en prime de ce coloris plus verdoyant que le modèle 14 pouces.

Clavier et pavé tactile

Le clavier n’a rien de très transcendant, mais n’est pas mauvais. Ses switchs sont un peu plus mollassons que le modèle 14 pouces, mais restent assez rigides pour être confortables. En prime du clavier typique dans les lettres E et R ont leur propre petit style, nous avons le droit à un petit pavé numérique sur le côté. Celui-ci est très étroit, mais facile à utiliser.

Le pavé tactile est quant à lui assez large et glisse superbement bien. Il intègre en haut à gauche le lecteur d’empreintes servant de verrouillage biométrique pour l’appareil grâce à Windows Hello.

Connectique

À gauche, nous retrouvons étonnamment un port d’alimentation traditionnel 20v. Nous avons également deux ports USB-C 3.2 Gen 2, un port HDMI et un port USB A 3.2 Gen 1. À droite, nous avons un simple USB A 3.2 Gen 1 et une prise combo jack.

La présence de ce port d’alimentation 20V tend à nous faire dire qu’Acer réutilise un vieux design de carte mère ici. Mais on ne lui en voudra pas forcément, puisque la connectique est complète malgré tout. Sur cette diagonale, un lecteur de cartes SD est toujours apprécié, mais son absence sur un PC portable si grand public n’a rien d’un problème.

Webcam et audio

Acer met en avant une webcam « QHD » pour son Aspire Vero 15, mais la réalité est que cela n’impacte pas vraiment la qualité. On reste dans les carcans de la plupart des autres ordinateurs, avec tout de même un piquet un peu plus travaillé. Surtout, les haut-parleurs ne sortent pas du lot et manquent de volume autant que de définition. Les basses sont définitivement absentes.

Acer Aspire Vero 15 (2023) Écran

Notre modèle de test est équipé d’une dalle IPS LCD supportant une définition maximale de 1920 x 1080 pixels pour un taux de rafraîchissement de 60 Hz. L’écran est mate et anti-reflet.

Sous notre sonde et avec le logiciel DisplayCal, nous retrouvons une couverture de 100,6% de l’espace sRGB pour 71,3% de l’espace DCI-P3. La luminosité maximale est mesurée à 420 cd/m², ce qui est plutôt bon pour un écran anti-reflet : l’ordinateur restera lisible même en plein soleil. Le contraste est excellent à 1610:1.

Mais bien sûr, nous sommes sur un produit qui n’est pas le plus haut de gamme. Aussi, en prime de ne pas supporter l’espace DCI-P3, le delta E00 moyen mesuré sur l’espace sRGB est loin d’être parfait à 3,64. Ce n’est pas totalement mauvais, mais loin d’être optimisé pour des travaux graphiques. Dommage, car la température de couleurs de 6652K est très proche de la norme NTSC recherchée à 6500K.

En somme, nous avons ici un écran qui fait l’affaire. Ce n’est pas la meilleure dalle du monde, mais en considérant les consommateurs visés, elle saura parfaitement remplir sa tâche. Ceci étant dit, sur une diagonale de 15,6 pouces comme celle-ci, Acer aurait pu faire l’effort d’intégrer une définition QHD ou le support de l’espace DCI-P3 qui devient toujours plus important.

Acer Aspire Vero 15 (2023) Logiciel

Cela fait bien longtemps qu’Acer n’a pas mis à jour sa gamme logicielle. Vero a le droit à sa propre application, qui se focalise sur la longévité de l’ordinateur et l’optimisation des performances de la plus simple manière qui soit. Celle-ci est très agréable à utiliser et une bonne idée de la part d’Acer.

Mais hélas, nous retrouvons aussi les autres penchants du constructeur. Vero ne remplace pas pour autant le très mauvais Care Center qui gère les mises à jour de l’ordinateur, et le constructeur a toujours cette fâcheuse tendance à intégrer énormément de logiciels publicitaires au sein de son expérience. Il faudra faire un grand ménage dès l’acquisition.

Acer Aspire Vero 15 (2023) Performances

Notre version de test de l’Acer Aspire Vero 15 est équipée d’un Intel Core i7-1355U, un SoC à 10 cœurs — 2 performances et 8 efficients — pouvant turbo jusqu’à 5 GHz. Il est associé à 16 Go de RAM LPDDR5. Nous avons également 512 Go de stockage en PCIe 3.0.

Benchmarks et chauffe

Les performances de l’ordinateur ne sont pas particulièrement impressionnantes. Avec des scores de 7543 points en multicoeurs et 1854 points en monocœur sous Cinebench R23, on peut voir que c’est surtout sur les tâches en single thread que le Vero 15 de 2023 offre une véritable amélioration par rapport au modèle de 2022. Le score de 5596 points sur PCMark 10 le souligne également : l’évolution est minime. Surtout, nous sommes encore face à un stockage en PCIe 3.0, l’une des déceptions déjà notées sur le modèle 2022. Certes, c’est assez pour le commun des mortels, mais c’est tout de même de l’économie de bout de chandelles.

Évidemment, pour un PC dédié surtout à la bureautique, c’est largement suffisant pour avoir un ordinateur extrêmement fluide, mais on aurait aimé voir un refroidissement permettant de soutenir un peu plus la 13e génération d’Intel. Mais le Vero 15 privilégie sans l’ombre d’un doute le silence, quitte à atteindre une pointe de 53°C en bas de l’appareil.

Acer Aspire Vero 15 (2023) Autonomie

L’Acer Aspire Vero 15 de 2023 intègre une batterie de 56Wh. Celle-ci se recharge par le biais d’un chargeur USB-C de 65W fourni avec l’appareil, qui supporte la norme Power Delivery. Cela veut dire que vous pourrez utiliser tous types de chargeur sur cet appareil, pour peu que ces derniers utilisent cette norme : la puissance de charge s’adaptera automatiquement.

En usage bureautique classique, nous avons pu facilement tirer entre 10 et 11 heures d’usage sur l’Aspire Vero 15 en mode par défaut. De quoi probablement ajouter 2 heures de plus en mode Eco+, pour une excellente autonomie.

Acer Aspire Vero 15 (2023) Prix et disponibilité

L’Acer Aspire Vero 15 sera disponible en France au cours du mois d’août à partir de 899 euros.



